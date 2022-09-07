Leonardo Di Caprio’nun Türk fanları bombayı patlattı! 25. yaş gününde ayrıldığı sevgililere kulüp kurdu
Leonardo Di Caprio'nun Türk fanları bombayı patlattı. LYT(Leonardo'da yaşa takılanlar) yani Leonardo Di Caprio'nun 25. yaş günüyle ayrıldığı sevgililer 'Kaybedenler Kulübü'nü kurdu!
07.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.09.2022 06:58
Manken sevgilisi Camillo Moorone'dan (25) ayrılan Leonardo DiCaprio (47), Ukraynalı model Maria Beregova (22) ile birlikteliğe yelken açtı.
Bridget Hall, Brittany Daniel, Naomi Campbell, Kristen Zang, Helena Christensen, Natasha Henstridge, Amber Valletta ve Bijou Phillips'ten 25. yaş günü kutlamalarından sonra ayrılan Amerikalı yakışıklı oyuncu için ilginç bir yorumda bulundu: