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    Türkiye bereketi! Serdar Ortaç ile ünlenen Chloe Loughnan parası bitince İrlanda’dan döndü

    Popçu Serdar Ortaç sayesinde ülkemizde şöhret olan Chloe Loughnan, parası bitince İrlanda’dan döndü. Sunuculuktan ayda 40 bin TL kazanan model, sosyal medya paylaşımları için de 20 ile 40 bin TL almaya başladı.

    Türkiye bereketi!

    Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, "Memleketimde fazla ünlü yok" demiş ve şöhret olduğu ülkemize geri dönmüştü.

    Türkiye'de kazandığı parayı kendi ülkesinde kazanamayan model, burada TV programı sunmaya başladı. Bölüm başına 10 bin TL aldığı konuşulan Chloe Loughnan, Türkiye'deki şöhretinin kaymağını sosyal medyadan da yemeye başladı.

    TÜRK VATANDAŞI OLUYOR
    Kendisi gibi İrlandalı olan sevgilisiyle İstanbul'daki lüks bir otelde konaklayan ünlü model, Instagram paylaşımları sayesinde otelde 15 gün bedava kalacak. Bu arada Chloe Loughnan, Instagram iş birlikleri için de hikaye başına 20 bin TL, gönderi başına da 50 bin TL fiyat belirlemiş.

        Türkiye'de cebini dolduran İrlandalı model, daha rahat çalışabilmek için de Türkiye vatandaşı olmak için işlemleri başlattı.

        Chloe, kendisi gibi İrlandalı aşkıyla şimdilerde İstanbul'da...

        İrlandalı güzel, pandemi nedeniyle de uzun süre gelemediği Türkiye'de adeta para basmaya başladı.
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            Haberler Saklambaç Türkiye bereketi! Serdar Ortaç ile ünlenen Chloe Loughnan parası bitince İrlanda’dan döndü
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