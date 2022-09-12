Hadise ile boşanma dedikoduları arasında yeni mekanını açtı! Mehmet Dinçerler, sorular karşısında tek kelime dahi etmedi

Son günlerde magazin gündeminin bir numaralı isimlerinden olan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi.





Gazetecileri karşısında gören Dinçerler, hızlı adımlarla aracına yöneldi.





Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Mehmet Dinçerler, özel şoförlü aracıyla hızla uzaklaşırken yine evlilik yüzüğünü takmamıştı.