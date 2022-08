Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur fast food zincirinden hamburger menü yerken görüntülendi |Saklambaç haberleri

REKOR TAHTINA KURULDU

"Game Of Thrones" dizisinin devam niteliğindeki "House of the Dragon'un ilk bölümünden rekor açılış geldi. Dizi, sadece izlenmede değil Twitter'da da rekora imza attı. Daha ilk bölümü ile firmanın tarihine geçmeyi başaran dizi için Twitter'dan da bir resmi veri geldi. Bir açıklama yapan şirket şunları aktardı: "Game of Thrones hayranları, yeni diziyi tartışmak ve sohbet etmek için ise Twitter'a adeta akın etti. Pazar gecesi gerçekleşen gala, ilk 24 saat içinde dünya çapında 1 milyondan fazla Tweet ile sonuçlandı."