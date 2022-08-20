ATV'den yeni bir dizi geliyor! Efsane isimler, “Aldatmak”ta yeniden bir araya gelecek





KAYIP ARANIYOR!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Harika Avcı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "Öldü" haberlerine isyan etmişti. Bunun üzerine gözlerin çevrildiği 68 yaşındaki Avcı'nın bir süredir kayıp olduğu ortaya çıktı. En son 2020 yılında Kayışdağı'nda yaşadığı harabe bir evden alınıp yardımlar sayesinde Bakırköy'deki bir başka eve yerleştirilen Avcı, o dönem kendisine bağlanmak istenilen 5 bin TL'lik emekli maaşını da "duyulur" gerekçesiyle reddetti. Neredeyse 2000 yılından beri ulaşılamayan Harika Avcı, sosyal medyasından da 2020 yılından beri yeni hali yerine sürekli eski fotoğraflarını paylaşıyor.