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    Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı

    ATV’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımdaki bol aksiyon sahneleri Hollywood yapımlarını aratmadı.

    Heyecan dolu tanıtım

    genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizi, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun iddialı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı aksiyon ve macera severleri ekran başına kilitledi. Öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicileri heyecanlandırdı.



    DEV OYUNCU KADROSU
    Yayınlanan tanıtım, sosyal medyada büyük ses getirdi. Yakında atv'de ekrana gelecek olan dizinin kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan) ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) rol alıyor.

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    Haberler Saklambaç “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı
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