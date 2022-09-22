Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti! Şimdi de 'ajanlık' polemiği çıktı





İDDİALARI YALANLIYOR

Muhtar'ın kendisini casusluk yapmakla suçladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bana bakın; benim neyim ajana benziyor. Reha Bey'in psikolojik tedavi olması lazım" deyip ekledi: "Çocuklarımın önünde bana hakaretler yağdırdı. Çocuklarımı 'eğer annenize giderseniz size sunduğum bu lüks hayattan mahrum kalırsınız' diye tehdit ediyor." Eski gazeteci ise çocuklarına çok iyi baktığını söyleyerek ne olursa olsun ikizlerinin annesi hakkında olumsuz cümleler kurmayacağını ifade etti.