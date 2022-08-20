Mehmet Dinçerler'le üç ay önce evlenen Hadise ile ilgili hamilelik iddiaları ortaya atıldı

Her fırsatta evlenip anne olmak istediğini dile getiren Hadise'nin hayaline kavuşmak üzere olduğu iddia edildi. Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen güzel popçu, o dönem çıkan "Hamile olduğu için apar topar evlendi" haberleri için "Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" demişti.
HAVALARA UÇTULAR
Dün ise yeniden bebek iddiası ortaya atıldı. Buna göre 36 yaşındaki popçu, 2.5 aylık hamileydi. Hadise'nin bir süredir sosyal medyada ve gündelik hayatında sessiz kalması, bebek iddialarını ise güçlendirdi. Bu arada dedikodulara göre şimdilik haberi gizli tutan Hadise ve Dinçerler'in bebek haberi, her iki ailede de büyük sevinç yarattı.