Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam için heyecan dorukta

    atv’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtım büyük heyecan yarattı

    Heyecan dorukta
    Tanıtımda öne çıkan Cezayir'in (Oktay Kaynarca) aile ilişkileri, tutkulu aşkları izleyicileri heyecanlandırdı. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizi, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Yayınlanan tanıtım sosyal medyada büyük ses getirdi. Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çözüm yolu hazır
    Haberler Saklambaç Ben Bu Cihana Sığmazam için heyecan dorukta
        SON DAKİKA