Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Atiye'ye babasından çoke eden itiraf! Kardeşin olabilir

    Atiye, babasından senelerce “Kardeşin olabilir” cümlesini duydu. Bir gün sosyal medyada karşısına çıkan fotoğrafla, gerçeğin peşine düştü. Fotoğraftaki kişi, yıllarca aynı şehirde yani Almanya Bremen’de yaşadığı ve kendisi gibi şarkıcı olan ablası Mirjana çıktı.

    Atiye’ye babasından çoke eden itiraf! Kardeşin olabilir

    Pop müziğin ünlü ismi Atiye'nin yaşadıkları, filmlere konu olacak cinsten... 1988'de Almanya Bremen'de doğan şarkıcı, yıllarca babasından "Bir yerlerde kardeşin olabilir" cümlesini duydu. Atiye, bir gün sosyal medyada genç bir kadının fotoğrafını gördü. O an içinden bir ses "Bu benim ablam olabilir" dedi. Yüreğinin sesini dinledi ve arkadaşlarının da yardımıyla genç kadına ulaştı. Genç kadın, babası ve güzel şarkıcıdan duyduklarına önce inanamadı. Ancak daha sonra yeniden bir araya gelen ikili, sonunda gerçeği öğrendi... Kardeşlerdi... Yıllarca Atiye gibi Bremen'de yaşayan Mirjana da müzisyenlik yapıyordu. Atiye, duygularını şöyle dile getirdi:



    'ÖNCE BİZE İNANMADI'
    "Babam yıllar önce söylemişti, kardeşin olabilir diye... Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve bir şekilde ablamı buldum. İlk olarak fotoğrafını gördüm, bana ve babama çok benziyor. Önce inanmadı bize... Ben emindim, bize çok benziyor. Senelerce aynı şehirde yaşayıp hiç tanışmadık, Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş. Birbirimizi gördüğümüzde, her şey netleşince birbirimize sarıldık. O günden bugüne çok yakınız, birbirimizi seviyoruz. Benimle ilgili şarkı yazdı, Bremen'de stüdyoya girdik birlikte okuduk. Benim kızımla aynı yaşta kızı var.. Benim için çok pozitif, çok olumlu, hayatıma giren bir hediye gibi görüyorum..."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
    Haberler Saklambaç Atiye'ye babasından çoke eden itiraf! Kardeşin olabilir
        SON DAKİKA