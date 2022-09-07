Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tülin Şahin, Ida Auken davetiyle doğdu ülkeye gitti! | Saklambaç haberleri

    Ida Auken, son çıkardığı iklim krizi hakkındaki kitabını Tülin Şahin’e imzalayarak, hediye etti. Şahin, hükümet binasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Mecliste ‘Catwalk’

    Tülin Şahin, Danimarkalı parlamenter ve bir dönem Çevre Bakanı olarak da görev yapan Ida Auken'in davetlisi olarak doğup büyüdüğü Danimarka'ya gitti. Auken, dünyaca ünlü top model Tülin Şahin'i, Kopenhag'daki Danimarka Meclisi Christiansborg Sarayı'nda ağırladı ve hükümet binasını gezdirdi. Parlamenterler, son dönemde dijital bir platformda yayınlanan 'Borgen' dizisinin ana mekanlarından meclisin meşhur kırmızı koridorunda Şahin'in catwalk yapmasını rica etti.



    KURAL BOZMADI
    Pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, son şarkısı 'Ara' ile müzik platformlarında zirvede... Bastık, Spotify Türkiye'de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak zirveye yerleşti. YouTube, Apple Music, Tiktok, Fizy, Muud ve Deezer olmak üzere 6 dijital platformun Türkiye Top 50 listelerinde 1 numaraya yerleşen Bastık, Youtube'da dünyada en çok izlenen müzik videoları arasında 31 numaraya kadar yükseldi.



    ROMANTİKCAN
    Yaz başından beri sevgilisiyle Yunanistan'da tatilde olan Eda Taşpınar, önceki akşam aşka geldi. İlk kez sosyal medyasından özel hayatını sergileyen sosyetik ikoncan, aşkıyla çektiği birbirinden eğlenceli kareleri Instagram hesabından paylaşıp romantik yanını gösterdi.



        TAŞINMA BEDDUASI!
        Berkay, önceki gün eşi Özlem Şahin ile Etiler'de alışveriş turundaydı. Terliksiz dışarı çıkmayan Berkay, "Az kaldı arkadaşlar; soğuk havalar yaklaşıyor artık ayakkabı giyinmeye başlarım'' diyerek gülümsedi. 2.5 aydır evlerini taşımakla uğraşan Berkay, "Birisine beddua mı edeceksin? 'İnşallah evini taşırsın' desen en büyük kötülük olur herhalde. Ev taşıma olayı bizi mahvetti" dedi. Aydın HAMZA



        EMİNA KASILDI
        Sırp şarkıcı Emina Jahovic, yıllara meydan okumanın hiç de kolay olmadığını gösterdi. Önceki akşam spor salonunda uzun saatler boyu antrenman yapan 40 yaşındaki iki çocuk annesi güzel, bu karesini paylaştı. Kan ter içerisinde kalan Emina Jahovic'in karın kasları da dikkat çekti.



        GÜZEL ÖĞRENCİ
        Oyuncu Buse Varol, önceki gün Etiler'deydi. Girdiği üniversite sınavını kazanarak yeniden üniversiteye gidecek olan Varol, "Üniversiteyi 2012'de bitirdim. Kendimi denemek için sınava girdim ve felsefe bölümünü kazandım" dedi. Doğan SAVAŞ



            AŞK 'DENİZ'İ
            Uzun süre aşk yaşadığı Hadise'nin ardından gönlünü Hande Erçel'e kaptıran Kaan Yıldırım, kural bozmadı. Bir süredir yine Türkiye'nin en gözde isimlerinden biri olan Pınar Deniz ile adı anılan yakışıklı oyuncu, dün akşam güzel oyuncuyla ilk kez basının karşısına çıktı. Hadise ve Erçel'in aksine Pınar Deniz ile aşkını gözler önüne sermekten çekinmeyen Kaan Yıldırım, dün akşam Harbiye'deki konserde adeta aşk şovu yaparak olay yarattı. Ellerini bir an olsun ayırmayan çift, ilişkileriyle ilgili detay vermekten kaçınıp sadece "Gördüğünüz gibi her şey yolunda" demekle yetindi.



            İLK TAKVİM DUYURMUŞTU
            Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığını ilk kez TAKVİM, 10 Temmuz tarihinde manşetten açıklamıştı

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li tosuncuk mağdurları savcılığa koştu
            Haberler Saklambaç Tülin Şahin, Ida Auken davetiyle doğdu ülkeye gitti! | Saklambaç haberleri
                SON DAKİKA