Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Emine Ün tatil pozuyla "Bodrum'da moral buldu" dedirtti

    Eski eşi Tolga Karakaş ve kardeşi Mine Ün arasında yaşanıldığı iddia edilen yasak aşk nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Emine Ün, kendisini işine ve tatile verdi. İşte haberin devamı ve 12 Ağustos 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Bodrum morali

    Rol aldığı tiyatro oyunuyla Türkiye'yi gezen Ün, önceki gün de Bodrum'daydı. Güzel oyuncunun denizden çekilmiş bu karesi, "Bodrum'da moral buldu" dedirtti.

    Emine Ün, pembe mayosu ve duru güzelliğiyle göz kamaştırdı.

    BABA TATİL
    Başarılı şarkıcı Ardahan, çıktığı Çeşme tatilinde görüntülendi. Önceki gün saatler boyu keyif yapan baba-kız, suyun içinde sık sık birbirleriyle şakalaştı. Deniz keyfi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yoğun bir sezon geçirdim, ailemle birlikte dinlenmeye çalışıyorum" dedi.

    DERYA ŞOV
    Pop müziğin güçlü seslerinden Derya Uluğ, sevenleriyle bir kez daha Alaçatı'da buluştu. Pop müziğin dışında arabesk parçalara da yer veren Uluğ, daha sonra tempoyu yükselterek davulcusuyla adeta şov yaptı. Güzel popçu, beyaz şıklığıyla da tam not aldı. - Ercan AKGÜN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sağlıkçılara müjde! Yönetmelik Resmi Gazete’de
    Haberler Saklambaç Emine Ün tatil pozuyla "Bodrum'da moral buldu" dedirtti
        SON DAKİKA