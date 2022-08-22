Malezya Kraliçesi, Kuruluş Osman dizisinin setini ziyaret etti!

Atv'de yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başarısı, sınırları aşmıştı. Pek çok farklı ülkede gösterilen dizinin Riva'daki platosunda dün de çok önemli bir misafir vardı.
Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sahnelerin çekildiği alanlarda Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah'ı ağırladı. Dün resmi Instagram hesabından bu anlamlı ziyarete dair fotoğrafları paylaşan Bozdağ, şöyle dedi:
TEŞEKKÜR MESAJI
"Dizilerimizi çok seven ve ilgiyle takip eden Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah'ı platomuzda ağırlamaktan şeref duyduk. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyor, kardeş Malezya halkına selamlarımızı iletiyorum."