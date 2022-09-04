Ailesinin izinde aşk! Lidya Özdemiroğlu kendisinden 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi





Lidya, geçtiğimiz gün bu kez Nişantaşı'nda kendisinden 31 yaş büyük erkek arkadaşıyla el ele alışveriş turunda objektiflere yakalandı. Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan Lidya, onun hakkında bilgi vermekten kaçındı. Beyefendinin kim olduğu merak konusu oldu.



Bu arada Lidya'nın iki yıldır aşk yaşadığı öğrenildi. Lidya Özdemiroğlu'nun daha önceden aşk yaşadığı isimlerin kendisinden yaşça büyük olması gözlerden kaçmadı.