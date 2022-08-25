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    Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur fast food zincirinden hamburger menü yerken görüntülendi |Saklambaç haberleri

    Merve Boluğur, önceki akşam bir fast food zincirinden hamburger menü yerken görüntülendi. Sevgilisiyle toplamda 140 TL ödedi! İşte sizler için derlediğimiz 25 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Ekonomik Merve

    Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Merve Boluğur, önceki gün DJ ve aranjör sevgilisiyle Etiler'deki bir AVM'deydi. Karınları acıkınca yemek katına çıkan çift, ünlü bir fast food zincirini tercih etti. Restaurantın ekonomik menüsünü tercih eden ve hamburger söyleyen çifte, yemekleri 140 TL'ye mal oldu. Yemeklerinin ardından kendisine yöneltilen hiçbir soruyu cevaplamayıp alışveriş merkezinde gezmeye devam eden güzel oyuncunun restaurant tercihi ise "Ekonomik Merve" yorumları yaptırdı. (Doğan SAVAŞ)



    ESKİYE DÖNÜŞ
    Nisan ayında bebeğini kucağına alan Başak Dizer Tatlıtuğ, dün sosyal medyasından bu fotoğrafını paylaştı. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe ile beraber neredeyse tüm yazı Bodrum'daki evlerinde geçiren güzel stil danışmanı, dün de Yalıkavak'taki bir mekana gitti. 46 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un paylaşımında doğum kilolarından tamamen kurtulup eski formunu yakalamış olması gözden kaçmadı.



    MALİ TAŞI!
    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kilo verdiği gözlerden kaçmayan Erbil, "Evet eski baldızla çalışıyoruz" diyerek Şeyda Coşkun'u kast etti. 65 yaşındaki şovmen, davalık olduğu fenomen Ece Ronay gibi Tiktok hesabı açmasıyla ilgili olarak ise şöyle dedi: "Birçok insan Tiktok'a üstlerini açarak meşhur oluyor. Ama biz hiçbir yerimizi açmıyoruz." (Doğan SAVAŞ)



        KALBİ PIR PIR
        Önceki akşam Erdek'teki bir otelde sahneye çıkan Deniz Seki, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirdi. Coşkulu kalabalık karşısında çok duygulandığını dile getiren Seki, "Sevenlerimin sevgisinin ve heyecanının kalbimi nasıl pır pır ettirdiğini anlatamam" dedi.



        EYLÜL UÇTU
        Ünlü oyuncu Eylül Öztürk, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Flyboard yapan Öztürk, ilk deneyiminde oldukça başarılı oldu. Eylül Öztürk'ün suyun üzerinde salınan fotoğrafları ise "Eylül uçtu" yorumu yaptırdı. Seki, pembe kıyafetiyle de beğeni topladı.



        GERGİN GECE
        Eski eşi Didem Sarı ile birbirlerine karşılıkla davalar açan İzzet Antebi, önceki gece sevgilisi Tuvana Türkay ile Yeniköy'de görüntülendi. Sosyetik iş insanının Yeniköy'deki evine girerken basın mensuplarını gören çift, bir anda gerildi. Hızlı adımlar ile evlerine girmeye çalışan ikiliden İzzet Antebi, güzel oyuncuya siper oldu. "Konuşmayacağız" diyerek gazetecilere sitem eden sosyetik iş adamı ile Türkay'ın mahkeme süreci nedeniyle gergin olup bu nedenle de görüntü vermek istemediği öğrenildi. (Doğan SAVAŞ)



            BODRUM YAKTI!
            Yaz aylarını oğulları, annesi ve ablasıyla beraber Çeşme'de kiraladığı villada geçiren Çağla Şıkel, tatil sezonunu kapattı. Önceki gün Etiler'de alışverişte görüntülenen ünlü model, herkes gibi fiyatlardan yana dert yandı. Çeşme'nin yanı sıra Yunanistan'ın gözde eğlence adası Mikanos ile çok sevdiği Bodrum'a da gitme fırsatı bulan Çağla Şıkel, şöyle dedi: "Mikanos ve Çeşme arasında neredeyse fiyat farkı yoktu. Hatta Bodrum'da kaldığım otel fiyatı Mikanos'tan çok daha pahalıydı. Benim en sevdiğim, evde ailemle beraber mangal. Daha çok onu tercih ettik." Bu arada güzel modelin Bodrum'da kaldığı otelin geceliği 1.500 Euro, Mikanos'ta konakladığı otelin gecelik fiyatı ise 600 Euro... (Doğan SAVAŞ)



            50 YAŞ YARADI
            Bugün 50. yaşını kutlayan Gülben Ergen, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da erdiği konserde sahne enerjisi ve güzelliği ile herkesi büyüledi. Ergen, özenle hazırlandığı konserinde şıklığıyla göz doldurdu. Konserin ilk yarısında zincir detaylı yeşil ve mor tonlarında bir elbise tercih eden güzel sanatçı, fitliğiyle de dikkat çekti.



            SCOOTER MAĞDURU
            Güzel oyuncu Yüsra Geyik, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Bacağı sargılı olan ünlü oyuncu, gazetecilerin "Geçmiş olsun" demesi üzerine şu açıklamayı yaptı: "Bir hafta önce yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Scooter bir yana ben bir yana gidince dizlerim parçalandı." (Aydın HAMZA)



                ŞEN DEMET
                Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaklaşık bir yıldır Tolga Arman ile birlikte olan Şener, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Aşk insanın hayatını yüzde 99 etkiliyor. Muhteşem biriyle beraberim" diyen Demet Şener, evlilikle ilgili olarak ise "Kısmet ama biz zaten birbirimize gönülden bağlıyız" yorumu yaptı.



                KUTLAMAİBİZA'DA
                Ece Seçkin, yeni şarkısı "Güzelim"i kutlamak için pilot eşi Çağrı Terlemez ile İspanya'nın gözde eğlence adası İbiza'ya gitti. Seçkin; "Güzelim şarkısındaki Latin ruhu, beni İbiza'ya sürükledi. Yeni şarkımın klibini burada çekeceğim" dedi.



                BÜYÜK BULUŞMA
                Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim" 3 Eylül'de izleyicisi ile buluşuyor. 3. sezonundan ilk tanıtımın yayınlandığı dizi, büyük merak uyandırdı. Sımsıcak hikayesi ile yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim'in yeni sezona ait 57. Bölüm tanıtımı Youtube trendler listesinde zirveye yükselerek birinci sıraya ulaştı.



                    REKOR TAHTINA KURULDU
                    "Game Of Thrones" dizisinin devam niteliğindeki "House of the Dragon'un ilk bölümünden rekor açılış geldi. Dizi, sadece izlenmede değil Twitter'da da rekora imza attı. Daha ilk bölümü ile firmanın tarihine geçmeyi başaran dizi için Twitter'dan da bir resmi veri geldi. Bir açıklama yapan şirket şunları aktardı: "Game of Thrones hayranları, yeni diziyi tartışmak ve sohbet etmek için ise Twitter'a adeta akın etti. Pazar gecesi gerçekleşen gala, ilk 24 saat içinde dünya çapında 1 milyondan fazla Tweet ile sonuçlandı."



                    OLAY DİZİYE ÖZEL ŞARKI
                    ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın jenerik müziği için stüdyoya girildi. Merakla beklenen dizinin müziği ünlü söz yazarı Günay Çoban ve başarılı besteci Alp Yenier imzasını taşıyor. Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi. Şarkıyı stüdyoda seslendiren isim ise Kardelen oldu.

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                    Haberler Saklambaç Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur fast food zincirinden hamburger menü yerken görüntülendi |Saklambaç haberleri
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