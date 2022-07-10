Mikanos'da tatil yapan Çağla Şıkel gittiği mekanda ters köşe oldu

Çağla Şıkel, birçok ünlü ve sosyetik sima gibi Yunanistan'ın gözde eğlence adası Mikanos'un yolunu tuttu. Adanın en gözde beachlerinde eğlence ve güneşin keyfini süren ünlü model, dün ise gittiği bir mekanda şaşkınlık yaşadı. Bayram tatili nedeniyle Mikanos'a Türkler'in akın ettiğini ve bu nedenle kalabalığın oluşacağını düşünen Çağla Şıkel, çok ünlü bir beache erken saatlerde gitti.
ERKEN GİTTİ AMA
Ancak buna rağen kapıda uzun kuyruklar vardı. Güzel modelin paylaşımını görenler, "Ekmek değil beach kuyruğu" esprileri yaptı. Bu arada Eda Taşpınar, Hacı- Nazlı Sabancı ve Serenay Sarıkaya, Mikanos'ta olan ünlülerden sadece bazıları.
YILDIZLI BALAYI
Amerikalı oyuncu ve model Linsday Lohan, önceki günlerde sürpriz bir şekilde evlendiği Bader Shammas ile Bodrum Yalıkavak'taki lüks bir otele gelmişti. Balayı tercihlerini Bodrum'dan yana kullanan çift, önceki gün kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Çiftin bir süre daha Bodrum'da konaklayacakları öğrenildi. (Ersin AL)