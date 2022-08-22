Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Malezya Kraliçesi, Kuruluş Osman dizisinin setini ziyaret etti!

    Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah, dün çok sevdikleri Kuruluş Osman dizisinin Riva’daki platosunu ziyaret etti.

    Özel ziyaret

    Atv'de yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başarısı, sınırları aşmıştı. Pek çok farklı ülkede gösterilen dizinin Riva'daki platosunda dün de çok önemli bir misafir vardı.

    Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sahnelerin çekildiği alanlarda Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah'ı ağırladı. Dün resmi Instagram hesabından bu anlamlı ziyarete dair fotoğrafları paylaşan Bozdağ, şöyle dedi:

    TEŞEKKÜR MESAJI
    "Dizilerimizi çok seven ve ilgiyle takip eden Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah'ı platomuzda ağırlamaktan şeref duyduk. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyor, kardeş Malezya halkına selamlarımızı iletiyorum."
        Sinekle kesintisiz mücadele
        Haberler Saklambaç Malezya Kraliçesi, Kuruluş Osman dizisinin setini ziyaret etti!
            SON DAKİKA