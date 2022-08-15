Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu görkemli düğünü Hollywood filmlerini aratmadı





HEDİYELERİ KOALA VE KUTUP AYISI

Düğün törenine Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Aybüke Pusat gibi ünlü isimler katıldı. Düğününün yapılacağı mekanı öğrenen hayranları ise kapıda Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nu görebilmek için saatlerce bekledi. Çift davetlilere düğün hediyesi olarak KAÇUV'a bağışta bulundu ve WWF'den koala ile kutup ayısı evlat edindi.

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