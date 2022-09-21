ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' için geri sayım başladı l Saklambaç haberleri...

ATV ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Aldatmak, yarın akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Vahide Perçin'in aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy'u canlandırdığı Aldatmak'ta bir diğer duayen oyuncu Ercan Kesal ise avukat Sezai'ye hayat verecek. Gündem yaratacak dizinin performanslarıyla çok konuşulacak oyuncu kadrosunda Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın yanı sıra Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör de yer alıyor. Aldatmak, yarın akşam saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlıyor.
Ercan Kesal ve Vahide Perçin, dizinin usta isimlerinden.
GÜZELLİK DEPOSU!
Şevval Şahin, dün evinden paylaştığı kareyle sosyal medyayı salladı. 23 yaşındaki güzelin bakım ürünlerinin bulunduğu dolabı, bir kozmetik dükkanından farksızdı. Değeri binlerce TL'lik kremlerin dolabını görenler, "Şevval, bunlarla bir dükkan açabilir" yorumu yaptı.