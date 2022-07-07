Ünlü popçu Zeynep Bastık'ın bir yatırımı daha ortaya çıktı! Alabama'da 1 milyon dolarlık...





'BEN OTURSAM DA SİZ OTURMAYIN'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Alaçatı'daki bir mekanda konser verdi. MS hastalığı nedeniyle eskisi gibi enerjik olmayan Ortaç, sevenlerini coştururken, kendisi ise sürekli dansçıları ve vokalistlerinin elini tutarak destek almaya çalıştı. Seyircilere seslenerek "Sizin böyle eğlendiğinizi görmek bana güç veriyor. Siz oturmayın. Dans edin, eğlenin abi. Bir daha mı geleceksiniz dünyaya" yorumunu yaptı. (ERCAN AKGÜN)