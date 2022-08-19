Atiye’ye babasından çoke eden itiraf! Kardeşin olabilir





'ÖNCE BİZE İNANMADI'

"Babam yıllar önce söylemişti, kardeşin olabilir diye... Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve bir şekilde ablamı buldum. İlk olarak fotoğrafını gördüm, bana ve babama çok benziyor. Önce inanmadı bize... Ben emindim, bize çok benziyor. Senelerce aynı şehirde yaşayıp hiç tanışmadık, Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş. Birbirimizi gördüğümüzde, her şey netleşince birbirimize sarıldık. O günden bugüne çok yakınız, birbirimizi seviyoruz. Benimle ilgili şarkı yazdı, Bremen'de stüdyoya girdik birlikte okuduk. Benim kızımla aynı yaşta kızı var.. Benim için çok pozitif, çok olumlu, hayatıma giren bir hediye gibi görüyorum..."

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