Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci düğününe Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da katıldı | Saklambaç haberleri

GERGİNLİĞE GELİN!

Kısa süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur, önceki gün gergin anlar yaşadı. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının güzel oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı. Araba beklerken nişanlısına "O benim arkadaşım" dediği duyulan Merve Boluğur'un Mert Aydın'la tartıştığı anlar da objektiflere an be an böyle yansıdı.



SOKAKTA SESLER YÜKSELDİ

Özellikle Merve Boluğur'un aşırı sinirlenmiş olduğu gözlerden kaçmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden Mert Aydın, "Düğün telaşı bizi biraz yordu" dedi

