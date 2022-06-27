Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay’ın üçlü karesi sosyal medyayı salladı! " Fotoğrafa bakınca...."

Önceki gün Bodrum'daki bir etkinliğe katılan Kaan Yıldırım ile Kubilay Aka, beraber deniz keyfi yaptı. İkiliden Yıldırım, kaslı vücuduyla sahildekilerin bakışlarını üzerinde topladı. İkili, bir ara yanlarına gelen eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaan Yıldırım'ın Instagram'dan paylaştığı kare, sosyal medyaya damgasını vurdu. Üçlünün fotoğrafı için "Bu kareye üç saniye bakınca aldatılıyorsun" yorumları yapıldı. İbrahim Kutluay, eşi Demet Şener'i; Kubilay Aka da o dönemki sevgilisi Miray Daner'i aldatmıştı. Kaan Yıldırım da son günlerde Hande Erçel'e ihanet ettiği iddilarıyla gündemde...
BODRUM KUMRULARI
2019'dan bu yana birlikte olan Afra Saraçoğlu ve kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Bodrum'daydı. Buradaki bir etkinliğe katılan genç çift, verdikleri bu kareyle bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi. İkiliye, "Bodrum kumruları" mesajları yağdı.
İŞTE ŞAMPİYON!
Survıvor'ın tek kadın şampiyonu olma unvanını elinde bulunduran Merve Oflaz, sosyetik aşkı Allan Hakko ile Çeşme tatilinde. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, önceki gün sahilden yaptığı bu paylaşımla güzelliğini gözler önüne serdi.