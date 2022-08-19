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    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 3. sezon çekimlerine start verildi

    ATV’nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim’in 3. sezon çekimlerine start verildi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri....

    ’Kardeşlerim’ sete çıktı

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in 3. sezon çekimlerinden ilk kare basınla paylaşıldı. Sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de arttırdı. Tek dertleri hayat mücadelesi olan "Kardeşlerim" kadrosuna eklenen sürpriz isimler ve gerilim dozu yüksek yepyeni gelişmelerle devam edecek.



    BODRUM'DA ŞENLİK
    Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), bu yıl Bodrum'da dördüncüsünü gerçekleştirdiği geleneksel alışveriş şenliğinde birbirinden farklı girişimci markayı ziyaretçileriyle buluşturdu. Alışveriş ve tatili bir arada yaşatan alışveriş şenliğine ünlü isimler de katılarak girişimcilere destek oldular. Etkinliğe katılanlar arasında Özlem Yıldız, Ece Vahapoğlu, Açelya Elmas ve Bora Gencer de vardı.



    TELEFON CEZASI!
    Oyuncu Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, trafik kuralını ihlal edince trafik polisine yakalandı. Önceki gün aracıyla Bebek'ten Arnavutköy istikametine doğru giden sosyetik güzel, elinde telefonla trafik polisi tarafından görülünce hakkında cezai işlem uyguladı. Aracını yolun kenarına park eden Eda Gürkaynak'ın ehliyetine ceza puanı da işlendi. Genç güzel, "Elimdeki telefonda harita açıktı, tam o sırada polis görünce ceza yedik" dedi.
    (Aydın HAMZA)



        UTANGAÇ İKİLİ
        Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla önceki gün Bebek'te görüntülendi. El ele Bebek sokaklarında dolaşan ikili, muhabirlerin kendilerini fark ettiklerini görünce, gerildi. Çift, birbirlerinin ellerini bırakıp hemen bir mekana yöneldi. Şevval Şahin, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine de "Teşekkürler" demekle yetindi. (Aydın HAMZA)



        GÜLDÜREN SORU
        Çağla Şıkel, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Hızlıca aracına binen güzel sunucu ve modele, daha önce de yalanladığı Tolga Akış'la aşk yaşadığına dair çıkan haberler soruldu. Çağla Şıkel, sorular karşısında gülümsemekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



        İDDİALI GELİYOR
        Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge, şimdi de "Ne Güzel" adını verdiği yeni şarkısıyla kendinden söz ettiriyor. Yeni şarkısıyla kendi rekorunu kırmaya hazırlanan güzel şarkıcı, "Bu parça, yazın son hiti olacak" diyerek iddiasını ortaya koydu.



            GÜZEL REHBER
            Emina Jahovic, Bodrum Havalimanı'nda görüntülendi. Tatil için Bodrum'a gelen Sırp güzelin yanındaki erkek merak edilirken Jahovic, açıklama yaptı: "Kuzenimle tatile geldik onu yalnız bırakmak istemedim." (Evren ABDULLAHOĞLU)

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            Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 3. sezon çekimlerine start verildi
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