Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay’ın üçlü karesi sosyal medyayı salladı! " Fotoğrafa bakınca...."

ROBERT DE NİRO İSTANBUL'DA

Hollwood yıldızı Robert De Niro, ortağı olduğu zincir Japon restoranının İstanbul şubesindeki bir etkinlik için Türkiye'ye geldi. De Niro, "Burada çok güzel yemekler yediğimi hatırlıyorum. Sokak yemekleri tattığımı da hatırlıyorum" dedi. Ünlü oyuncu, "İstanbul'da film yapmak çok eğlenceli olur. Kapalıçarşı ve Sultanahmet'i çok beğeniyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir şehir. Film için çok güzel bir yer. Şehir kocaman ve çok güzel. 20 sene önce gelmiştim, şehir çok büyük ve burada anlatılması gereken çok hikaye var. Çok büyülü bir yer" diye konuştu.

(Doğan SAVAŞ)