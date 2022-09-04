Ebru Yaşar'dan çekim sitemi (Magazin haberleri)

Alaçatı gecelerinin vazgeçilmez seslerinden Ebru Yaşar, bir kez daha kalabalık bir gecede sahne aldı.
Hayranlarının eğlenmek yerine cep telefonuyla görüntü alanları gören Yaşar, "Bazılarımız tıpkı Japon turistler gibiyiz. Yeni yerler keşfetmeye gidiyorlar ama boyunlarında kamerayla. Japon'a sormuşlar, 'Tatilin nasıl geçti' diye, demiş ki 'Bilmiyorum, eve gidince bakacağım.'Sizin ki de o hesap. Çekim yapmaktan eğlenemiyorsunuz" serzenişinde bulundu.
UÇAN KUŞ GÖRMESİN
BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Salih Uçan, önceki gün Bebek Lucca'da arkadaşı ile sohbetteydi. Ankaragücü maçı öncesi stres atan yıldız futbolcu, telefonunu elinden bir an olsun düşürmedi.
ADADAN SAHNEYE
KATILDIĞI Survivor programı sonrasında ününe ün katan yakışıklı oyuncu Mert Öcal, yeteneklerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez sevenlerinin karşısına yepyeni single'ı Edge of the Cliff ile çıktı. Edge of the Cliff yayınlandığı ilk gün, YouTube'da 25 bin dinlenme sayısına ulaşarak başarısını gösterdi.