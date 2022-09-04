Harbiye yıldız yağmuru! Melike Şahin konserinden bir araya geldiler: Hazal Kaya, Selin Şekerci, Nilperi Şahinkaya...





Hazal Kaya ve Selin Şekerci, konsere beraber geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili Melike Şahin'i çok sevdiklerini ve şarkılarına eşlik etmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Kaya, "Melike bizim için çok özel" dedi.