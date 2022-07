Aleyna Tilki aşk hayatından dert yandı! "Benim bir insanı sevmem..."

YAVRU KURT PLAJDA

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 3 aylık oğlunun Bodrum plajından fotoğrafını paylaştı; sosyal medya sallandı. Bir süredir Bodrum'daki evlerinde tatilde olan ve bayramı da burada geçiren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, dün deniz keyfi yaptı. 3 aylık oğlu Kurt Efe'yi 'kanguru' da denilen ana kucağında taşıyan yakışıklı oyuncuyu eşi fotoğrafladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un her zamanki gibi karizması, sosyal medyayı salladı ve şöyle yorumlar yapıldı: "Adama her şey yakışıyor", "Başak Dizer'in şansından nasip et Allah'ım", "Bu adam mükemmelliğin vücut bulmuş hali", "Adam resmen babalığın kitabını yazıyor."