Mina Safavi'den çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Dağhan Doğruer'in ilişkisi hakkında şoke eden iddialar...

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan'ın geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiği Dağhan Doğruer hakkında Mina Safavi ile evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açılmıştı.
Safavi'nin hamilelik haberini paylaştığında Doğruer'in yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırmasını istediği de iddia edildi.
Şimdilerde kendisi de ilk bebeğine yaklaşık 7 buçuk aylık hamile olan Dila Tarkan'ın ise bu durumdan haberdar olduğu ancak haberin duyulmasıyla eşiyle kavga ettiği iddia edildi.