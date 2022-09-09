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    Şok iddia: Hadise evi terk etti! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile büyükleri harekete geçti

    Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krize aile büyükleri el atıyor. Dedikodulara göre; ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz ile Dinçerler’in annesi Nezihe Hanım, birkaç gün içerisinde bir araya gelecek.

    Ana konsey!

    Mayıs'ta evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki kriz iddiaları, gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

    Ünlü popçu ile eşinin uzun zamandır ne sosyal medyada ne de gerçek hayatta bir arada görülmemesiyle başlayan ayrılık iddiaları, son olaylarla alevlenmişti.

    Hadise'nin eşinin yaş gününe dair bir paylaşım yapmamasının ardından tarafların evlilik yüzüklerini çıkarması, 'boşanma' iddialarını güçlendirdi.

    Dün de gözler ünlü çiftteydi. İstanbul'da yeni mekanının açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında bu heyecanlı gününde yine Hadise'nin olmaması şaşkınlık yarattı.

        SOĞUK RÜZGARLAR DİNECEK Mİ?
        İkili cephesinden gelen yeni bir habere göre ise krize aile büyükleri el atmaya hazırlanıyor. Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak. Annelerin oluşturduğu 'kriz konseyi' sayesinde; Hadisi ile Mehmet Dinçerler arasındaki soğuk rüzgarların durulması sağlanacak.

        36 yaşındaki Hadise, iddiaya göre eşiyle yaşadığı Riva'daki villalarından eşyalarını toplayıp bekarken yaşadığı evde kalmaya karar verdi.

        Gülnihal Açıkgöz, kuşkusuz Hadise'nin mutluluğunu en çok isteyen kişi.
            Kardeşlerim
            Haberler Saklambaç Şok iddia: Hadise evi terk etti! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile büyükleri harekete geçti
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