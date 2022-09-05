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    Hakan Kosif’in eşi Evelize Kosif gönülleri fethetti! "Paylaşmaya utanırım..."

    Hakan Kosif’in eşi Evelize Kosif’ten mütevazılık dersi... Brezilyalı güzel, birçok sosyetiğin aksine kendisine gelen sosyal medya iş birliklerini “Kıyafetlerimin markalarını paylaşmaya utanırım” diyerek reddediyor.

    Sosy’etik’

    Son yıllarda sosyal medyayı gelir kapısı haline getiren isimlere peşi sıra sosyetikler de eklendi.



    Türkiye'nin en zengin ailelerine mensup bu güzeller, özellikle Instagram hesaplarından yaptıkları iş birlikleri sayesinde servetlerine servet katıyor.



    Sosyal medyadan en çok gelir elde eden sosyetiklerin başında ise Yasemin Özilhan ile Rachel Araz Kiresepi geliyor.



        Yine Türkiye'nin en önde gelen ailelerinden birine gelin olan Evelize Kosif ise tavrıyla adeta mütevazılık dersi verdi.



        2017'de evlendiği Hakan Kosif'ten üç çocuğu olan Brezilyalı gelin, güzelliği ve şıklığıyla birçok marka ile alışveriş sitesinin yakın markajına girdi.



        GÖNÜLLERİ FETHETTİ
        Ancak her daim lüks hayatını yaklaşık 20 bin takip ettiği Instagram hesabından gözler önüne sermekten kaçınan Evelize Kosif, kendisine gelen reklam iş birliklerini ise reddetti.



            Brezilyalı güzel, yüksek ücretler teklif eden firmaları ise "Pahalı kıyafetlerimi paylaşmaktan ya da insanlara alışveriş linkleri vermekten utanırım" diyerek gönülleri fethetti.



            PARA BASIYOR
            Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz Kiresepi, sosyal medyadan paylaşım başına 150 bin TL civarında ücret alırken her an da milyonlarca TL'lik evi ile pahalı kıyafetlerini gözler önüne seriyor.



            Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin gelini olan Yasemin Özilhan, Instagram'daki iş birlikleri nedeniyle şekilden şekle giriyor.

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            Haberler Saklambaç Hakan Kosif’in eşi Evelize Kosif gönülleri fethetti! "Paylaşmaya utanırım..."
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