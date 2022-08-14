Yeni projesi için Budapeşte'ye giden Can Yaman'a hayranlarından sevgi seli





'ERKEK FATMA'YIM

Deniz Seki, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Orkestrada vokalistlik yapan en küçük kardeşi Serkan Seki'nin de kendisini yalnız bırakmadığı gecede, konuklara eğlenceli bir program sundu. Seki'nin söylediği hareketli parçalarda sahne önüne gelen bayanlar, şarkıları bağıra bağıra söyleyerek adeta vokal korosu oluşturdu. Dinleyicilerinin enerjisine de sinerjisine de bayıldığını söyleyen ünlü popçu, repertuarın dışına çıkarak istek parçalara da yer verdi. Bilmediği şarkıları zorlansa da söylemeye çalışan ve kolay kolay yılmayan biri olduğunu kanıtlayan Seki, "En küçüğümüz Serkan'ın yanı sıra yönetmenlik yapan ortanca kardeşim Serdar da var biliyorsunuz. Ben ablalarıyım. Keşke ben erkek olaymışım onlar da kız. Erkek Fatma'yımdır çünkü biraz. Onlar da adam gibi adamdır tabi ki. Kardeşlerimi beğenmediğimden değil kendimi erkek gibi yetiştirdiğimden söylüyorum bunları" dedi. (Ercan AKGÜN)