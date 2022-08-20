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Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic'in fotoğrafı olay oldu

Bir süredir Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic'in bu karesi, memleketinde olay oldu. Güzel şarkıcının yanındaki kişinin adını sır gibi sakladığı sevgilisi olduğu iddia edildi.

20.08.2022 07:19 - Son Güncelleme: 20.08.2022 07:19
Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic’in fotoğrafı olay oldu

Önceki gün Bodrum Havalimanı'nda görüntülenen Emina Jahovic, "Kuzenimle tatile çıktım" demişti.

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Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic’in fotoğrafı olay oldu

Ancak güzel şarkıcıya, uzun süredir aşk yaşadığı Sırp iş insanının da eşlik ettiği ortaya çıktı.

Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic’in fotoğrafı olay oldu

Herkes, bunun üzerine gizemli sevgiliyi iyice merak ederken Emina Jahovic'in ülkesinde, bir fotoğraf olay oldu.

Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic’in fotoğrafı olay oldu

NOVİ PAZAR'DA ÇEKİLDİ
Kısa bir süre önce Novi Pazar'daki bir mekanda çekilen fotoğraftaki samimiyet, "İşte Emina'nın sır gibi sakladığı yeni aşkı" haberleri çıkardı.

Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic’in fotoğrafı olay oldu

Bu arada aynı mekandan yaptığı paylaşımlarda bir kadın arkadaşıyla karelerini sosyal medya hesabında yayınlayan güzel şarkıcının bu fotoğrafı paylaşmaktan çekinmesi, aşk iddialarını iyice alevlendirdi.

Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic’in fotoğrafı olay oldu

Emina ile gizemli adamın bu karesi, ikilinin beraber gittiği bir mekanın resmi Instagram hesabında paylaşılınca aşk haberleri çıktı.

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