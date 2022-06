Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay’ın üçlü karesi sosyal medyayı salladı! " Fotoğrafa bakınca...."

'CAN'DAN TUR

Sibel Can, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği muhteşem konserden sonra gelen yoğun istek üzerinde 3 Temmuz'da da yine sahnesindeki yerini alacak. Çok yakında yeni bir sürpriz teklisi ile müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Can, ardından Altınoluk, Bodrum, Çeşme ve Hatay gibi farklı şehirlerde de sevenleriyle buluşacak.