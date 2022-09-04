Ebru Yaşar'dan çekim sitemi (Magazin haberleri)

Alaçatı gecelerinin vazgeçilmez seslerinden Ebru Yaşar, bir kez daha kalabalık bir gecede sahne aldı.



Hayranlarının eğlenmek yerine cep telefonuyla görüntü alanları gören Yaşar, "Bazılarımız tıpkı Japon turistler gibiyiz. Yeni yerler keşfetmeye gidiyorlar ama boyunlarında kamerayla. Japon'a sormuşlar, 'Tatilin nasıl geçti' diye, demiş ki 'Bilmiyorum, eve gidince bakacağım.'Sizin ki de o hesap. Çekim yapmaktan eğlenemiyorsunuz" serzenişinde bulundu.