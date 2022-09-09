Şok iddia: Hadise evi terk etti! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile büyükleri harekete geçti

SOĞUK RÜZGARLAR DİNECEK Mİ?

İkili cephesinden gelen yeni bir habere göre ise krize aile büyükleri el atmaya hazırlanıyor. Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak. Annelerin oluşturduğu 'kriz konseyi' sayesinde; Hadisi ile Mehmet Dinçerler arasındaki soğuk rüzgarların durulması sağlanacak.