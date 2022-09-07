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Leonardo Di Caprio’nun Türk fanları bombayı patlattı! 25. yaş gününde ayrıldığı sevgililere kulüp kurdu

Leonardo Di Caprio'nun Türk fanları bombayı patlattı. LYT(Leonardo'da yaşa takılanlar) yani Leonardo Di Caprio'nun 25. yaş günüyle ayrıldığı sevgililer 'Kaybedenler Kulübü'nü kurdu!

07.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.09.2022 06:58
Leonardo Di Caprio’nun Türk fanları bombayı patlattı! 25. yaş gününde ayrıldığı sevgililere kulüp kurdu

Amerikalı ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun Türk hayranları, gündemi belirledi.

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Leonardo Di Caprio’nun Türk fanları bombayı patlattı! 25. yaş gününde ayrıldığı sevgililere kulüp kurdu

Manken sevgilisi Camillo Moorone'dan (25) ayrılan Leonardo DiCaprio (47), Ukraynalı model Maria Beregova (22) ile birlikteliğe yelken açtı.

Leonardo Di Caprio’nun Türk fanları bombayı patlattı! 25. yaş gününde ayrıldığı sevgililere kulüp kurdu

DiCaprio'nun 2000'den bu yana uzun ilişki yaşadığı kadınlardan 25 yaşına geldiklerinde ayrılması dikkat çekti.

Leonardo Di Caprio’nun Türk fanları bombayı patlattı! 25. yaş gününde ayrıldığı sevgililere kulüp kurdu

Bridget Hall, Brittany Daniel, Naomi Campbell, Kristen Zang, Helena Christensen, Natasha Henstridge, Amber Valletta ve Bijou Phillips'ten 25. yaş günü kutlamalarından sonra ayrılan Amerikalı yakışıklı oyuncu için ilginç bir yorumda bulundu:

Leonardo Di Caprio’nun Türk fanları bombayı patlattı! 25. yaş gününde ayrıldığı sevgililere kulüp kurdu

Leonardo'da yaşa takılanlar yani LYT. Hepsi güzel ama prim günleri az...

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