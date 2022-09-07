ATV'nin yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' ilk bölümüyle hayran bıraktı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı", önceki gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi. Elif bir gecede hem aşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı.
DİKKAT ÇEKEN ÖYKÜ
Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü. Güneş'i yetimhaneye bırakmaya el vermeyen Elif, üzerine kayıtlı olan Güneş'in annesini bulmak için harekete geçti. Hakan'ın iş yerine gelen Elif, varlıklı iş adamı Fırat'tan yardım istedi. Psikolojik sorunları olan kız kardeşinin Hakan ile ilişkisi olduğunu öğrenen Fırat, Hakan'ı takip ederken kazaya neden olur. Ancak arabada küçük Güneş'in olduğundan ve onun öz yeğeni olduğundan da habersizdir.
Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz'ün paylaştığı dizinin yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.