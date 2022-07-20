Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun'un mutlu gününde yalnız bırakmadı

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, kendi markası Islandy'ın lansmanını özel bir davetle önceki akşam gerçekleştirdi. Tosun'u bu özel gününde eşi Erkan Kolçak Köstendil yalnız bırakmadı. Mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ikili, "Uzun süreli ve mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna kahkaha atarak şöyle dedi:
HAYATI KEYİFLE YAŞIYORUZ
"Bol kavga galiba! Bir formülü yok, birlikte çok eğleniyoruz. Bir de yol arkadaşımız var Marsel var. Hep beraber hayatı yaşamaktan çok keyif alıyoruz." Doğan SAVAŞ
SOĞUK VIZ GELİR
Bir süredir sevgilisi Emel Karaköse ile Çeşme'de tatil yapan oyuncu Selim Bayraktar, neredeyse her gününü denizde geçiriyor. Her fırsatta suyun içinde olan Bayraktar, bu kez de birlikte yüzmek için sevgilisini ikna etmeye çalıştı. Suyun soğuk olması Emel Hanım'a pek cazip gelmediği için yüzmeyi tercih etmese de dalış gözlüğünü takıp sulara dalan ünlü oyuncu, soğuk dinlemedi. Ercan AKGÜN