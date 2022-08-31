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    Semiramis Pekkan köpeği için kesenin ağzını açtı! Tina'ya 13 bin TL'lik kolye taktı |Saklambaç haberleri

    Semiramis Pekkan, köpeği için kesenin ağzını açtı. Pekkan, Tina’ya değeri 13 bin TL’lik kolye takarak sosyal medyayı salladı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Hav’alı köpek

    Tıpkı kardeşi Ajda Pekkan gibi şık giyim tarzıyla yıllardır beğeni toplayan Semiramis Pekkan, bu tutkusunu köpeğine de aşıladı. Semiramis Hanım, önceki gün sosyal medyasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Semiramis Pekkan'ın paylaşımında köpeği Tina'nın boynundaki gösterişli kolye dikkat çekti. Tina'nın boynunda taşıdığı Swarovski kolyenin fiyatının tam 13 bin TL olması sosyal medyada "Havalı köpek" yorumlarına yol açtı. Bazı hayvan dostları ise Semiramis Hanım'ı bu gereksiz gösterişi için eleştirdi.



    ANNE-KIZ OLDULAR
    Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'ın oynadığı "Üçüncü Gün" filminde Nurseli İdiz, Tanrısevsin'in annesi rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak. Romantik komedi türündeki filmin güçlü oyuncu kadrosunda; Derya Alabora, Nursel Köse, Zuhal Yalçın, Efe Tunçer, Ecem Karavus, Ceren Taşçı da yer alıyor.



    "HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK"
    Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Kayınpederi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası konuşan Şefkatli; "Zor günler geçirdik, çok şükür sorunsuz bir şekilde geride kaldı bugünler de. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık" dedi.



        EFSANE GECE
        Pop müziğin efsane grubu MFÖ, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Tam kadro olarak sahneye çıkan grup, geçmişten bu yana dillere pelesenk olan şarkılarıyla kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman ise eğlenceli halleriyle herkesin içini kıpır kıpır etti. Şarkılarını benzersiz bir şekilde sahneye taşıyan MFÖ, seyircilerini davet ettikleri ses oyunu ile konseri şova dönüştürdü. Bu arada kısa süre öncesine kadar kanser tedavisi gören grup üyelerinden Özkan Uğur'un sağlıklı ve neşeli görüntüsü, sevenlerini mutlu etti.



        ÇEŞME'Yİ YAKTI!
        Ünlü pop yıldızı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir mekanda verdiği konserinin ardından tekne turuna çıktı. Özel bir yatla Çeşme koylarını gezen 49 yaşındaki ünlü sanatçı, kendi Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla olay yarattı.



        BALAYI BİTTİ
        Almanya'daki nikahın ardından geçtiğimiz günlerde İtalya'da düğün töreni düzenleyen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, sonunda Türkiye'ye döndü. Gözde çift, önceki akşam Vespa Türkiye'nin İtalya Başkonsolosluğu'nun yaz bahçesinde düzenlediği özel davette boy gösterdi. İkili, şıklıklarıyla da yine dikkat çekti.



            YALNIZLIK 'PİTT'İ!
            Angelina Jolie ile çocuklarının velayeti konusunda adeta savaş halinde olan Brad Pitt'in kalbini sonunda bir güzel çalmayı başardı. Ok dergisinin haberine göre; ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski ve Pitt yeni bir ilişkiye yelken açtı. Geçtiğimiz ay ihanet nedeniyle çocuğunun babası Sebastian Bear-McClard ile olan evliliğini sonlandıran güzel oyuncu, şimdilik dünyaca ünlü aktörle olan ilişkisini gizli tutuyor.



            DUYGUSAL AFİŞ
            ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın afişi yayınlandı. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan dizinin afişi izleyiciden tam not aldı. Dizi, yılladır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in (Seray Kaya) talihsiz bir olay sonucu gerçeklerle yüzleşip hayata yeniden başlamasını ve umudunun gün ışığına çıkma yolculuğunu anlatıyor. Başrollerde ise Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz ve Şeyma Korkmaz Mete gibi isimler var.



            KUSURSUZ İKİLİ
            Küçük kızlarına rağmen üç yıl önce ayrılık kararı veren ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile Rus model Irina Shayk'in beraber tatil yaptığı görüntüler, gündem oldu. Yanlarında beş yaşında kızları olmadan çektirdikleri bu kareyi sosyal medyasından "kalp" emojisiyle paylaşan ünlü model, yeniden barışma dedikodularını alevlendirdi.



                KADRO GENİŞLEDİ
                ATV'nin Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim"in kadrosuna yeni isimler katıldı. 3. sezon tanıtımıyla merak uyandıran "Kardeşlerim"e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin de dahil oldu. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkacaklar. Dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle 3 Eylül'de atv'de...

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                Haberler Saklambaç Semiramis Pekkan köpeği için kesenin ağzını açtı! Tina'ya 13 bin TL'lik kolye taktı |Saklambaç haberleri
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