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    Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci düğününe Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da katıldı | Saklambaç haberleri

    Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci, önceki akşam Sarıyer’de evlendi. Törende 26 Ağustos’ta evlenen ve geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarının Budapeşte’deki düğününe katılan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da vardı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Düğün maratonu

    Oyuncu Umut Kurt ve sanatyönetmeni Melisa İnci, önceki gece Sarıyer'deki bir mekanda sonsuz mutluluğa "evet" dedi. Magazin dünyasının ünlü isimlerini buluşturan törende en dikkat çeken çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç oldu. 26 Ağustos'ta dünya evine giren güzel oyuncu ile popçu, geçtiğimiz gün de bir arkadaşlarının Budapeşte'deki düğününe katılmıştı.



    'KONUŞULMASI NORMAL'
    Ayaklarının tozuyla Kurt'un nikahına katılan çift, şıklıklarıyla yine dikkat çekti. Kendi düğününde giydiğine benzeyen bir ayakkabı tercih eden ve ayakkabının topukları nedeniyle gündem olan Oğuzhan Koç, konuyla ilgili şöyle dedi: "Bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulması da çok güzel hiçbir sorun yok." Doğan SAVAŞ



    MİLYONLARI ATV'YE KİLİTLEDİ
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. İkinci bölümü ile izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #BirKüçükGünIşığı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Bir Küçük Gün Işığı 2. bölümü ile reytinglerde %6,20 izlenme oranı ve %18,76 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci olmayı başardı.



        İŞE DÖNÜŞ
        Ünlü futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve daha önce YouTube için içerik üreten Aziz, artık kendi mesleği olan mimarlığa geri döndüğünü söyledi.



        BABA GEZİNTİ
        Yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün gün oğlu ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı. Oğlu kucağında, puseti elinde samimiyetle objektiflere poz veren Sevindik, kısa süreli alışveriş turunun ardından evinin yolunu tuttu.



        MISIR AŞKINA
        Oyuncu Müge Boz, önceki gün kızı Vina ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. "Canımız mısır çekti, aldık artık gidiyoruz" diyerek kızıyla güzel havada kısa bir tur atan Boz, her zamanki gibi sade güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Doğan SAVAŞ



            EFSANE KONSER
            Türk pop müziğinin mihenk taşlarından MFÖ, 'Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri' kapsamında önceki akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Açıkhava sahnesini hınca hınç dolduran seyircileriyle, konserin açılışın yaptıkları 'Mazeretim Var' şarkısını bir ağızdan seslendiren grup, bitmek bilmeyen enerjisiyle adeta yıllara meydan okudu.



            MAYMUNA BAK
            Şimdilerde Endonezya'da tatilde olan fenomen Mina Ceran, paylaşımlarıyla Instagram'ı renklendirdi. Renkli tatil pozlarını 305 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan güzel fenomenin, bir maymunla selfie çekerken yaşadığı zor anlar güldürdü.



            ÇİFTE HEYECAN
            Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Evlilikteki mutluluklarını iş hayatına da taşıyıp 'Komutan' adlı filmde beraber rol alan çift, 7 Ekim'de vizyona girecek olan film nedeniyle hayli heyecanlı olduklarını dile getirdi.



                ÇİÇEK GİBİ POZ
                Yazın büyük kısmını sevgilisi Alican Ulusoy'un Bodrum'daki evinde geçiren Hande Subaşı, sezonu kapamadan önce böyle poz verdi. Bölgeye özgü begonvil çiçekleri arasında duru güzelliğini gözler önüne seren ünlü oyuncuya takipçilerinden "Çiçek gibi poz" yorumu yağdı.



                NE YAPTIN HACI?
                Mutlu birliktelikleri devam eden İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den yeni fotoğraflar geldi. Hacıoğlu, sevgilisi ile fotoğrafını "Sensedim..." notuyla yayınladı. Güzel oyuncu ise aşkıyla eşsiz manzara eşliğinde çekilen romantik karesine "Hacı, naptın doblo yu sattın mı?" diye yazarak gülümsetti.



                STARLIK DÖNEMİ BİTTİ
                Gülben ergen, katıldığı bir konserden önce samimi açıklamalar yaptı. Starlık döneminin sosyal medya sayesinde kalmadığını söyleyen Ergen, ekledi: "İstemekle star olunmuyor. Yurt dışında marketten çıkarken görüyoruz ünlü isimleri; ellerinde paketleri var. Bizde de artık assolistlik kavramı bitti."
                Doğan SAVAŞ



                    GÜÇLÜ KADIN!
                    Defne Samyeli, son çıkardığı şarkısı 'Abidin' ile Spotify müzik platformunda güçlü kadın müzisyenlerin yer aldığı "EQUAL Türkiye" playlist'inde yerini aldı. Müzik çalışmaları devam eden Samyeli, ara vermeden art arda şarkılarını dinleyicilerle buluşturacağını müjdeledi.



                    O DEFTER KAPANDI
                    Nesrin Cevadzade, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Nikah masasından döndüğü nişanlısı Gökhan Alkan'ın yakın çevresine "İlişkide huzur kalmadı" dediğine dair çıkan haberler sorulan güzel oyuncu, "Çıkaranlara soracaksınız. O defter kapandı" dedi.
                    Aydın HAMZA



                    RÜYA BİTTİ İŞ VAKTİ
                    Geçtiğimiz ay Almanya ve İtalya'daki düğünleriyle olay olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Her iki tören için de "Rüya gibi geçti" diyen ünlü çift, artık tamamen yeni projelerine odaklandıklarını söyledi. Aydın HAMZA



                        GERGİNLİĞE GELİN!
                        Kısa süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur, önceki gün gergin anlar yaşadı. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının güzel oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı. Araba beklerken nişanlısına "O benim arkadaşım" dediği duyulan Merve Boluğur'un Mert Aydın'la tartıştığı anlar da objektiflere an be an böyle yansıdı.

                        SOKAKTA SESLER YÜKSELDİ
                        Özellikle Merve Boluğur'un aşırı sinirlenmiş olduğu gözlerden kaçmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden Mert Aydın, "Düğün telaşı bizi biraz yordu" dedi

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                        Haberler Saklambaç Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci düğününe Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da katıldı | Saklambaç haberleri
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