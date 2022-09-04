Umut Evirgen, Defne Samyeli’yi takibe aldı! Serenay Sarıkaya ne tepki verecek?

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşkı tam gaz devam eden işletmeci Umut Evirgen'den ilginç bir hamle geldi.
Evirgen, şarkıcı Defne Samyeli'yi sosyal medyadan takibe aldı. Umut Evirgen'in bu isteğine Defne Samyeli'den henüz karşılık gelmese de magazin dünyasının kulisleri hareketlendi.
Şu sıralar Mikonos'ta tatilde olan Serenay Sarıkaya'nın, sevgilisinin bu hareketine ise nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu. Defne Samyeli, geçtiğimiz yıllarda Umut Evirgen'in mekanlarında sahne alıyordu.
Bazıları, "Defne, Umut'a bir beden büyük gelir" dese de bu durumun büyük ses getirdiği dikkatlerden kaçmadı.