Tülin Şahin, Ida Auken davetiyle doğdu ülkeye gitti! | Saklambaç haberleri

Tülin Şahin, Danimarkalı parlamenter ve bir dönem Çevre Bakanı olarak da görev yapan Ida Auken'in davetlisi olarak doğup büyüdüğü Danimarka'ya gitti. Auken, dünyaca ünlü top model Tülin Şahin'i, Kopenhag'daki Danimarka Meclisi Christiansborg Sarayı'nda ağırladı ve hükümet binasını gezdirdi. Parlamenterler, son dönemde dijital bir platformda yayınlanan 'Borgen' dizisinin ana mekanlarından meclisin meşhur kırmızı koridorunda Şahin'in catwalk yapmasını rica etti.
KURAL BOZMADI
Pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, son şarkısı 'Ara' ile müzik platformlarında zirvede... Bastık, Spotify Türkiye'de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak zirveye yerleşti. YouTube, Apple Music, Tiktok, Fizy, Muud ve Deezer olmak üzere 6 dijital platformun Türkiye Top 50 listelerinde 1 numaraya yerleşen Bastık, Youtube'da dünyada en çok izlenen müzik videoları arasında 31 numaraya kadar yükseldi.
ROMANTİKCAN
Yaz başından beri sevgilisiyle Yunanistan'da tatilde olan Eda Taşpınar, önceki akşam aşka geldi. İlk kez sosyal medyasından özel hayatını sergileyen sosyetik ikoncan, aşkıyla çektiği birbirinden eğlenceli kareleri Instagram hesabından paylaşıp romantik yanını gösterdi.