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    “En şanslı benim” dedi sosyal medya karıştı! Meedo'nun hediyesini paylaşan Şeyma Subaşı'ya sosyal medyadan cevap geçikmedi

    Şeyma Subaşı, ‘şans’ın pahalı hediyelere bağlı olduğunu gösterdi. Şeyma, Mısırlı Mohammed Alsaloussi’nin kendisine aldığı 60 bin TL’lik çantayı paylaşıp “En şanslı benim” dedi! İşte sizler için derlediğimiz 28 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Şansa bak!

    Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na yaptığı pahalı jestlerin ardı arkası kesilmiyor. Yeniden barışma hediyesi olarak Şeyma'ya önce 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat, ardından da 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye alan Meedo, yine boş durmadı.



    YORUM YAĞDI
    Önceki gün Instagram'dan "Söyleyin bana kim şanslı?" diye paylaşım yapan Şeyma Subaşı, ardından da "En şanslı benim" diyerek sevgilisinin kendisine aldığı 60 bin TL'lik çantayı paylaştı. Genç kadının paylaşımına "Şeyma'nın şanslı olma endeksi, sevgilisinin aldığı hediyelerin fiyatına göre değişiyor" yorumları yaptı.



    İSPANYOL ATEŞİ
    Hayranları tarafından yeni projesi merakla beklenen Burcu Özberk, tatile doymuyor. Yaz aylarında uzun süreli bir Bali tatili yapan güzel oyuncu, önceki gün ise soluğu İspanya'da aldı. Burcu Özberk'in bu karesine "İspanyol ateşi" şeklinde yorumlar yağdı.



        EV HALİ
        Güzel oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine hayvan sevgisini gözler önüne serdi. İki köpeğiyle kanepede otururken basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e bu pozu veren ünlü oyuncu, kalpleri ısıtan paylaşımının altına da "Ev hali" diye yazdı.



        GÖZLER KAHVE'DE
        İstanbul'a geri dönmek için sayılı günü kalan Ece Erken, tüm yazı geçirdiği Çeşme'deki evinden bu fotoğrafını paylaştı. Güzel sunucu, kucağındaki köpeği Kahve'nin sevimliliğine dikkat çekip espriyi patlattı: "Kabul, Kahve benden daha iyi poz veriyor."



        SARI ŞEKERLER
        Bir süredir moda markasının işleri için Paris'te olan Nihan Buruk, kısa süreliğine Çeşme'ye geldi. Önceki gün yakın dostu olan oyuncu Dilara Öztunç ile buluşan Buruk, sapsarı saçlarıyla dikkat çekerken; ikilinin paylaşımına "Sarı şekerler" yorumları yapıldı.



            FOTO-FELSEFE
            Yaz boyunca yaptığı renkli paylaşımlarla dikkat çeken Sedef Avcı Kasabalı, önceki gün yayınladığı bu pozunun altına Amerikalı yazar Chuck Palahniuk'un şu sözünü yazdı: "Parçaları kaybolmuş gibi insanlar. Kiminin ruhu, kiminin beyni ve birçoğunun bir kalbi yok."



            YORGUNLUK ATTI
            Bir süredir rol aldığı "Filme Gel"in çekimleri için Çanakkale'de olan Aslıhan Karalar, çekimlerin tamamlanmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Yoğun geçen set nedeniyle kendisine birkaç günlük mola veren güzel oyuncu, önceki gün deniz ve güneş keyfi yaptı. Best Model of The World 2017 birincisi olan 23 yaşındaki güzel, kusursuz fiziğiyle de tüm bakışları üzerinde topladı. (Ersin AL)



            SADECE ARKADAŞIZ!
            2019'da aynı dizide rol aldıklarından beri adları sürekli aşk haberlerine karışan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, önceki gün yakayı ele verdi. Aşk dedikodularını her seferinde magazin dünyasının klasikleşen sözü "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlayan ünlü oyuncular, önceki gün bir hayranının objektifine sarmaş dolaş yakalandı. Bu görüntüler üzerine de sosyal medyada "Bu nasıl arkadaşlık, bu olsa olsa aşk" yorumları yapıldı.



                BEKLENEN AFİŞ GELDİ
                Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisinin teaser afişi çarpıcı tasarımıyla dikkat çekti. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakim Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı afişi, diziye olan merakı iyice artırdı. Bu arada "Aldatmak", dört sezon boyunca atv ekranında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın üç önemli ismini yeniden bir araya getiriyor.



                HAVALI ZİYARET
                Yaşayan en güçlü seslerden biri olarak bilinen İtalyan tenör Andrea Bocelli ve eşi Veronica Berti-Bocelli önderliğinde kurulan Andrea Bocelli Vakfı, önceki gün İtalya'daki Lucca şehrine bağlı Forte Dei Marmi'de organizasyon düzenledi. İtalya'daki birçok okulun süren yapımına destek olmak için düzenlenen görkemli yardım gecesindeki tek Türk de Nusret'ti. Daha önce de birçok defa efsane şarkıcıyla bir araya gelen ünlü etçi, Mikanos'tan İtalya'ya özel uçağıyla gitti. Organizasyonda Andrea Bocelli'ye elleriyle altın kaplı bifteğini servis eden Nusret, bağış gecesinden de tek kuruş almayarak yardımsever yanını konuşturdu.



                NE GÜZEL HAYAT
                Serdar Ortaç'la 2019'da boşanan Chloe Loughnan, İrlanda'ya döndü. Türkiye'deki şöhretini orada yakalayamayan 30 yaşındaki güzel, yeniden İstanbul'a geldi. Chloe Loughnan, sosyal medyanın kaymağını yemeye başladı. Güzel model, sevgilisiyle Bodrum tatilini bedavaya getirdi. Loughnan, İstanbul-Bodrum ulaşımı için bile sosyal medya sayesinde tek kuruş ödemedi.



                    SINIRSIZ KREDİ!
                    Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçının yaş günü sürpriziyle havalara uçmuştu. Deniz, bununla da kalmadı ve konuşulanlara göre İranlı aşkına sınırsız kredi kartını verip "Ne istiyorsan benim yerime kendine hediye al" dedi. Samar Dadgar da büyük bir zevkle Bodrum'daki Chanel mağazasına gidip yüklü bir alışveriş yaptı.



                    'YURT'U GEZİYOR
                    Konser maratonuna kısa süreli bir mola veren Tuğba Yurt, sevgilisiyle tekne tatiline çıktı. Ege'yi dolaşan şarkıcı, aşkının objektifine verdiği bu kareyi sosyal medyasından paylaşarak da kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.



                    BİTMEYEN BALAYI
                    Haziran'da evlenen Lucien Arkas ile Merve Sakallı, balayı için tekne tatiline çıkmıştı. Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezen çiçeği burnunda evliler, önceki gün de soluğu İtalya'da aldı. Merve Hanım, yolculuk öncesi kendisinden 42 yaş büyük eşiyle yine Arkas'a ait özel uçaktan verdiği pozu da sosyal medyasından paylaştı. İkili, şimdilerde İtalya'da geceliği yaklaşık 100 bin TL olan tarihi bir kalede konaklıyor.

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                    Meteoroloji gün verdi uyarıyı yaptı! İl il saydı
                    Haberler Saklambaç “En şanslı benim” dedi sosyal medya karıştı! Meedo'nun hediyesini paylaşan Şeyma Subaşı'ya sosyal medyadan cevap geçikmedi
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