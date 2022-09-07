ATV'nin yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' ilk bölümüyle hayran bıraktı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı", önceki gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi. Elif bir gecede hem aşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı.