Murat Dalkılıç'ın oyuncu sevdası bitmiyor! Yeni sevgilisiyle yakalandı! Kendisinden 16 yaş küçük güzel oyuncuyla köşe bucak kaçarken...

Murat Dalkılıç, özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yerini alıyor.Dalkılıç, Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı. Hande Erçel'den ayrıldıktan hemen sonra güzel oyuncunun dizideki rol arkadaşı Sitare Akbaş'la birliktelik yaşayan ünlü popçu şimdilerde ise yeni aşka yelken açtı. Yeni sevgilisinin de oyuncu olması üzerinde sosyal medyada oyuncu sevdalısı olarak Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle ilk defa yakalandı. İşte Takvim.com.tr'ye özel o görüntüler...