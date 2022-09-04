Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ebru Yaşar'dan çekim sitemi (Magazin haberleri)

    Alaçatı gecelerinin vazgeçilmez seslerinden Ebru Yaşar, bir kez daha kalabalık bir gecede sahne aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz diğer magazin haberleri...

    Ebru’dan çekim sitemi

    Alaçatı gecelerinin vazgeçilmez seslerinden Ebru Yaşar, bir kez daha kalabalık bir gecede sahne aldı.

    Hayranlarının eğlenmek yerine cep telefonuyla görüntü alanları gören Yaşar, "Bazılarımız tıpkı Japon turistler gibiyiz. Yeni yerler keşfetmeye gidiyorlar ama boyunlarında kamerayla. Japon'a sormuşlar, 'Tatilin nasıl geçti' diye, demiş ki 'Bilmiyorum, eve gidince bakacağım.'Sizin ki de o hesap. Çekim yapmaktan eğlenemiyorsunuz" serzenişinde bulundu.



    UÇAN KUŞ GÖRMESİN
    BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Salih Uçan, önceki gün Bebek Lucca'da arkadaşı ile sohbetteydi. Ankaragücü maçı öncesi stres atan yıldız futbolcu, telefonunu elinden bir an olsun düşürmedi.



    ADADAN SAHNEYE
    KATILDIĞI Survivor programı sonrasında ününe ün katan yakışıklı oyuncu Mert Öcal, yeteneklerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez sevenlerinin karşısına yepyeni single'ı Edge of the Cliff ile çıktı. Edge of the Cliff yayınlandığı ilk gün, YouTube'da 25 bin dinlenme sayısına ulaşarak başarısını gösterdi.



        SÜRPRİZ OLABİLİR OYUNCU
        Görkem Sevindik ile eşi Kübra Siyahdemir, önceki gün İstanbul'da bir AVM'de görüntülerdi. Çocukları ile birlikte alışveriş yapan çift, son derece mutlu görünüyordu. Görkem Sevindik, "Yeni projeler okumaya devam ediyorum. Sürpriz olabilir" dedi.



        EFSANE KONSER
        TÜRK pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, 6 Eylül Salı akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak. Konserinde 4 neslin birlikte söylediği şarkılarını ve pop müzik klasiklerini seslendirmeye hazırlanan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.



        ÇAKAL YİNE PARA BASTI!
        TÜRKÇE rapin son dönemde en popüler isimlerinden olan rapçi Çakal, önceki akşam Levent'te bulunan bir kulüpte sahne aldı. Burak Aras ile birlikte soruları yanıtlayan şarkıcı, "Benim için çok güzel bir gece" dedi. Çakal, 1.5 saatte 280 bin lira kazandı.



            SETLERE HIZLI DÖNDÜ
            OYUNCU Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta şarkıcı Oğuzhan Koç ile muhteşem bir düğünle evlenmişti. Birkaç günlük dinlenme sonrası setlere geri dönen güzel oyuncu, karavandan fotoğraf koyarak set hallerini paylaştı.



            AİLE TATİLİ
            Oyuncu Salih Bademci, eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile tatile çıktı. Çanakkale'nin Cunda adasına giden çift, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.



            HAVALİMANINDA THE END
            Oyuncu             Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, iddialara göre önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sertçelik, sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalandı ve cezaevine gönderildi.



            TATİL DEVAM EDİYOR
            Güzel oyuncu Ebru Şahin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e tatile gitti. Buradaki tarihi yerleri gezen güzel oyuncuyu gören hayranları Şahin'i sevgi seline tuttu. Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya binlerce beğeni yağdı.



            AŞKINA POZ VERDİ
            OYUNCU Merve Oflaz ve Allen Hakko'nun Çeşme tatili devam ediyor. Önceki gün kaldıkları villanın havuzundan sevgilisine poz veren oyuncu, bu anları ise sosyal medyadan paylaştı.



                ALIŞVERİŞ TURU
                ÜNLÜ                 iş insanı Murat Cevahir önceki gün kız arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı. Cevahir ve kız arkadaşı, baş başa akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından alışveriş merkezine giren çift, el ele alışverişin keyfini çıkardı.



                TORUNUYLA POZ VERDİ
                SAĞLIK sorunları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur, soluğu Marmaris'te aldı. Torunu Taner Efe ile kızı Tuğçe'ye poz veren sanatçı, zor günleri geride bırakmış gibiydi.



                GENÇ KIZ GİBİ
                45 yaşında yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile göz dolduran platesci Ebru Şallı, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Siyah sevenler buraya" notunu düştü.

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Çözüm yolu hazır
                Haberler Saklambaç Ebru Yaşar'dan çekim sitemi (Magazin haberleri)
                    SON DAKİKA