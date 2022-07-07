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    Ünlü popçu Zeynep Bastık'ın bir yatırımı daha ortaya çıktı! Alabama'da 1 milyon dolarlık...

    Pop dünyasının en çok kazanan isimlerinden Zeynep Bastık’ın bir yatırımı daha ortaya çıktı. Ünlü popçunun Alabama’da 1 milyon dolarlık bir evi var. Bastık şimdilerde burada keyif çatıyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Para ’bastık’!

    Konserleri kadar sosyal medya ve rol aldığı reklamlar sayesinde pop müziğinin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, son dönemde henüz geçen sene evlendiği Tolga Akış ile aldığı boşanma kararıyla gündeme geldi. Bugüne kadarki kazancını akıllıca davranıp gayrimenkule yatırdığı konuşulan ünlü popçunun, şimdi de ABD'de bir evi olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki ünlü popçunun Alabama'da olan evinin ise 1 milyon dolar olduğu konuşuluyor.



    NE GÜZEL HAYAT
    Ünlü şarkıcı ve güzellik uzmanı Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve çocuklarıyla geçtiğimiz gün Bodrum tatilinde görüntülendi. Geçen ay kutladığı 36. yaş gününde eşinin hediye ettiği 'Carmen1' isimli tekneyle Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen Güngen, gün boyu eşi ve çocuklarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.



    SON MODEL TÜYOLAR
    Ünlü model Tülin Şahin'den kadınlara mayo ve bikini önerileri geldi: Bacaklarınızı uzun göstermek istiyorsanız derin oyulmuş bikini altlarını tercih edin. Vücudunuzun orta bölgesinde fazlalıklar varsa toparlayıcı mayo tercih edin.



        FAVORİSİ BODRUM
        Şevval Şahin, merak edilenleri MAG'a özel anlattı. Şimdilerde Capri'de olan model, "Türkiye'de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Bodrum'u çok seviyorum. Annemle babamın burada 8 yıl yaşamış olması ev olduğu hissini yaratıyor.



        SETE BAYRAM ARASI
        Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Bu yaz ayını Bodrum'da geçiren güzel oyuncu, "Yeni bir sinema filmine başladık, bayram haftası olduğu için de bu hafta setimiz yok" dedi.



        ARKADAŞIYLA ALIŞVERİŞTE
        Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, önceki gün arkadaşıyla bir AVM'de görüntülendi. Bayram tatili öncesi alışverişe çıkan güzelin doğal güzelliği dikkat çekti.



            BU TARZ ELİF
            Elif İnci Aras, önceki gün Gündoğan'da görüntülendi. Arkadaşlarıyla kahvaltıda buluşarak, hasret gideren Elif Hanım dostlarıyla bol bol sohbet etti. Keyifli ve neşeli buluşmanın ardından teknesine geçen Elif Hanım, tarzıyla beğeni topladı.



            'BEN OTURSAM DA SİZ OTURMAYIN'
            Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Alaçatı'daki bir mekanda konser verdi. MS hastalığı nedeniyle eskisi gibi enerjik olmayan Ortaç, sevenlerini coştururken, kendisi ise sürekli dansçıları ve vokalistlerinin elini tutarak destek almaya çalıştı. Seyircilere seslenerek "Sizin böyle eğlendiğinizi görmek bana güç veriyor. Siz oturmayın. Dans edin, eğlenin abi. Bir daha mı geleceksiniz dünyaya" yorumunu yaptı. (ERCAN AKGÜN)



            FİT BADE
            Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün tatil için Muğla Bodrum'u tercih eden ünlü isimler arasındaydı. Türkbükü'nde görüntülenen İşçil, düzgün fiziğiyle genç kızlara meydan okudu. Gün boyu denizin keyfini çıkaran 38 yaşındaki bir çocuk annesi Bade İşçil, fiziği ve güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti. (Ersin AL)



                HER ŞEY ÇOK GÜZEL
                Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile Bodrum'da görüntülendi. Güzel oyuncu, "Thor ile birlikte tatile geldik. Her şey çok güzel geçiyor" dedikten sonra sevgilisi ile evinin yolunu tuttu. (EVREN ABDULLAHOĞLU)



                SETLERE GERİ DÖNDÜ
                Ünlü oyuncu Arda Kural, geçirdiği zor günlerin ardından "Yıldızlara Bak" filmiyle dönüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dram türündeki filmde Kural'a Öykü Gemici, Altan Erkekli, Güven Hokna ve Tarık Pabuçcuoğlu eşlik ediyor. Oyuncu, "Senaryoyu okurken çok etkilendim ve ağladım" derken filmde kendi hayatından kesitler bulduğunu dile getirdi.

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                Haberler Saklambaç Ünlü popçu Zeynep Bastık'ın bir yatırımı daha ortaya çıktı! Alabama'da 1 milyon dolarlık...
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