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    Yılın magazin bombasını TAKVİM patlatmıştı! Tolga Karakaş, eşi Emine Ün’ü baldızı Mine Ün’le aldatması sosyal medyayı karıştırdı

    Tolga Karakaş, eşi Emine Ün’ü baldızı Mine Ün’le aldattı. Takvim, yılın bombasını manşete taşıdı. Sosyal medya karıştı. Sosyal medyada binlerce kişi farklı yorumlar yapan kullanıcıların kimi Emine Ün’ü destekledi, kimi ise ‘o da eşine ihanet etmişti, bedelini ödedi” yorumunu yaptı.

    En ’Ünl’ü kapışma

    TAKVİM, işadamı Tolga Karataş'la eski manken Emine Ün'ün ayrılığının perde arkasını manşet yaptı.



    Karataş, Emine Ün'ü baldızı Mine Ün'le aldattığını detaylarıyla okuyucalarına aktaran TAKVİM, gündemi de belirledi.



    Sosyal medyada binlerce kişi farklı yorumlar yaptı.



        Kimileri Emine Ün'e destek mesajları atarken, bazıları ise daha önce o dönemki eşi Emre Kınay'la evliyken yine o dönem başkasıyla evli Tolga Karakaş ile aşk yaşamaya başladığına dikkat çekti.



        Ün için "etme bulma dünyası" yorumları yapılırken Tolga Karakaş'a tepki yağdı.



        Emine Ün'ü destekleyen de eleştiren de filmin kötü oyuncusu olarak Tolga Karakaş'ı ilan etti.
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            Haberler Saklambaç Yılın magazin bombasını TAKVİM patlatmıştı! Tolga Karakaş, eşi Emine Ün’ü baldızı Mine Ün’le aldatması sosyal medyayı karıştırdı
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