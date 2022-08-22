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    Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi İspanya’da yayınlanacak! atv'nin bir dizisinin daha başarısı sınır aştı

    atv’de ekrana geldiği dönem büyük beğeni toplayan ve Kerem Bürsin ile Leyla Lydia Tuğutlu’nun rol aldığı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisinin İspanya’da yayınlanacak olması, ülkede büyük sevinç yarattı.

    Sınırsız başarı

    Dizileriyle tüm dünyada izlenme rekorları kıran atv'nin bir dizisinin daha başarısı sınır aştı. Başrollerinde Kerem Bürsin ile Leyla Lydia Tuğutlu'nun rol aldığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', yakında İspanya'da gösterilecek. 2017 yılında Türkiye ekranlarında final yapan dizinin İspanya'da ekrana gelecek olması, ülkede olay oldu.

    SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE
    Özellikle Bürsin'in İspanya'daki hayranları, sosyal medyada dizinin İspanyolca ismi olan "En El Corazon de La Ciudad" ve Kerem Bürsin etiketini sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde zirveye taşıdı.

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    Haberler Saklambaç Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi İspanya’da yayınlanacak! atv'nin bir dizisinin daha başarısı sınır aştı
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