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    ATV'den yeni bir dizi geliyor! Efsane isimler, “Aldatmak”ta yeniden bir araya gelecek

    Dizi ATV'de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen ATV'den yeni bir dizi geliyor. Efsane isimler, “Aldatmak”ta yeniden bir araya gelecek. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Efsane Kadro

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak "Aldatmak" dizisinin çekimleri başladı. atv ekranındaki dört sezonuyla televizyon efsaneleri arasına giren "Bir Zamanlar Çukurova"dan sonra dizinin üç önemli ismi "Aldatmak" dizise ile ekranlara dönüyor. Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor.



    GÜZEL BAŞARI
    Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bir single çıkardı. Genç şarkıcı, şimdi de "Beceremedin" isimli parçasıyla adından söz ettiriyor. Aleyna Kalaycıoğlu, "Beceremedin" ile ilk haftadan 2 milyon izlenmeyi aştı. Şimdilerde yıldız futbolcu Cengiz Ünder'le aşk yaşayan genç güzelin şarkısı ise popçu Berkay'ın genç müzisyenlere destek olmak amacıyla kurduğu Hiperaktif Müzik etiketiyle çıktı.



    YALIN COŞKUSU
    Yazı müjdeleyen aşk şarkıları ve hafızalarımıza kazınan müthiş hitleriyle Yalın, geçtiğimiz akşam 'Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" konserler serisine Maximum Uniq Açıkhava'da devam etti. Görkemli sahne tasarımı ve 27 kişilik dev orkestrasıyla herkese muhteşem bir akşam yaşatan Yalın, 4 Eylül'de yine aynı mekanda sahne alacak.



        KUTLAMA SAATİ
        İsviçreli saat üreticisi Omega, geçtiğimiz akşam Momo Bodrum'daki özel bir gecede kadın saat koleksiyonunu tanıttı. Geceye Ece Sükan ve Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün de aralarında olduğu ünlü simalar katıldı. Gece, DJ Ezgi Taşçeviren'in müzikleriyle de daha da eğlenceli bir hal aldı.



        KAYIP ARANIYOR!
        Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Harika Avcı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "Öldü" haberlerine isyan etmişti. Bunun üzerine gözlerin çevrildiği 68 yaşındaki Avcı'nın bir süredir kayıp olduğu ortaya çıktı. En son 2020 yılında Kayışdağı'nda yaşadığı harabe bir evden alınıp yardımlar sayesinde Bakırköy'deki bir başka eve yerleştirilen Avcı, o dönem kendisine bağlanmak istenilen 5 bin TL'lik emekli maaşını da "duyulur" gerekçesiyle reddetti. Neredeyse 2000 yılından beri ulaşılamayan Harika Avcı, sosyal medyasından da 2020 yılından beri yeni hali yerine sürekli eski fotoğraflarını paylaşıyor.



        KADINLAR SAHNEYE
        Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri önceki akşamki Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisine ev sahipliği yaptı. Basın mensuplarının "Harbiye'de sahne alan ilk kadın komedyensiniz. Bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusunu Sakallıoğlu, "Bununla ilgili çok mutluyum, umarım daha fazlası olur. Bütün kadınlar sahneye çıksın" diyerek cevapladı.



            KEYFE GELİN
            2020 yazından beri aşk yaşayan Merve Oflaz ile Allan Hakko, tatillerine tam gaz devam ediyor. Önceki gün Hakko'ya ait lüks tekneyle Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen çift, gün boyu denizin keyfini çıkardı. Sevgililere tatilde bu kez Allen Hakko'nun Babası Jeff Bey'in de eşlik etmesi, "Bu aşkın sonu evlilik olur" yorumu yaptırdı. Merve Oflaz, bir ara pedallı kürek sörfüne binerken Allan Hakko ise teknenin arka kısmında onu bekledi. Daha sonra tekneye dönen güzel oyuncu, sevgilisini öpücüklere boğdu. (Evren ABDULLAHOĞLU)



            YENİ BURCU
            Mayıs ayında Sinan Akçıl'dan ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, adeta yepyeni biri olup çıktı. Güzel oyuncu, önceki gün paylaştığı bu fotoğrafının altına şöyle yazdı: "Kendimin en iyi versiyonunu ortaya çıkartmaya çalıştığım bu dönemde, değişimin zorlayıcı kısımlarına rağmen, durup kalbimi dinlemek, gerçekten ne istediğimi bilmek ve kendimi keşfetmek müthiş bir yolculuk."



            FOTO GÜVEN!
            Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, kusursuz fiziğine ne kadar güvendiğini bu kareyle gözler önüne serdi. Sevgilisi Baran Tınaz ile gittiği Bodrum'dan bu fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki model ve oyuncu, mor bikinisiyle sosyal medyayı salladı.



                HANDE KAFASI!
                Hande Yener, önceki akşamki Bodrum konserinde yine tarzını konuşturdu. Sahne kıyafetlerini kendisi seçen Yener, yurtdışından birçok kıyafet, aksesuar ve başlık getirtti. Sahneye siyah kimono ve gösterişli başlığıyla çıkan Hande Yener, "Geyşa" stiliyle Cher, Madonna ve Rihanna gibi dünya starlarının ayak izlerini takip edip bu iddialı tarzın Türkiye'deki öncüsü oldu.



                SARI ŞEKER
                Sevgilisi Asil Gök ile Ege'de tekne tatilinde olan Derya Uluğ, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Popçunun güneşten iyice açılan saçları ve mavi bikinisiyle yaptığı paylaşımına "Sarı şeker" yorumu yağdı.

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                Haberler Saklambaç ATV'den yeni bir dizi geliyor! Efsane isimler, “Aldatmak”ta yeniden bir araya gelecek
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