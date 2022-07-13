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    Aleyna Tilki aşk hayatından dert yandı! "Benim bir insanı sevmem..."

    Önceki akşam Kıbrıs’ta sahne alan Aleyna Tilki, aşk hayatında farklı şeyler aradığını bu yüzden de şanssız ve yalnız olduğunu söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Temmuz tarihli Saklamabaç haberleri...

    Şanssız aleyna

    Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki, yine bir garip açıklamalar yaptı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 22 yaşındaki şarkıcı, "Kıbrıs'a geldiğimde şans oyunlarında şansımı deniyorum doğru ama ne şans oyunlarında ne de aşk da hiç şansım yok" dedi ve ekledi: "Benim bir insanı sevmem cidden çok zor. Diğer insanlara göre farklı düşüncelerim var, seçildiğime ikna olmam biraz zor oluyor. Birinin bana hayran olması bana tapması filan samimi gelmiyor bana. Daha farklı bir şey arıyorum.



    AVŞAR BÜYÜLEDİ
    Hülya Avşar, bayramın üçüncü günü Bodrum'da sahne aldı. Rezervasyonun günler öncesinden dolduğu muhteşem gecede Melih Yazgan imzalı siyah derin göğüs dekolteli elbise ile sahneye çıkan Avşar, kusursuz güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. Bu arada 58 yaşındaki sanatçı, yeni şarkısının klibi için yönetmen koltuğuna oturacak.



    KENAN KUYRUĞU
    Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in organizasyonuyla Bodrum'da unutulmaz bir konsere imza attı. Biletlerin tükendiği ve konser öncesinde hayranlarının uzun kuyruk oluşturduğu gecede ünlü şarkıcı, harika sahne şovuyla bir an olsun yerinde durmayarak kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenini gece boyunca ayağa kaldırdı.



        REKOR DEMETİ
        Akalın'ın sahne aldığı mekanda izdiham yaşandı. Rezervasyonu olmayan yüzlerce kişi içeri alınmadan dönmek zorunda kaldı. Sevilen parçalarını kalabalıkla birlikte seslendiren Akalın, sahneden hayranlarına kalp gönderdi.



        STARTI ECE VERDİ
        Murat Budak'ın sahibi olduğu Bodrum'daki bir otel, Ece Seçkin'in sahne aldığı muhteşem bir konserle sezona merhaba dedi. Güzel popçu, mekanı dolduran sevenlerine sahne performansıyla tam anlamıyla müzikal bir bayram yaşattı.



        PİŞTİ ÇEŞMESİ
        Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, Çeşme'de aynı mekanda pişti oldu. Yeni sevgilisi oyuncu Selin Işık'la birlikte denizden çıkarken eski aşkını gören ve bir anda şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu, kısa süre içinde mekanı terk etti. Arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkaran Subaşı ise Gizem Karaca gibi dostlarıyla eğlenmeye devam etti. (Ercan AKGÜN)



            YAVRU KURT PLAJDA
            Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 3 aylık oğlunun Bodrum plajından fotoğrafını paylaştı; sosyal medya sallandı. Bir süredir Bodrum'daki evlerinde tatilde olan ve bayramı da burada geçiren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, dün deniz keyfi yaptı. 3 aylık oğlu Kurt Efe'yi 'kanguru' da denilen ana kucağında taşıyan yakışıklı oyuncuyu eşi fotoğrafladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un her zamanki gibi karizması, sosyal medyayı salladı ve şöyle yorumlar yapıldı: "Adama her şey yakışıyor", "Başak Dizer'in şansından nasip et Allah'ım", "Bu adam mükemmelliğin vücut bulmuş hali", "Adam resmen babalığın kitabını yazıyor."



            FİT ANNE
            İki çocuk annesi Tuba Ünsal, bayramı Çeşme'de geçiren ünlü isimlerden. Önceki gün bir beach'te dostlarıyla denizin tadını çıkaran 40 yaşındaki güzel oyuncu, incecik görüntüsüyle "Yıllar ona vız geliyor" dedirtti. (Ercan AKGÜN)



            SU GİBİ
            Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Birce Akalay, adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı ancak her seferinde "Çok yakın, can dostum" dediği İbrahim Çelikkol ile tatilini sürdürüyor. Önceki gün denizin içinden meslektaşına verdiği pozla doğal ve kusursuz güzelliğini gözler önüne seren Akalay'ın bu paylaşımına "Su gibi" yorumları yağdı.



                ŞEZLONGDA ROMANTİZM
                28 Ağustos'taki düğünleri için geri sayımda olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Çeşme tatili sürüyor. Bayram boyunca dostlarıyla keyifli anlar yaşayan güzel oyuncu ile ünlü popçu, önceki gün deniz keyfi yaptı. Şezlongda sohbete koyulan gözde çift, bir ara aşka gelip birbirlerini öpücüğe boğdu. Çiftin romantik anları da objektiflere böyle takıldı. (Ercan AKGÜN)



                ÇİFTE KUMRULAR
                Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı Burak Sağyaşar, bu kareleriyle mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Tatilde olan çiftten Şendil, güzelliğiyle olduğu kadar şık plaj tarzıyla da beğeni topladı.



                YÜZÜNE NUR GELDİ
                Ekranların ünlü ismi Nur Fettahoğlu, paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi. Ege'de tatilde olan güzel oyuncu, denize girerken çekilen bu karesinde son derece mutluydu. Bir çocuk annesi 42 yaşındaki oyuncu, incecik görüntüsüyle de dikkat çekti.



                    'BABA PARASI YİYORUM'
                    Çeşme'de önceki akşam bir mekanda sahne alan İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı. "Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım" diyen İmparator, sahneye çağırdığı şarkıcıyla da düet yaptı. Babasıyla çok geç tanıştığını söyleyen Dilan Çıtak da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana 'Baba parası yiyorsun' diyorlar. Evet yiyorum, yemeye de devam edeceğim."
                    (Ercan AKGÜN)



                    BAKIŞLARI TOPLADI
                    Bayram tatilini Bodrum'da geçiren isimlerden biri de Hazal Filiz Küçükköse... Önceki gün dostlarıyla Türkbükü'ndeki bir mekanda deniz ve güneş keyfi yapan güzel oyuncu, iddialı mayosu ve kusursuz fiziğiyle plajdakilerin tüm bakışını üzerinde topladı.



                    ARKADAŞ DESTEĞİ
                    Güzel oyuncu Hande Yılmaz, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'un "Aşk Beni Yendi" adlı şarkısına çektiği klipte rol aldı. İki dost, klipte kötü adamlardan kaçan aşıkları canlandırdı. Yılmaz, "Oğuzhan'ın klibinde oynamak benim için çok keyifli bir deneyim oldu. Çekimlerde çok eğlendik" dedi.



                        GÜZEL AĞIRLAMA
                        Güzel sunucular Özlem Yıldız ve Elif Güvendik bayram dolayısıyla ünlü şef Özlem Mekik'in Gölköy'deki evine misafirliğe gittiler. Mekik'in evinde bir araya gelerek bayramlaşan üç isim, akşam çayı ile birlikte Özlem şefin hazırladığı lezzetleri tadarken bol bol sohbet edip hasret giderdiler.

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                        Haberler Saklambaç Aleyna Tilki aşk hayatından dert yandı! "Benim bir insanı sevmem..."
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