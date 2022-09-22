Son dönemdeki incecik hali dikkat çekti! İşte Meryem Uzerli'nin uyguladığı diyet...





EN AZ 2.5 LİTRE SU

Günde mutlaka en az 2.5 litre su içen Meryem Uzerli gibi 'aralıklı oruç diyeti' yöntemiyle beslenen dünyaca ünlü isimler arasında ise Gisele Bündchen, Jennifer Aniston ve Halle Berry bulunuyor. Türkiye'de ise Özge Ulusoy gibi birçok güzel, tek öğünle besleniyor. Ancak uzmanlar, doktora danışılmadan bu beslenme yönteminin benimsenmemesi gerektiğini söylüyor.