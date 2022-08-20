Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mehmet Dinçerler'le üç ay önce evlenen Hadise ile ilgili hamilelik iddiaları ortaya atıldı

    Üç ay önce evlenen Hadise’yle ilgili yine bebek iddiaları ortaya atıldı. 2.5 aylık hamile olduğu öne sürülen şarkıcının bir süredir görüntü vermemesi de iddiaları güçlendirdi.

    Müjdeli hadise

    Her fırsatta evlenip anne olmak istediğini dile getiren Hadise'nin hayaline kavuşmak üzere olduğu iddia edildi. Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen güzel popçu, o dönem çıkan "Hamile olduğu için apar topar evlendi" haberleri için "Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" demişti.


    HAVALARA UÇTULAR
    Dün ise yeniden bebek iddiası ortaya atıldı. Buna göre 36 yaşındaki popçu, 2.5 aylık hamileydi. Hadise'nin bir süredir sosyal medyada ve gündelik hayatında sessiz kalması, bebek iddialarını ise güçlendirdi. Bu arada dedikodulara göre şimdilik haberi gizli tutan Hadise ve Dinçerler'in bebek haberi, her iki ailede de büyük sevinç yarattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mavi Bayrak İznik’te dalgalanıyor
    Haberler Saklambaç Mehmet Dinçerler'le üç ay önce evlenen Hadise ile ilgili hamilelik iddiaları ortaya atıldı
        SON DAKİKA