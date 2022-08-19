ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 3. sezon çekimlerine start verildi

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in 3. sezon çekimlerinden ilk kare basınla paylaşıldı. Sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de arttırdı. Tek dertleri hayat mücadelesi olan "Kardeşlerim" kadrosuna eklenen sürpriz isimler ve gerilim dozu yüksek yepyeni gelişmelerle devam edecek.
BODRUM'DA ŞENLİK
Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), bu yıl Bodrum'da dördüncüsünü gerçekleştirdiği geleneksel alışveriş şenliğinde birbirinden farklı girişimci markayı ziyaretçileriyle buluşturdu. Alışveriş ve tatili bir arada yaşatan alışveriş şenliğine ünlü isimler de katılarak girişimcilere destek oldular. Etkinliğe katılanlar arasında Özlem Yıldız, Ece Vahapoğlu, Açelya Elmas ve Bora Gencer de vardı.
TELEFON CEZASI!
Oyuncu Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, trafik kuralını ihlal edince trafik polisine yakalandı. Önceki gün aracıyla Bebek'ten Arnavutköy istikametine doğru giden sosyetik güzel, elinde telefonla trafik polisi tarafından görülünce hakkında cezai işlem uyguladı. Aracını yolun kenarına park eden Eda Gürkaynak'ın ehliyetine ceza puanı da işlendi. Genç güzel, "Elimdeki telefonda harita açıktı, tam o sırada polis görünce ceza yedik" dedi.
(Aydın HAMZA)