Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun'un mutlu gününde yalnız bırakmadı

'ŞEKİL ŞEMALLE İŞİM YOK'

Fettah Can, bu kez de Alaçatı'da sahne aldı. Taktığı gözlükle dikkat çeken ve konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı, "Bu arada gözlüğü şekil olsun diye takmıyorum. Gerçekten gözlerim sorunlu. Benim sadece bir sesim var ve iyi şarkı söylemeye çalışıyorum, o kadar" dedi.