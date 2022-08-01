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    Eski BeşiktaşManuel Fernandes kırmızı kartlık eğlence! Beş güzelle yakalanınca bakın ne yaptı

    Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, kamptan kaçıp İstanbul gecelerinde eğlendi. Beş güzelle yakalanınca da yanındaki menajeriyle bir muhabiri darp etti.

    Doğan Savaş
    Kırmızı kartlık eğlence

    Beşiktaş'ta forma giydikten sonra İran'ın Sepahan takımına transfer olan Manuel Fernandes, takımla birlikte kamp yapmak için birkaç gün Kocaeli İzmit'e geldi. Futbolcu, önceki gece kamptan kaçarak Kuruçeşme'deki bir mekana geldi. Futbolcu, beş kadınla mekandan çıktığı sırada patlayan flaşlarla şoke oldu.

    OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
    Fernandes'in yanında bulunan bir şahıs, gazetecilere görüntü almaması için engel oldu. Arkadaşının muhabire saldırdığını gören Fernandes, koşarak muhabire yumruk attı. Olay yerinden hemen kaçarak giden Fernandes ve arkadaşları, muhabiri darp ederek olay yerinden uzaklaştı.

    Olay yerine gelen polise ifade veren muhabir, yüzünden ve kolundan yaralandığı için darp raporu aldı.
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