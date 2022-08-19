Vav TV İzle
Haberler Saklambaç Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy'de yakalandı!

Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy'de yakalandı!

Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırmı, önceki gün Polonezköy'de beraberdi. Çift, yakışıklı oyuncunun spor hocasıyla birlikte antrenman yapıp yeni projeleri için beraber form tuttu. İkili, aynı spor salonuna da yazıldı.

19.08.2022 07:14 - Son Güncelleme: 19.08.2022 07:14
Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy’de yakalandı!

Son dönemin en gözde güzelleriyle aşk yaşayarak hemcinslerini kıskandıran Kaan Yıldırım'ın son gözdesi Pınar Deniz oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy’de yakalandı!

Bir süredir adları birlikte anılan iki oyuncu, bugüne kadar birlikte hiç görüntülenmedi.

Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy’de yakalandı!

Ancak geçtiğimiz ay başında Urla'da beraber tatil yaptıkları konuşulan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, önceki gün de Polonezköy'de beraberdi.

Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy’de yakalandı!

Konuşulanlara göre ikilinin yanında yakışıklı oyuncunun spor hocası da vardı.

Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy’de yakalandı!

BOKS EĞİTİMİ ALIYORLAR
Yeni projeleri öncesinde beraber yürüyüşler yapan ve basına yakalanmamak için Polonezköy'e giden güzel oyuncu ile Yıldırım, bununla da kalmadı.

SON DAKİKA