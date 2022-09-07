Tülin Şahin, Ida Auken davetiyle doğdu ülkeye gitti! | Saklambaç haberleri





AŞK 'DENİZ'İ

Uzun süre aşk yaşadığı Hadise'nin ardından gönlünü Hande Erçel'e kaptıran Kaan Yıldırım, kural bozmadı. Bir süredir yine Türkiye'nin en gözde isimlerinden biri olan Pınar Deniz ile adı anılan yakışıklı oyuncu, dün akşam güzel oyuncuyla ilk kez basının karşısına çıktı. Hadise ve Erçel'in aksine Pınar Deniz ile aşkını gözler önüne sermekten çekinmeyen Kaan Yıldırım, dün akşam Harbiye'deki konserde adeta aşk şovu yaparak olay yarattı. Ellerini bir an olsun ayırmayan çift, ilişkileriyle ilgili detay vermekten kaçınıp sadece "Gördüğünüz gibi her şey yolunda" demekle yetindi.