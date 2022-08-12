Emine Ün tatil pozuyla "Bodrum'da moral buldu" dedirtti

Rol aldığı tiyatro oyunuyla Türkiye'yi gezen Ün, önceki gün de Bodrum'daydı. Güzel oyuncunun denizden çekilmiş bu karesi, "Bodrum'da moral buldu" dedirtti.

Emine Ün, pembe mayosu ve duru güzelliğiyle göz kamaştırdı.

BABA TATİL

Başarılı şarkıcı Ardahan, çıktığı Çeşme tatilinde görüntülendi. Önceki gün saatler boyu keyif yapan baba-kız, suyun içinde sık sık birbirleriyle şakalaştı. Deniz keyfi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yoğun bir sezon geçirdim, ailemle birlikte dinlenmeye çalışıyorum" dedi.

DERYA ŞOV

Pop müziğin güçlü seslerinden Derya Uluğ, sevenleriyle bir kez daha Alaçatı'da buluştu. Pop müziğin dışında arabesk parçalara da yer veren Uluğ, daha sonra tempoyu yükselterek davulcusuyla adeta şov yaptı. Güzel popçu, beyaz şıklığıyla da tam not aldı. - Ercan AKGÜN