Yılın magazin bombasını TAKVİM patlatmıştı! Tolga Karakaş, eşi Emine Ün’ü baldızı Mine Ün’le aldatması sosyal medyayı karıştırdı

TAKVİM, işadamı Tolga Karataş'la eski manken Emine Ün'ün ayrılığının perde arkasını manşet yaptı.
Sosyal medyada binlerce kişi farklı yorumlar yaptı.
TAKVİM, işadamı Tolga Karataş'la eski manken Emine Ün'ün ayrılığının perde arkasını manşet yaptı.
Sosyal medyada binlerce kişi farklı yorumlar yaptı.
Kimileri Emine Ün'e destek mesajları atarken, bazıları ise daha önce o dönemki eşi Emre Kınay'la evliyken yine o dönem başkasıyla evli Tolga Karakaş ile aşk yaşamaya başladığına dikkat çekti.
Ün için "etme bulma dünyası" yorumları yapılırken Tolga Karakaş'a tepki yağdı.
Emine Ün'ü destekleyen de eleştiren de filmin kötü oyuncusu olarak Tolga Karakaş'ı ilan etti.
Ne Tolga Karakaş ne de Mine Ün, skandal birliktelikle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.