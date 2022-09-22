Son dönemdeki incecik hali dikkat çekti! İşte Meryem Uzerli'nin uyguladığı diyet...

Bir süredir yeni projesinin çekimleri için Urla'da olan Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarla da merak konusu olmuştu.
2021 Ocak'ında ikinci kez anne olan 39 yaşındaki güzel oyuncu, balık etli görünümüne veda edip neredeyse 10 kilo vermişti. Uzun süredir glutensiz beslenen Meryem Uzerli, son dönemde Hollywood dünyası kadar bizim ünlüler arasında da trend olan bir yeme düzenine ayak uydurdu. Meryem Uzerli, günde sadece tek öğün beslenen yani 'aralıklı oruç diyeti' denilen yöntemi benimsedi.
Sadece öğle saatlerinde yemek yiyen güzel oyuncu, aralarda ise ceviz ve kuru erik gibi enerji veren besinleri atıştırıyor.