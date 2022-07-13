Aleyna Tilki aşk hayatından dert yandı! "Benim bir insanı sevmem..."

Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki, yine bir garip açıklamalar yaptı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 22 yaşındaki şarkıcı, "Kıbrıs'a geldiğimde şans oyunlarında şansımı deniyorum doğru ama ne şans oyunlarında ne de aşk da hiç şansım yok" dedi ve ekledi: "Benim bir insanı sevmem cidden çok zor. Diğer insanlara göre farklı düşüncelerim var, seçildiğime ikna olmam biraz zor oluyor. Birinin bana hayran olması bana tapması filan samimi gelmiyor bana. Daha farklı bir şey arıyorum.