Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Polonezköy'de yakalandı!
Bir süredir adları birlikte anılan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırmı, önceki gün Polonezköy'de beraberdi. Çift, yakışıklı oyuncunun spor hocasıyla birlikte antrenman yapıp yeni projeleri için beraber form tuttu. İkili, aynı spor salonuna da yazıldı.
19.08.2022 07:14 - Son Güncelleme: 19.08.2022 07:14
Son dönemin en gözde güzelleriyle aşk yaşayarak hemcinslerini kıskandıran Kaan Yıldırım'ın son gözdesi Pınar Deniz oldu.
Ancak geçtiğimiz ay başında Urla'da beraber tatil yaptıkları konuşulan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, önceki gün de Polonezköy'de beraberdi.
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Yeni projeleri öncesinde beraber yürüyüşler yapan ve basına yakalanmamak için Polonezköy'e giden güzel oyuncu ile Yıldırım, bununla da kalmadı.