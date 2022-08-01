Türkiye bereketi! Serdar Ortaç ile ünlenen Chloe Loughnan parası bitince İrlanda’dan döndü

TÜRK VATANDAŞI OLUYOR

Kendisi gibi İrlandalı olan sevgilisiyle İstanbul'daki lüks bir otelde konaklayan ünlü model, Instagram paylaşımları sayesinde otelde 15 gün bedava kalacak. Bu arada Chloe Loughnan, Instagram iş birlikleri için de hikaye başına 20 bin TL, gönderi başına da 50 bin TL fiyat belirlemiş.