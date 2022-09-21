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    ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' için geri sayım başladı l Saklambaç haberleri...

    Yeni sezonun iddiali dizilerinden 'Aldatmak' yarın akşam ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Geri sayım

    ATV ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Aldatmak, yarın akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Vahide Perçin'in aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy'u canlandırdığı Aldatmak'ta bir diğer duayen oyuncu Ercan Kesal ise avukat Sezai'ye hayat verecek. Gündem yaratacak dizinin performanslarıyla çok konuşulacak oyuncu kadrosunda Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın yanı sıra Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör de yer alıyor. Aldatmak, yarın akşam saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlıyor.



    Ercan Kesal ve Vahide Perçin, dizinin usta isimlerinden.



    GÜZELLİK DEPOSU!
    Şevval Şahin, dün evinden paylaştığı kareyle sosyal medyayı salladı. 23 yaşındaki güzelin bakım ürünlerinin bulunduğu dolabı, bir kozmetik dükkanından farksızdı. Değeri binlerce TL'lik kremlerin dolabını görenler, "Şevval, bunlarla bir dükkan açabilir" yorumu yaptı.



        LİMON AŞKINA
        Düzenli hayatıyla yıllara meydan okuyan Ebru Şallı, önceki gün bu karesiyle sosyal medyayı renklendirdi. Sağlıklı yaşama olan tutkusuyla bilinen Şallı, bu karenin altına da "Yeşil ve limonun başımın üstünde yeri var" notu yazdı.



        FİT ECE!
        Yeniden ekranlara dönen Ece Erken, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Fit görünümü ve keyifli hali ile dikkat çeken güzel sunucu, uzun süre tek başına alışveriş yaptıktan sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.


        EMİR MUTLULUĞU
        Geçtiğimiz Cuma günü ikinci kez anne olan Merve Özbey Koçak, önceki gün taburcu oldu. Eşi Kenan Koçak'la beraber poz veren popçu, "Oğlum Emir, inşallah sağlıklı, huzurlu, vatana millete hayırlı bir birey olur" dedi. Merve Özbey Koçak, "Oğlunuz kime benziyor?" sorusuna ise "Kime benzerse benzesin; sağlıklı olsun yeter" yanıtı verdi.



            DENİZ DURULDU
            Geçtiğimiz günlerde Adana'daki bir otelde karşılaştığı Nilperi Şahinkaya'ya aldığı aşırı alkolün etkisiyle küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'den 'özür' geldi. Yaşanan tatsız gecede güzel oyuncunun sevgilisi Emre Yusufi ile de tartışan Deniz, dün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için kendileriyle iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve herkesten teker teker özür diliyorum."



            TAKSİ İSYANI
            Miss Turkey 2015 güzeli Ecem Çırpan da İstanbul'daki taksi krizine değindi. Önceki gün Nişantaşı'nda neredeyse yarım saat taksi bekleyen güzel model, sonunda metroya binmek zorunda kaldı. Ecem Çırpan isyanını da şu sözleriyle dile getirdi: "Bomboş taksilerin sizi almayı bırak göz teması bile kurmayan şoförleriyle başa çıkamayanlardan mısınız!"



            İŞKOLİĞİM!
            Son dönemin en popüler isimlerinden Pınar Deniz, önceki akşam yüzü olduğu bir giyim markasının etkinliğindeydi. Her zamanki gibi güzelliğiyle büyüleyen Deniz, yoğun temposu sorulunca "Ben tam bir işkoliğim" dedi. Pınar Deniz, bu yoğunluğun da sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüşmesine engel olmadığını söyleyip ekledi: "Aynı mesleği yaptığımız için birbirimize anlayış gösteriyoruz." (Doğan SAVAŞ)



                İKİ YILI DEVİRDİLER
                Ünlü popçu Ece Seçkin, önceki gün pilot eşi Çağrı Terlemez ile birlikte Florya'da objektiflere yansıdı. Dünyaca ünlü mağazadan alışveriş yapan çift, ikinci yıldönümünü kutladıkları evlilikleri için "Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor" dedi. Her zamanki gibi ikili arasındaki boy farkı da dikkat çekiciydi.

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                Aldatmak atv’de
                Haberler Saklambaç ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' için geri sayım başladı l Saklambaç haberleri...
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