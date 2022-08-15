Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu görkemli düğünü Hollywood filmlerini aratmadı

Oyuncu Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in 7 yıl önce İtalya'da başlayan aşkları, önceki akşam Verona'da gerçekleşen özel düğün töreniyle taçlandı. Geçtiğimiz ay Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da aile arasında gerçekleşen nikah kıyan çift, şimdi de Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet'in destansı aşkının yaşandığı Verona'da Villa Rizzardi'de kutlama yaptı. Serkan Çayoğlu, Levon Kordinciyan imzalı beyaz frak tercih ederken; Özge Gürel, Vakko Couture ve ünlü gelinlik tasarımcısı Galia Lahav tarafından kendisi için özel tasarlanan iki özel gelinlikle göz kamaştırdı.
HEDİYELERİ KOALA VE KUTUP AYISI
Düğün törenine Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Aybüke Pusat gibi ünlü isimler katıldı. Düğününün yapılacağı mekanı öğrenen hayranları ise kapıda Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nu görebilmek için saatlerce bekledi. Çift davetlilere düğün hediyesi olarak KAÇUV'a bağışta bulundu ve WWF'den koala ile kutup ayısı evlat edindi.