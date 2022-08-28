“En şanslı benim” dedi sosyal medya karıştı! Meedo'nun hediyesini paylaşan Şeyma Subaşı'ya sosyal medyadan cevap geçikmedi

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na yaptığı pahalı jestlerin ardı arkası kesilmiyor. Yeniden barışma hediyesi olarak Şeyma'ya önce 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat, ardından da 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye alan Meedo, yine boş durmadı.
YORUM YAĞDI
Önceki gün Instagram'dan "Söyleyin bana kim şanslı?" diye paylaşım yapan Şeyma Subaşı, ardından da "En şanslı benim" diyerek sevgilisinin kendisine aldığı 60 bin TL'lik çantayı paylaştı. Genç kadının paylaşımına "Şeyma'nın şanslı olma endeksi, sevgilisinin aldığı hediyelerin fiyatına göre değişiyor" yorumları yaptı.
İSPANYOL ATEŞİ
Hayranları tarafından yeni projesi merakla beklenen Burcu Özberk, tatile doymuyor. Yaz aylarında uzun süreli bir Bali tatili yapan güzel oyuncu, önceki gün ise soluğu İspanya'da aldı. Burcu Özberk'in bu karesine "İspanyol ateşi" şeklinde yorumlar yağdı.