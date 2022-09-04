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    Ailesinin izinde aşk! Lidya Özdemiroğlu kendisinden 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi

    Efsane müzisyen Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya, kendisinden 31 yaş büyük sevgilisiyle ilk kez ortaya çıktı. Lidya, “Annemle babam arasında da 31 yaş fark vardı” dedi...

    Ailesinin izinde aşk

    Şarkıcı Levent Yüksel'in, merhum Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşaması magazin gündemini karıştırmıştı. İkilinin aşkına, annesi Hepgül Hepbir de "Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım" diye destek olmuştu.



    Lidya, geçtiğimiz gün bu kez Nişantaşı'nda kendisinden 31 yaş büyük erkek arkadaşıyla el ele alışveriş turunda objektiflere yakalandı. Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan Lidya, onun hakkında bilgi vermekten kaçındı. Beyefendinin kim olduğu merak konusu oldu.

    Bu arada Lidya'nın iki yıldır aşk yaşadığı öğrenildi. Lidya Özdemiroğlu'nun daha önceden aşk yaşadığı isimlerin kendisinden yaşça büyük olması gözlerden kaçmadı.



    BİZ ÇOK MUTLUYUZ
    Anne Hepgül ve baba Atilla Özdemiroğlu'nun da arasında 31 yaş olduğuna dikkat çeken Lidya, ailesinin ilişkisinde 22. gün nikah masasına oturduklarını söyledi.

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    Haberler Saklambaç Ailesinin izinde aşk! Lidya Özdemiroğlu kendisinden 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi
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