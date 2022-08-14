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    Yeni projesi için Budapeşte'ye giden Can Yaman'a hayranlarından sevgi seli

    İtalya’da yaşayan Can Yaman, yeni projesi için Budapeşte’ye gitti... Hayranları, yakışıklı oyuncunun oteline akın etti. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Yaman ilgi

    Bir süredir kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman geçtiğimiz gün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Yeni projesinin çekim mekânlarını inceleyen Yaman, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından buradaki hayranlarının sevgi gösterisini paylaştı. Oyuncunun kaldığı oteli kalabalık bir hayran grubu bastı. Yaman'ın hayranları otelin önündeki araç trafiğini de aksattı. Bunun üzerine polis olaya müdahale etti. Can Yaman, otelin önündeki kalabalık grubun videosuna "Macaristan beni seviyor" notunu yazdı.



    'ERKEK FATMA'YIM
    Deniz Seki, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Orkestrada vokalistlik yapan en küçük kardeşi Serkan Seki'nin de kendisini yalnız bırakmadığı gecede, konuklara eğlenceli bir program sundu. Seki'nin söylediği hareketli parçalarda sahne önüne gelen bayanlar, şarkıları bağıra bağıra söyleyerek adeta vokal korosu oluşturdu. Dinleyicilerinin enerjisine de sinerjisine de bayıldığını söyleyen ünlü popçu, repertuarın dışına çıkarak istek parçalara da yer verdi. Bilmediği şarkıları zorlansa da söylemeye çalışan ve kolay kolay yılmayan biri olduğunu kanıtlayan Seki, "En küçüğümüz Serkan'ın yanı sıra yönetmenlik yapan ortanca kardeşim Serdar da var biliyorsunuz. Ben ablalarıyım. Keşke ben erkek olaymışım onlar da kız. Erkek Fatma'yımdır çünkü biraz. Onlar da adam gibi adamdır tabi ki. Kardeşlerimi beğenmediğimden değil kendimi erkek gibi yetiştirdiğimden söylüyorum bunları" dedi. (Ercan AKGÜN)



    KURUÇEŞME HEYECANI
    Şarkıcı Gökhan Türkmen, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeydi. Elinde gitarı ile 'Heyecan' şarkısını çalarak sahnenin açılışını grubuyla beraber yapan Gökhan Türkmen, kendisine eşlik eden 6 kişilik dans grubunun eşsiz performansıyla "Aşk Lazım"ı büyük bir coşku ile seslendirdi. Kuruçeşme Açıkhava'da ilk kez sevenleriyle buluşmasından duyduğu mutluluğu 'Burada çok konser izledim ama ilk defa sahneye çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle beraber şarkılar söyleyeceğiz' sözleriyle paylaştıktan sonra konsere devam eden Türkmen, peş peşe en sevilen hitlerini söyledi.



        TATİL BİTTİ İŞ ZAMANI
        İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen'la Mikonos tatilinden dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Menajeri Ayşe Barın'la toplantı yapan oyuncu, yeni sezona start verdi. Araç içerisinde hayli keyifli olduğu görülen oyuncuya Mikonos'ta yaptığı sirtaki dansı hatırlatılınca, "Çok yoğunum daha sonra konuşalım" şeklinde cevap verdi. Sarıkaya'nın giyim tarzı ise dikkat çekti. (Aydın HAMZA)



        TATİL BAŞLASIN
        Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Bodrum tatilini seçen ünlü isimler arasındaydı. Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla Türkbükü'nde bir beach'te görüntülendi. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil gün boyu arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı. Erbil'in yeni projelerle ekranda olacağı iddia edildi.



        TERİM'E ZİYARET
        Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tatil için geldiği Bodrum'da Fatih Terim'i evinde ziyaret etti. Önceki gün Türkbükü'nde eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte görüntülenen Belezoğlu, zodyak bot ile Fatih Terim'in iskelesine yanaşarak eski hocası ile hasret giderdi. Daha sonra eski milli futbolcu Semih Şentürk ve Ünlü basketbolcu Barış Ermiş de iskleye çıktı. Fatih Terim misafirlerini bahçesinde ağırlayarak, futbol ve basketbol dünyasını konuştu. (Evren ABDULLAHOĞLU)



            KAPTAN TATİLDE
            Galatasaray basketbol takımının kaptanı Göksenin Köksal, önceki gün eşi Şimay Köksal ile Türkbükü'nde görüntülendi. Çift Siento isimli beach'te denize girdikten sonra yakın arkadaşları ve Ferdi Argon ile zodyaka binerek kaldıkları teknenin yolunu tuttu.



            KEYFİ YERİNDE
            Sosyetik Yasemin Özilhan, Bodrum tatiline hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyasını çok aktif bir şekilde kullanan sosyetik güzel, Six Senses Kaplankaya'daki villasından keyifli anlarını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.



            KRALİÇE TAÇLANDI
            Ünlü Pop ikonu Hande Yener "İyi Ya" adını verdiği konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ağva'da festivalde sahneye çıktı. Konser açılışını New York'ta kliplendirdiği yeni hit şarkısı "İyi Ya" ile yaptı. Yener'in "İyi Ya" şarkısına Mert Barlas Baltürk tarafından yapılan muhteşem koreografisine eşlik eden 10 dansçısıyla yaptığı açılış şovu ile "Kraliçe'den büyük şov" dedirtti.



                SENARYO YAZIYOR
                Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, önceki gün Levent'te görüntülendi. Yeni projeler için yoğun mesai harcadığını söyleyen Cindoruk, "Adana'da tiyatro oyunumuz var. Adana'da yönetiyorum, doğup büyüdüğüm Seyhan belediyesinde. Yeni şeyler okuyoruz, yakın zamanda çok güzel şeylerle görüşeceğiz" dedi. Tiyatro oyunlarının ikisinde komedi olduğunu söyleyen oyuncu, 2'nci kitap çalışmalarına başladı.



                ESPRİLİ PAYLAŞIM
                Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Aslıhan Gürbüz, önceki gün sosyal medya hesabından tatil fotoğrafı paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına esprili bir yorum yazarak, kuaförüne seslendi: Bıyık makasıyla saçıma girdim, toparlayabilir miyiz.



                HALA GÜZEL!
                Eski manken Demet Şener, önceki gün havuzdan çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Düzgün fiziği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki eski mankenin siyah mayolu fotoğrafına 1 saat içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.



                    HAVA PARASI 1 BUÇUK MİLYON
                    Bodrum ve Çeşme'deki mekanlar müşterilerine gönderdikleri hesaplarla yaza damga vurmaya devam ediyor. Lüks beachlerde ve gece kulüplerinde müşteriler en ön localarda oturmak neredeyse bir servet ödüyor. Bazı müşteriler her gün aynı locada olmak istiyor. Bunun içinde kesenin ağzını açıyor. Türkbükü'nün en lüks beachlerinden birinde her gün ön locada oturmak için 50 bin lira ödeyenler var. Sırf hava atmak için ön localara ayda 1 buçuk milyon ödeyen müşteriler, neredeyse yaz sezonu boyunca bu locaları kapatarak bir servet ödüyor.



                    TATİL DEVAM EDİYOR
                    Güzel oyuncu Aslı Tandoğan'ın Ege tatili tam gaz devam ediyor. Kaldığı otelin iskelesinden fotoğrafını "Pembe mod!!" notuyla paylaşan oyuncunun keyfide bir hayli yerindeydi.



                    YAPIMCISINI AĞLATTI
                    Başrollerini Halil Ergün ve Erkan Petekkaya'nın oynadığı "Dedemin Gözyaşları" filminin yapımcısı Oktay Öndeş, filmin setinde özellikle Halil Ergün'ün performansını izlerken ağladığını dile getirdi. Başarılı yapımcı, iki usta ismin hem yapımcısı hem de rol arkadaşı olmanın gururunu yaşadığını söyledi.



                        ESKİ ARKADAŞIZ
                        Başarılı iş insanı Muhammed Gömük, Alaçatı'da ünlü sunucu Sinem Kurmay ile kol kola yürürken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecilerden bir ricada bulundu. Gömük, "Lütfen yanlış bir şey yazmayın. Sinem çok eski arkadaşımdır" dedi.

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                        Haberler Saklambaç Yeni projesi için Budapeşte'ye giden Can Yaman'a hayranlarından sevgi seli
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