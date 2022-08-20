ATV'den yeni bir dizi geliyor! Efsane isimler, “Aldatmak”ta yeniden bir araya gelecek

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak "Aldatmak" dizisinin çekimleri başladı. atv ekranındaki dört sezonuyla televizyon efsaneleri arasına giren "Bir Zamanlar Çukurova"dan sonra dizinin üç önemli ismi "Aldatmak" dizise ile ekranlara dönüyor. Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor.
GÜZEL BAŞARI
Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bir single çıkardı. Genç şarkıcı, şimdi de "Beceremedin" isimli parçasıyla adından söz ettiriyor. Aleyna Kalaycıoğlu, "Beceremedin" ile ilk haftadan 2 milyon izlenmeyi aştı. Şimdilerde yıldız futbolcu Cengiz Ünder'le aşk yaşayan genç güzelin şarkısı ise popçu Berkay'ın genç müzisyenlere destek olmak amacıyla kurduğu Hiperaktif Müzik etiketiyle çıktı.
YALIN COŞKUSU
Yazı müjdeleyen aşk şarkıları ve hafızalarımıza kazınan müthiş hitleriyle Yalın, geçtiğimiz akşam 'Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" konserler serisine Maximum Uniq Açıkhava'da devam etti. Görkemli sahne tasarımı ve 27 kişilik dev orkestrasıyla herkese muhteşem bir akşam yaşatan Yalın, 4 Eylül'de yine aynı mekanda sahne alacak.