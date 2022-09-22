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    Son dönemdeki incecik hali dikkat çekti! İşte Meryem Uzerli'nin uyguladığı diyet...

    Meryem Uzerli, son dönemde incecik haliyle dikkat çekti. Hayatından gluteni tamamen çıkaran güzel oyuncu, yeni trende de uyarak günde sadece tek öğünle besleniyor... Aralarda ise kuru erik ve ceviz tüketiyor.

    Meryem formülü

    Bir süredir yeni projesinin çekimleri için Urla'da olan Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarla da merak konusu olmuştu.



    2021 Ocak'ında ikinci kez anne olan 39 yaşındaki güzel oyuncu, balık etli görünümüne veda edip neredeyse 10 kilo vermişti. Uzun süredir glutensiz beslenen Meryem Uzerli, son dönemde Hollywood dünyası kadar bizim ünlüler arasında da trend olan bir yeme düzenine ayak uydurdu. Meryem Uzerli, günde sadece tek öğün beslenen yani 'aralıklı oruç diyeti' denilen yöntemi benimsedi.



    Sadece öğle saatlerinde yemek yiyen güzel oyuncu, aralarda ise ceviz ve kuru erik gibi enerji veren besinleri atıştırıyor.



        EN AZ 2.5 LİTRE SU
        Günde mutlaka en az 2.5 litre su içen Meryem Uzerli gibi 'aralıklı oruç diyeti' yöntemiyle beslenen dünyaca ünlü isimler arasında ise Gisele Bündchen, Jennifer Aniston ve Halle Berry bulunuyor. Türkiye'de ise Özge Ulusoy gibi birçok güzel, tek öğünle besleniyor. Ancak uzmanlar, doktora danışılmadan bu beslenme yönteminin benimsenmemesi gerektiğini söylüyor.



        Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarla çok konuşuluyor.

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