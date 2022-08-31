Semiramis Pekkan köpeği için kesenin ağzını açtı! Tina'ya 13 bin TL'lik kolye taktı |Saklambaç haberleri

Tıpkı kardeşi Ajda Pekkan gibi şık giyim tarzıyla yıllardır beğeni toplayan Semiramis Pekkan, bu tutkusunu köpeğine de aşıladı. Semiramis Hanım, önceki gün sosyal medyasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Semiramis Pekkan'ın paylaşımında köpeği Tina'nın boynundaki gösterişli kolye dikkat çekti. Tina'nın boynunda taşıdığı Swarovski kolyenin fiyatının tam 13 bin TL olması sosyal medyada "Havalı köpek" yorumlarına yol açtı. Bazı hayvan dostları ise Semiramis Hanım'ı bu gereksiz gösterişi için eleştirdi.
ANNE-KIZ OLDULAR
Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'ın oynadığı "Üçüncü Gün" filminde Nurseli İdiz, Tanrısevsin'in annesi rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak. Romantik komedi türündeki filmin güçlü oyuncu kadrosunda; Derya Alabora, Nursel Köse, Zuhal Yalçın, Efe Tunçer, Ecem Karavus, Ceren Taşçı da yer alıyor.
"HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK"
Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Kayınpederi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası konuşan Şefkatli; "Zor günler geçirdik, çok şükür sorunsuz bir şekilde geride kaldı bugünler de. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık" dedi.