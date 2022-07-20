Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun'un mutlu gününde yalnız bırakmadı

    Başarılı oyuncu Cansu Tosun, kendi markası Islandy'ın lansmanını özel bir davetle önceki akşam gerçekleştirdi. Tosun'u bu özel gününde eşi Erkan Kolçak Köstendil yalnız bırakmadı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Sırları kavga!

    Başarılı oyuncu Cansu Tosun, kendi markası Islandy'ın lansmanını özel bir davetle önceki akşam gerçekleştirdi. Tosun'u bu özel gününde eşi Erkan Kolçak Köstendil yalnız bırakmadı. Mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ikili, "Uzun süreli ve mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna kahkaha atarak şöyle dedi:

    HAYATI KEYİFLE YAŞIYORUZ
    "Bol kavga galiba! Bir formülü yok, birlikte çok eğleniyoruz. Bir de yol arkadaşımız var Marsel var. Hep beraber hayatı yaşamaktan çok keyif alıyoruz." Doğan SAVAŞ

    SOĞUK VIZ GELİR
    Bir süredir sevgilisi Emel Karaköse ile Çeşme'de tatil yapan oyuncu Selim Bayraktar, neredeyse her gününü denizde geçiriyor. Her fırsatta suyun içinde olan Bayraktar, bu kez de birlikte yüzmek için sevgilisini ikna etmeye çalıştı. Suyun soğuk olması Emel Hanım'a pek cazip gelmediği için yüzmeyi tercih etmese de dalış gözlüğünü takıp sulara dalan ünlü oyuncu, soğuk dinlemedi. Ercan AKGÜN

        FOTOĞRAFÇI MELİSA
        Çeşme'de         tatilde olan oyuncu Melisa Doğu, önceki gün bir beach'te denize girdikten sonra telefon fotoğrafçılığı yaptı. Kamera önündeki başarısıyla herkesin beğenisini kazanan Doğu, bu kez de kamera arkasına geçerek fotoğrafçılık yönünü sergiledi. Sosyal medyada paylaşması için arkadaşı Ezgi Çelik'e plajda modellik yaptıran ünlü oyuncu, bir yukarıdan bir aşağıdan çekimler yaparak bu konudaki başarısını da kanıtlamış oldu.
        Ercan AKGÜN

        'ŞEKİL ŞEMALLE İŞİM YOK'
        Fettah Can        , bu kez de Alaçatı'da sahne aldı. Taktığı gözlükle dikkat çeken ve konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı, "Bu arada gözlüğü şekil olsun diye takmıyorum. Gerçekten gözlerim sorunlu. Benim sadece bir sesim var ve iyi şarkı söylemeye çalışıyorum, o kadar" dedi.

        CEM ESECEK
        Cem Belevi, yaz coşkusunu yeni şarkısı 'Esiyor' ile yaşatmaya hazırlanıyor. Şarkının sözü müziği Belevi imzalı. "Esiyor" 22 Temmuz'da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm platformlarda yayında.

            GEZİYORUZ YEĞEN
            Alişan önceki gün oğlu Burak ve yeğenleri ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Yeğenlerinin Bodrum'dan tatilden döndüklerini söyleyen Alişan; "Hep beraber biraz vakit geçirelim, eğlenelim istedik" açıklamasında bulundu. İlk olarak sinemaya giden şarkıcı, sinema sonrasında yeğenleri ve oğlu Burak ile beraber kısa bir alışveriş turu yaptı.

            MUTLU AİLE TABLOSU
            İki yıl önce dünya evine giren ve geçtiğimiz yaz oğulları Marsel'i kucaklarına alan Görkem Sevindik ve basketbolcu eşi Kübra Sevindik, önceki gün İstinye'deydi. Mutlu aile tablosu ile çevredekilerin takdirini toplayan başarılı oyuncu ve ailesi, yedikleri akşam yemeğinin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.

            CİVANIM CANIM
            Güzel oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün oğlu Civan Mert ile birlikte bir alıışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz aylarında bol bol tatil yaptığını ve dinlendiğini söyleyen güzel oyuncu; "Bugün de oğlumla birlikte alışverişe çıktık. Almamız gereken bir kaç parça ürün vardı onları almaya geldik" açıklamasında bulundu.

                DOĞAL BOTOKS
                Almeda Abazi Sayışman, önceki gün katıldığı "Renkli Hayatlar" programında yöneltilen "Evde yaptığın güzellik rutinin var mı?" sorusuna şu ilginç yanıtı verdi: "Kahveli maske... Türk kahvesinin telvesini kullanmıyorum. Türk kahvesini pişirmeden direk alıyorum. Üzerine yumurtanın sarısı, yoğurt, bal ve yakmaması için az tarçını karıştırıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra yumurtanın beyazını sürüyorum. Baya botoks etkisi yaratıyor. Haftada bir ya da iki haftada bir yapıyorum. Bu bana iyi geliyor."

                TAM GAZ HAZIRLIK
                Rap müziğin başarılı ismi Gazapizm, Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrasıyla birlikte 6 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek bu dev organizasyonun provaları için buluşan Gazapizm ve Şallıel , önceki akşam mensuplarıyla bir araya geldi. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren başarılı rapçi, "Böyle bir projeyi uzun zamandır hayal ediyordum" dedi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan’dan 3’lü zirvede net operasyon mesajı
                Haberler Saklambaç Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun'un mutlu gününde yalnız bırakmadı
                    SON DAKİKA