Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" projesiyle ATV ekranlarına dönüyor

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, Atv'nin merakla beklenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" sete çıktı. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendi. Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Aksiyon ve macerasever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram tutkunlarını ekrana bağlayacak. Setten paylaşılan ilk kareler ise heyecan uyandırdı. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından İpek Yolu'nun başkenti ve dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek.