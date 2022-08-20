Mehmet Dinçerler'le üç ay önce evlenen Hadise ile ilgili hamilelik iddiaları ortaya atıldı

Her fırsatta evlenip anne olmak istediğini dile getiren Hadise'nin hayaline kavuşmak üzere olduğu iddia edildi. Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen güzel popçu, o dönem çıkan "Hamile olduğu için apar topar evlendi" haberleri için "Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" demişti.