Semiramis Pekkan köpeği için kesenin ağzını açtı! Tina'ya 13 bin TL'lik kolye taktı |Saklambaç haberleri





EFSANE GECE

Pop müziğin efsane grubu MFÖ, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Tam kadro olarak sahneye çıkan grup, geçmişten bu yana dillere pelesenk olan şarkılarıyla kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman ise eğlenceli halleriyle herkesin içini kıpır kıpır etti. Şarkılarını benzersiz bir şekilde sahneye taşıyan MFÖ, seyircilerini davet ettikleri ses oyunu ile konseri şova dönüştürdü. Bu arada kısa süre öncesine kadar kanser tedavisi gören grup üyelerinden Özkan Uğur'un sağlıklı ve neşeli görüntüsü, sevenlerini mutlu etti.