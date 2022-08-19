Atiye’ye babasından çoke eden itiraf! Kardeşin olabilir

Pop müziğin ünlü ismi Atiye'nin yaşadıkları, filmlere konu olacak cinsten... 1988'de Almanya Bremen'de doğan şarkıcı, yıllarca babasından "Bir yerlerde kardeşin olabilir" cümlesini duydu. Atiye, bir gün sosyal medyada genç bir kadının fotoğrafını gördü. O an içinden bir ses "Bu benim ablam olabilir" dedi. Yüreğinin sesini dinledi ve arkadaşlarının da yardımıyla genç kadına ulaştı. Genç kadın, babası ve güzel şarkıcıdan duyduklarına önce inanamadı. Ancak daha sonra yeniden bir araya gelen ikili, sonunda gerçeği öğrendi... Kardeşlerdi... Yıllarca Atiye gibi Bremen'de yaşayan Mirjana da müzisyenlik yapıyordu. Atiye, duygularını şöyle dile getirdi:
'ÖNCE BİZE İNANMADI'
"Babam yıllar önce söylemişti, kardeşin olabilir diye... Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve bir şekilde ablamı buldum. İlk olarak fotoğrafını gördüm, bana ve babama çok benziyor. Önce inanmadı bize... Ben emindim, bize çok benziyor. Senelerce aynı şehirde yaşayıp hiç tanışmadık, Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş. Birbirimizi gördüğümüzde, her şey netleşince birbirimize sarıldık. O günden bugüne çok yakınız, birbirimizi seviyoruz. Benimle ilgili şarkı yazdı, Bremen'de stüdyoya girdik birlikte okuduk. Benim kızımla aynı yaşta kızı var.. Benim için çok pozitif, çok olumlu, hayatıma giren bir hediye gibi görüyorum..."