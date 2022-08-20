Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic'in fotoğrafı olay oldu
Bir süredir Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic'in bu karesi, memleketinde olay oldu. Güzel şarkıcının yanındaki kişinin adını sır gibi sakladığı sevgilisi olduğu iddia edildi.
20.08.2022 07:19 - Son Güncelleme: 20.08.2022 07:19
Herkes, bunun üzerine gizemli sevgiliyi iyice merak ederken Emina Jahovic'in ülkesinde, bir fotoğraf olay oldu.
NOVİ PAZAR'DA ÇEKİLDİ
Kısa bir süre önce Novi Pazar'daki bir mekanda çekilen fotoğraftaki samimiyet, "İşte Emina'nın sır gibi sakladığı yeni aşkı" haberleri çıkardı.
Emina ile gizemli adamın bu karesi, ikilinin beraber gittiği bir mekanın resmi Instagram hesabında paylaşılınca aşk haberleri çıktı.