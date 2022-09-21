ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' için geri sayım başladı l Saklambaç haberleri...





DENİZ DURULDU

Geçtiğimiz günlerde Adana'daki bir otelde karşılaştığı Nilperi Şahinkaya'ya aldığı aşırı alkolün etkisiyle küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'den 'özür' geldi. Yaşanan tatsız gecede güzel oyuncunun sevgilisi Emre Yusufi ile de tartışan Deniz, dün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için kendileriyle iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve herkesten teker teker özür diliyorum."