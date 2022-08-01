Beşiktaş'ta forma giydikten sonra İran'ın Sepahan takımına transfer olan Manuel Fernandes, takımla birlikte kamp yapmak için birkaç gün Kocaeli İzmit'e geldi. Futbolcu, önceki gece kamptan kaçarak Kuruçeşme'deki bir mekana geldi. Futbolcu, beş kadınla mekandan çıktığı sırada patlayan flaşlarla şoke oldu.