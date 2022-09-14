Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci düğününe Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da katıldı | Saklambaç haberleri

Oyuncu Umut Kurt ve sanatyönetmeni Melisa İnci, önceki gece Sarıyer'deki bir mekanda sonsuz mutluluğa "evet" dedi. Magazin dünyasının ünlü isimlerini buluşturan törende en dikkat çeken çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç oldu. 26 Ağustos'ta dünya evine giren güzel oyuncu ile popçu, geçtiğimiz gün de bir arkadaşlarının Budapeşte'deki düğününe katılmıştı.
'KONUŞULMASI NORMAL'
Ayaklarının tozuyla Kurt'un nikahına katılan çift, şıklıklarıyla yine dikkat çekti. Kendi düğününde giydiğine benzeyen bir ayakkabı tercih eden ve ayakkabının topukları nedeniyle gündem olan Oğuzhan Koç, konuyla ilgili şöyle dedi: "Bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulması da çok güzel hiçbir sorun yok." Doğan SAVAŞ
MİLYONLARI ATV'YE KİLİTLEDİ
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. İkinci bölümü ile izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #BirKüçükGünIşığı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Bir Küçük Gün Işığı 2. bölümü ile reytinglerde %6,20 izlenme oranı ve %18,76 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci olmayı başardı.