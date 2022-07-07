Ünlü popçu Zeynep Bastık'ın bir yatırımı daha ortaya çıktı! Alabama'da 1 milyon dolarlık...

Konserleri kadar sosyal medya ve rol aldığı reklamlar sayesinde pop müziğinin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, son dönemde henüz geçen sene evlendiği Tolga Akış ile aldığı boşanma kararıyla gündeme geldi. Bugüne kadarki kazancını akıllıca davranıp gayrimenkule yatırdığı konuşulan ünlü popçunun, şimdi de ABD'de bir evi olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki ünlü popçunun Alabama'da olan evinin ise 1 milyon dolar olduğu konuşuluyor.
NE GÜZEL HAYAT
Ünlü şarkıcı ve güzellik uzmanı Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve çocuklarıyla geçtiğimiz gün Bodrum tatilinde görüntülendi. Geçen ay kutladığı 36. yaş gününde eşinin hediye ettiği 'Carmen1' isimli tekneyle Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen Güngen, gün boyu eşi ve çocuklarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
SON MODEL TÜYOLAR
Ünlü model Tülin Şahin'den kadınlara mayo ve bikini önerileri geldi: Bacaklarınızı uzun göstermek istiyorsanız derin oyulmuş bikini altlarını tercih edin. Vücudunuzun orta bölgesinde fazlalıklar varsa toparlayıcı mayo tercih edin.