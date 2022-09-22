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    Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti! Şimdi de 'ajanlık' polemiği çıktı

    Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında şimdi de ‘ajanlık’ polemiği çıktı. Ünlü gazeteci, çocuklarının annesinin casusluk yaptığını iddia ederken güzel oyuncu “Bana bakın. Benim neyim ajana benziyor!” dedi

    007 İstanbul!

    Eski ilişkilerinden ikizleri olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde kızları Mina yüzünden karşı karşıya gelmişti. Güzel oyuncu, ünlü gazetecinin 13 yaşındaki kızı Mina'ya şiddet uyguladığını iddia etmiş; Muhtar ise Deniz Uğur'un kendisinden para koparmak için yalan söylediğini öne sürmüştü. Kızının kolunda ısırık izleri gördüğünü iddia eden Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın psikolojisinin de yerinde olmadığını öne sürdü.



    İDDİALARI YALANLIYOR
    Muhtar'ın kendisini casusluk yapmakla suçladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bana bakın; benim neyim ajana benziyor. Reha Bey'in psikolojik tedavi olması lazım" deyip ekledi: "Çocuklarımın önünde bana hakaretler yağdırdı. Çocuklarımı 'eğer annenize giderseniz size sunduğum bu lüks hayattan mahrum kalırsınız' diye tehdit ediyor." Eski gazeteci ise çocuklarına çok iyi baktığını söyleyerek ne olursa olsun ikizlerinin annesi hakkında olumsuz cümleler kurmayacağını ifade etti.



    Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuklarına çok iyi baktığını söylüyor.
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        Haberler Saklambaç Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti! Şimdi de 'ajanlık' polemiği çıktı
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