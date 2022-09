Ebru Yaşar'dan çekim sitemi (Magazin haberleri)

ADADAN SAHNEYE

KATILDIĞI Survivor programı sonrasında ününe ün katan yakışıklı oyuncu Mert Öcal, yeteneklerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez sevenlerinin karşısına yepyeni single'ı Edge of the Cliff ile çıktı. Edge of the Cliff yayınlandığı ilk gün, YouTube'da 25 bin dinlenme sayısına ulaşarak başarısını gösterdi.