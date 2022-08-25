Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur fast food zincirinden hamburger menü yerken görüntülendi |Saklambaç haberleri

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Merve Boluğur, önceki gün DJ ve aranjör sevgilisiyle Etiler'deki bir AVM'deydi. Karınları acıkınca yemek katına çıkan çift, ünlü bir fast food zincirini tercih etti. Restaurantın ekonomik menüsünü tercih eden ve hamburger söyleyen çifte, yemekleri 140 TL'ye mal oldu. Yemeklerinin ardından kendisine yöneltilen hiçbir soruyu cevaplamayıp alışveriş merkezinde gezmeye devam eden güzel oyuncunun restaurant tercihi ise "Ekonomik Merve" yorumları yaptırdı. (Doğan SAVAŞ)
ESKİYE DÖNÜŞ
Nisan ayında bebeğini kucağına alan Başak Dizer Tatlıtuğ, dün sosyal medyasından bu fotoğrafını paylaştı. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe ile beraber neredeyse tüm yazı Bodrum'daki evlerinde geçiren güzel stil danışmanı, dün de Yalıkavak'taki bir mekana gitti. 46 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un paylaşımında doğum kilolarından tamamen kurtulup eski formunu yakalamış olması gözden kaçmadı.
MALİ TAŞI!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kilo verdiği gözlerden kaçmayan Erbil, "Evet eski baldızla çalışıyoruz" diyerek Şeyda Coşkun'u kast etti. 65 yaşındaki şovmen, davalık olduğu fenomen Ece Ronay gibi Tiktok hesabı açmasıyla ilgili olarak ise şöyle dedi: "Birçok insan Tiktok'a üstlerini açarak meşhur oluyor. Ama biz hiçbir yerimizi açmıyoruz." (Doğan SAVAŞ)