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    Hadise ile boşanma dedikoduları arasında yeni mekanını açtı! Mehmet Dinçerler, sorular karşısında tek kelime dahi etmedi

    Hadise ile boşanma haberlerinin çıktığı dönemde yeni mekanını açan Mehmet Dinçerler, gündemde olmayı sevdi. Önceki akşam Ortaköy’de görüntülenen Dinçerler, ısrarlı sorular karşısında tek kelime dahi etmeyerek dedikoduların uzamasını sağladı!

    Doğan Savaş
    Sessiz gündem!

    Son günlerde magazin gündeminin bir numaralı isimlerinden olan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi.


    Gazetecileri karşısında gören Dinçerler, hızlı adımlarla aracına yöneldi.


    Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Mehmet Dinçerler, özel şoförlü aracıyla hızla uzaklaşırken yine evlilik yüzüğünü takmamıştı.

    SERVETLİK KONSER!
    Dinçerler'le aynı dakikalarda ise Hadise, Bakü'de sahnedeydi.

    Yaklaşık 4 bin 500 kişiye seslenen ünlü popçu, Tuvana Büyükçınar imzalı kostümüyle de yine iddiasını konuşturdu.

        Hadise'nin bu görkemli konserinden ise 250 bin dolar yani yaklaşık 4 buçuk milyon TL aldığı iddia ediliyor. Dinçerler, günlerdir konuşulmasına rağmen evlilik yüzüğünü takmama ısrarını da sürdürüyor.

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        Haberler Saklambaç Hadise ile boşanma dedikoduları arasında yeni mekanını açtı! Mehmet Dinçerler, sorular karşısında tek kelime dahi etmedi
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