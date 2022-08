SOSYAL GÖNDERME

Pop müziğin dev isimlerinden Hande Yener, Kıbrıs'taki Chamada Beach Club'da sahne aldı. Giydiği leopar desenli kostümüyle her zamanki iddiasını ortaya koyan ünlü şarkıcı, "kaprissiz" olduğunu söyledi. "Benim kulise bile özel isteklerim olmaz" diyen Hande Yener, her anını sosyal medyada paylaşan meslektaşlarına gönderme yaptı: "Paylaşım yapmak için yaşayanlar var. Ben doğa, hayvanlar ve çocuklarla iç içe yaşayan biriyim. Benim hayatım bu şekilde geçiyor. Her şey sanal değildir." Yener, tarzıyla yine iddiasını ortaya koydu. (Aydın HAMZA)