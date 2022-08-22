Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi İspanya’da yayınlanacak! atv'nin bir dizisinin daha başarısı sınır aştı

Dizileriyle tüm dünyada izlenme rekorları kıran atv'nin bir dizisinin daha başarısı sınır aştı. Başrollerinde Kerem Bürsin ile Leyla Lydia Tuğutlu'nun rol aldığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', yakında İspanya'da gösterilecek. 2017 yılında Türkiye ekranlarında final yapan dizinin İspanya'da ekrana gelecek olması, ülkede olay oldu.

SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE

Özellikle Bürsin'in İspanya'daki hayranları, sosyal medyada dizinin İspanyolca ismi olan "En El Corazon de La Ciudad" ve Kerem Bürsin etiketini sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde zirveye taşıdı.