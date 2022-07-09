Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mina Safavi'den çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Dağhan Doğruer'in ilişkisi hakkında şoke eden iddialar...

    Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan'ın geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiği Dağhan Doğruer'in eski aşkı Mina Safavi’den bebeğinin olduğunun ortaya çıkmasıyla dedikodu kazanı kaynadı...

    Paramparça

    Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan'ın geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiği Dağhan Doğruer hakkında Mina Safavi ile evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açılmıştı.



    Safavi'nin hamilelik haberini paylaştığında Doğruer'in yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırmasını istediği de iddia edildi.



    Şimdilerde kendisi de ilk bebeğine yaklaşık 7 buçuk aylık hamile olan Dila Tarkan'ın ise bu durumdan haberdar olduğu ancak haberin duyulmasıyla eşiyle kavga ettiği iddia edildi.



        Dedikodulara göre; Dağhan Doğruer, çocuğu olduğunu fenomen aşkına söyledi.



        Hatta ikili, aldıkları ortak kararla Mina Safavi'ye susması karşılığında para da teklif etti.



        İddialara göre Doğruer'in Safavi'ye verdiği para da tam 100 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon TL'ydi.



            BLÖF SANDILAR
            Bu sayede Mina Safavi'yi susturduğunu düşünen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer, bu kez Safavi'den gelen nafaka talebiyle sarsıldı.



            Mina Safavi'nin "Nafaka almazsam her şeyi basına anlatırım" tehdidini blöf sanan ikili, nafaka ödenmesine karşı çıktı.



            Safavi de her şeyi basına anlattı.
                Elon Musk’tan flaş karar!
                Haberler Saklambaç Mina Safavi'den çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Dağhan Doğruer'in ilişkisi hakkında şoke eden iddialar...
                    SON DAKİKA