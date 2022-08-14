Yeni projesi için Budapeşte'ye giden Can Yaman'a hayranlarından sevgi seli

Bir süredir kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman geçtiğimiz gün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Yeni projesinin çekim mekânlarını inceleyen Yaman, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından buradaki hayranlarının sevgi gösterisini paylaştı. Oyuncunun kaldığı oteli kalabalık bir hayran grubu bastı. Yaman'ın hayranları otelin önündeki araç trafiğini de aksattı. Bunun üzerine polis olaya müdahale etti. Can Yaman, otelin önündeki kalabalık grubun videosuna "Macaristan beni seviyor" notunu yazdı.
'ERKEK FATMA'YIM
Deniz Seki, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Orkestrada vokalistlik yapan en küçük kardeşi Serkan Seki'nin de kendisini yalnız bırakmadığı gecede, konuklara eğlenceli bir program sundu. Seki'nin söylediği hareketli parçalarda sahne önüne gelen bayanlar, şarkıları bağıra bağıra söyleyerek adeta vokal korosu oluşturdu. Dinleyicilerinin enerjisine de sinerjisine de bayıldığını söyleyen ünlü popçu, repertuarın dışına çıkarak istek parçalara da yer verdi. Bilmediği şarkıları zorlansa da söylemeye çalışan ve kolay kolay yılmayan biri olduğunu kanıtlayan Seki, "En küçüğümüz Serkan'ın yanı sıra yönetmenlik yapan ortanca kardeşim Serdar da var biliyorsunuz. Ben ablalarıyım. Keşke ben erkek olaymışım onlar da kız. Erkek Fatma'yımdır çünkü biraz. Onlar da adam gibi adamdır tabi ki. Kardeşlerimi beğenmediğimden değil kendimi erkek gibi yetiştirdiğimden söylüyorum bunları" dedi. (Ercan AKGÜN)
KURUÇEŞME HEYECANI
Şarkıcı Gökhan Türkmen, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeydi. Elinde gitarı ile 'Heyecan' şarkısını çalarak sahnenin açılışını grubuyla beraber yapan Gökhan Türkmen, kendisine eşlik eden 6 kişilik dans grubunun eşsiz performansıyla "Aşk Lazım"ı büyük bir coşku ile seslendirdi. Kuruçeşme Açıkhava'da ilk kez sevenleriyle buluşmasından duyduğu mutluluğu 'Burada çok konser izledim ama ilk defa sahneye çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle beraber şarkılar söyleyeceğiz' sözleriyle paylaştıktan sonra konsere devam eden Türkmen, peş peşe en sevilen hitlerini söyledi.