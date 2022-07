Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun'un mutlu gününde yalnız bırakmadı

SOĞUK VIZ GELİR

Bir süredir sevgilisi Emel Karaköse ile Çeşme'de tatil yapan oyuncu Selim Bayraktar, neredeyse her gününü denizde geçiriyor. Her fırsatta suyun içinde olan Bayraktar, bu kez de birlikte yüzmek için sevgilisini ikna etmeye çalıştı. Suyun soğuk olması Emel Hanım'a pek cazip gelmediği için yüzmeyi tercih etmese de dalış gözlüğünü takıp sulara dalan ünlü oyuncu, soğuk dinlemedi. Ercan AKGÜN