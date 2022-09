Victoria Iglesias kural bozdu! İkizler tam iki sene sonra Türkiye'de ortaya çıktı!

Annelerinin aksine hayatlarını gözler önüne yaşamak isteyen ikizler Victoria ve Cristina ise bu nedenle "Sizi mirastan reddederiz" tehdidiyle bile karşılaştı. 21 yaşındaki güzel kız kardeşler, tam iki sene boyunca derin bir sessizliğe büründü. Yabancı medyanın nerede olduklarını merakla takip ettiği ikizler, tam iki sene sonra Türkiye'de ortaya çıktı. İki yıllık aradan sonra Instagram hesaplarından ilk paylaşımını yapan Victoria Iglesias, Marmaris'te çıktığı tatili an be an paylaşarak olay yarattı. Genç güzel ve kardeşi, aralarında Melissa von Faber Castell'in de bulunduğu arkadaş grubuyla haftalığı 300 bin Euro'luk bir yat kiralayarak Ege'nin en güzel koylarını gezdi.