Semiramis Pekkan köpeği için kesenin ağzını açtı! Tina'ya 13 bin TL'lik kolye taktı |Saklambaç haberleri

"HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK"

Güzel oyuncu Yasemin Şefkatli, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Kayınpederi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası konuşan Şefkatli; "Zor günler geçirdik, çok şükür sorunsuz bir şekilde geride kaldı bugünler de. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık" dedi.