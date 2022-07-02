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    Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" projesiyle ATV ekranlarına dönüyor

    Güçlü kadrosu ile büyük dikkat uyandıran, ATV yeni bomba projesi "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi sete çıktı.Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendi. İşte sizler için dereldiğimiz 2 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    İstanbul’dan İpek Yolu’na büyük heyecan

    Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, Atv'nin merakla beklenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" sete çıktı. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendi. Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Aksiyon ve macerasever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram tutkunlarını ekrana bağlayacak. Setten paylaşılan ilk kareler ise heyecan uyandırdı. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından İpek Yolu'nun başkenti ve dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek.



    TATİL BANA GÖRE DEĞİL!
    Başarılı oyuncu ve sunucu Ebru Akel, önceki gün Bebek'te sabah yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Programının yazdan dolayı araya girdiğini belirten Akel, ''Şu sıralar tatildeyim. Güneye de ineceğiz çocuklarla tatil bana göre değil. Ben çalıştıkça mutlu olanlardanım" dedi. (Aydın HAMZA)



    YILDIZLI ORGANİZASYON
    Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından önceki gün varis hastalığına dikkat çekmek için Ankara'da "Sağlıklı Bacaklar, Gülen Gözler" organizasyonu düzenlendi. Özlem Yıldız, "Sağlıklı bacaklar için ne gerekiyorsa yaparım" dedi.



        ÖZLEMİŞTİK
        Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, özel hayatına kısa bir mola verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Erçel, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak otomobil içinde verdiği pozla dikkat çekti. Erçel, beyaz kombiniyle de beğeni topladı. Erçel, peş peşe yayınladığı pozlarına "Özlemiştik" notunu düştü.



        NİŞAN BİTTİ 'İŞ BAŞLADI'
        Türkiye'nin başarılı kadın oyuncularından Demet Özdemir, önceki gün Zİincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yakışıklı şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir; "güzel bir heyecanı, özel bir günü geride bıraktık. Şimdi tekrardan yoğun bir şekilde iş temposuna girdik" dedi.



        İLAN-I AŞK GEÇTİĞİMİZ
        Eylül'den beri aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'den ilk paylaşım geldi. Dün 30 yaşına basan güzel oyuncunun doğum günü için Instagram'dan bu kareyi paylaşan Evirgen, altına da "Happy birthday birtanem. Bir zamanlar Adana" diye yazdı. Umut Evirgen, paylaşımını da yorumlara kapattı.



            HAVUZ BAŞINDA YAZ GÜNCELLEMESİ
            Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca tatile çıktı. Köpeğiyle havuz başında keyif yapan güzel oyuncu, gözlüğünü bir ara köpeğine takarak "yaz güncellemesi" notuyla Instagram'da paylaştı. Hayvansever kimliiyle bilinen Karaca, özellikle sokak hayvanları için birçok projede yer alarak herkesi kendine hayran bırakmıştı.



            İKONCAN YURT DIŞINA AÇILIYOR
            Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyayı en iyi kullanan ünlülerden biri. Yunan sevgilisiyle evlilik planları yapan Taşpınar'ın, iş hayatında da çok özel bir proje için çalıştığı iddia edildi. Bu konuda tüm soruları cevapsız bırakın Eda Taşpınar'ın uluslararası bir moda organizasyonda yer alacağına dikkat çekildi.



            SÜRPRİZ OLABİLİR
            Başarılı oyuncu Begüm Kütük, tatili bitirse de denizi, güneşi ve kumları unutmadı. Tatil dönüşünde İstanbul'da ki işlerine yoğunluk verdiğini söyleyen başarılı oyuncu, "Tatili geride bırakıp artık iş temposuna başladık. Deniz, kum harikaydı. Bugün birkaç görüşmemiz vardı. Henüz netleşen bir durum yok ama güzel, sürpriz projemiz yeni sezona yetişebilir. Farklı bir proje elbette beni daha çok heyecanlandırır" dedi.



                NİHAYET MEZUN OLDU...
                Oyuncu Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar'ından mezun oldu. Yıllar sonra kep atan ünlü oyuncu, o anları "Geç gelen mezuniyet... Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum" notuyla paylaştı.



                BU KEZ ÇAĞLA EĞLENDİ
                Popçu Çağla, Çeşme'nin gözde beachlerinde yazın keyfini çıkarıyor. Hareketli şarkılarıyla herkesi eğlendiren Çağla, bu kez de arkadaşlarıyla keyif yapmayı tercih etti. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı, kimselere aldırmadan günün tadını çıkardı. (ERCAN AKGÜN)



                KURUÇEŞME'DE ÇILGIN ÜÇ SAAT
                Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Uzi & Heijan & Muti Boğaz'ı salladı. Rap müziğin yükselen yıldızları Uzi & Heijan & Muti konserinde binlerce müziksever Kuruçeşme Açıkhava'ya akın etti. Yaklaşık 3 saat süren konseri izleyenler, harika vakit geçirdi.

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                Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme
                Haberler Saklambaç Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" projesiyle ATV ekranlarına dönüyor
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