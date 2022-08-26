Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı

genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizi, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun iddialı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı aksiyon ve macera severleri ekran başına kilitledi. Öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicileri heyecanlandırdı.