Şok iddia: Hadise evi terk etti! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile büyükleri harekete geçti

Mayıs'ta evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki kriz iddiaları, gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.
Ünlü popçu ile eşinin uzun zamandır ne sosyal medyada ne de gerçek hayatta bir arada görülmemesiyle başlayan ayrılık iddiaları, son olaylarla alevlenmişti.
Hadise'nin eşinin yaş gününe dair bir paylaşım yapmamasının ardından tarafların evlilik yüzüklerini çıkarması, 'boşanma' iddialarını güçlendirdi.
Dün de gözler ünlü çiftteydi. İstanbul'da yeni mekanının açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında bu heyecanlı gününde yine Hadise'nin olmaması şaşkınlık yarattı.