“En şanslı benim” dedi sosyal medya karıştı! Meedo'nun hediyesini paylaşan Şeyma Subaşı'ya sosyal medyadan cevap geçikmedi





HAVALI ZİYARET

Yaşayan en güçlü seslerden biri olarak bilinen İtalyan tenör Andrea Bocelli ve eşi Veronica Berti-Bocelli önderliğinde kurulan Andrea Bocelli Vakfı, önceki gün İtalya'daki Lucca şehrine bağlı Forte Dei Marmi'de organizasyon düzenledi. İtalya'daki birçok okulun süren yapımına destek olmak için düzenlenen görkemli yardım gecesindeki tek Türk de Nusret'ti. Daha önce de birçok defa efsane şarkıcıyla bir araya gelen ünlü etçi, Mikanos'tan İtalya'ya özel uçağıyla gitti. Organizasyonda Andrea Bocelli'ye elleriyle altın kaplı bifteğini servis eden Nusret, bağış gecesinden de tek kuruş almayarak yardımsever yanını konuşturdu.