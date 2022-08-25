Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur fast food zincirinden hamburger menü yerken görüntülendi |Saklambaç haberleri





BODRUM YAKTI!

Yaz aylarını oğulları, annesi ve ablasıyla beraber Çeşme'de kiraladığı villada geçiren Çağla Şıkel, tatil sezonunu kapattı. Önceki gün Etiler'de alışverişte görüntülenen ünlü model, herkes gibi fiyatlardan yana dert yandı. Çeşme'nin yanı sıra Yunanistan'ın gözde eğlence adası Mikanos ile çok sevdiği Bodrum'a da gitme fırsatı bulan Çağla Şıkel, şöyle dedi: "Mikanos ve Çeşme arasında neredeyse fiyat farkı yoktu. Hatta Bodrum'da kaldığım otel fiyatı Mikanos'tan çok daha pahalıydı. Benim en sevdiğim, evde ailemle beraber mangal. Daha çok onu tercih ettik." Bu arada güzel modelin Bodrum'da kaldığı otelin geceliği 1.500 Euro, Mikanos'ta konakladığı otelin gecelik fiyatı ise 600 Euro... (Doğan SAVAŞ)