“En şanslı benim” dedi sosyal medya karıştı! Meedo'nun hediyesini paylaşan Şeyma Subaşı'ya sosyal medyadan cevap geçikmedi

YORGUNLUK ATTI

Bir süredir rol aldığı "Filme Gel"in çekimleri için Çanakkale'de olan Aslıhan Karalar, çekimlerin tamamlanmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Yoğun geçen set nedeniyle kendisine birkaç günlük mola veren güzel oyuncu, önceki gün deniz ve güneş keyfi yaptı. Best Model of The World 2017 birincisi olan 23 yaşındaki güzel, kusursuz fiziğiyle de tüm bakışları üzerinde topladı. (Ersin AL)