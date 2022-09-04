Harbiye yıldız yağmuru! Melike Şahin konserinden bir araya geldiler: Hazal Kaya, Selin Şekerci, Nilperi Şahinkaya...

Önceki gece Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Atlantis Yapım'ın organize ettiği konsere, başarılı şarkıcıyı izlemek için birçok ünlü isim katıldı. Şahin, "Sahnede çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.
Hazal Kaya ve Selin Şekerci, konsere beraber geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili Melike Şahin'i çok sevdiklerini ve şarkılarına eşlik etmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Kaya, "Melike bizim için çok özel" dedi.
Yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, konsere sevgilisi ile birlikte geldi.