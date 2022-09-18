Murat Dalkılıç eski sevgilisi Sitare Akbaş'ı çabuk unuttu! Ünlü şarkıcı Çağla Boz'la bir mekandan çıkarken yakalandı

Sevgilisi Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç'ın oyuncu Çağla Boz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak iki taraf da bunu açıklamamıştı. Gizli aşk önceki gece Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarında belgelendi. Sabaha kadar eğlenen Dalkılıç ve yeni sevgilisi, yan yana görüntü vermemek için çok çaba sarf etti. Murat Dalkılıç, sevgilisi Çağla Boz'u kendi arabası ile gönderirken kendisi ise mekanın arka kapısından taksi ile kaçtı. Daha sonra Dalkılıç'ın arabasında buluşan yeni aşıklar, evin yolunu tuttu. Çağla Boz'un, gazeteciler kendisini çekerken suratını gizlemesi şov olarak değerlendirildi.







Birkaç dizide rol alan Çağla Boz'un Murat Dalkılıç'la aşk yaşaması "yeni dizi teklifleri alacak" şeklinde yorumlandı. (Doğan SAVAŞ)



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