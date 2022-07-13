Aleyna Tilki aşk hayatından dert yandı! "Benim bir insanı sevmem..."

Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki, yine bir garip açıklamalar yaptı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 22 yaşındaki şarkıcı, "Kıbrıs'a geldiğimde şans oyunlarında şansımı deniyorum doğru ama ne şans oyunlarında ne de aşk da hiç şansım yok" dedi ve ekledi: "Benim bir insanı sevmem cidden çok zor. Diğer insanlara göre farklı düşüncelerim var, seçildiğime ikna olmam biraz zor oluyor. Birinin bana hayran olması bana tapması filan samimi gelmiyor bana. Daha farklı bir şey arıyorum.
AVŞAR BÜYÜLEDİ
Hülya Avşar, bayramın üçüncü günü Bodrum'da sahne aldı. Rezervasyonun günler öncesinden dolduğu muhteşem gecede Melih Yazgan imzalı siyah derin göğüs dekolteli elbise ile sahneye çıkan Avşar, kusursuz güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. Bu arada 58 yaşındaki sanatçı, yeni şarkısının klibi için yönetmen koltuğuna oturacak.
KENAN KUYRUĞU
Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in organizasyonuyla Bodrum'da unutulmaz bir konsere imza attı. Biletlerin tükendiği ve konser öncesinde hayranlarının uzun kuyruk oluşturduğu gecede ünlü şarkıcı, harika sahne şovuyla bir an olsun yerinde durmayarak kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenini gece boyunca ayağa kaldırdı.