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    Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay’ın üçlü karesi sosyal medyayı salladı! " Fotoğrafa bakınca...."

    Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay’ın karesi, olay oldu. İhanet haberleriyle gündem olan üçlüye “Fotoğrafa bakınca aldatılıyorsun” yorumu yağdı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli Saklambaç haberler...

    İhanetin üç atlısı

    Önceki gün Bodrum'daki bir etkinliğe katılan Kaan Yıldırım ile Kubilay Aka, beraber deniz keyfi yaptı. İkiliden Yıldırım, kaslı vücuduyla sahildekilerin bakışlarını üzerinde topladı. İkili, bir ara yanlarına gelen eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaan Yıldırım'ın Instagram'dan paylaştığı kare, sosyal medyaya damgasını vurdu. Üçlünün fotoğrafı için "Bu kareye üç saniye bakınca aldatılıyorsun" yorumları yapıldı. İbrahim Kutluay, eşi Demet Şener'i; Kubilay Aka da o dönemki sevgilisi Miray Daner'i aldatmıştı. Kaan Yıldırım da son günlerde Hande Erçel'e ihanet ettiği iddilarıyla gündemde...



    BODRUM KUMRULARI
    2019'dan bu yana birlikte olan Afra Saraçoğlu ve kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Bodrum'daydı. Buradaki bir etkinliğe katılan genç çift, verdikleri bu kareyle bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi. İkiliye, "Bodrum kumruları" mesajları yağdı.



    İŞTE ŞAMPİYON!
    Survıvor'ın tek kadın şampiyonu olma unvanını elinde bulunduran Merve Oflaz, sosyetik aşkı Allan Hakko ile Çeşme tatilinde. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, önceki gün sahilden yaptığı bu paylaşımla güzelliğini gözler önüne serdi.



        HIZLI VE ROMANTİK
        Kısa bir süre önce nişanlanan ve evlilik için gün sayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen ünlü çift, hız teknesi ile Bodrum turu yaptı. Oyuncu çift, teknede romantik anlar yaşadı. Çayoğlu, centilmenliğini konuşturup kendisi gibi oyuncu aşkına tekneye inip binerken yardımcı oldu.



        DENİZ SOHBETİ
        Güzel oyuncu Simay Barlas, önceki gün basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendi. Sevgilisi Korkmaz'ın Basketbol sezonunu bitirmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da alan Barlas'ın keyfi bir hayli yerindeydi. Birlikte denize girerek eğlenceli anlar yaşayan ünlü çiftin, birbirlerine aşk dolu bakışları ise gözlerden kaçmadı.



        İLGİ ODAĞI
        Bir dönem podyumda fırtınalar estiren İlgi Gövsa, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelde görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen Gövsa, sahilde kırmızı bikinisiyle sosyal medya hesabı için yaklaşık bir saat çekim yaptı. Gövsa 'nın eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmazken fit haliyle de genç mankenlere taş çıkardı. (Evren Abdullahoğlu)



            BİRCE ŞOV
            Son dönemin en popüler isimlerinden Birce Akalay, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelde görüntülendi. İki kez mayo değiştirerek denize giren güzel oyuncu, fit vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı. (Evren Abdullahoğlu)



            PLAJDA YOGA
            Ünlü oyuncu Esengül Aypek, oynadığı dizinin çekimleri biter bitmez soluğu tatilde aldı. Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de kalan oyuncu yoga yaparken görüntülendi. Yoğun çekimler sonrası dinlenmek istediğini ve her gün yoga yaptığını söyleyen oyuncu, "Yeni proje var mı?" sorusuna ise "Şu an okuduğum iki proje var. İkisi de çok güzel gözüküyor ilk bakışta. Bakalım hayırlısı kısmet" yanıtı verdi.



            'CAN'DAN TUR
            Sibel Can, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği muhteşem konserden sonra gelen yoğun istek üzerinde 3 Temmuz'da da yine sahnesindeki yerini alacak. Çok yakında yeni bir sürpriz teklisi ile müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Can, ardından Altınoluk, Bodrum, Çeşme ve Hatay gibi farklı şehirlerde de sevenleriyle buluşacak.



                USTA BÜYÜLEDİ
                Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Beyaz gömlek ve pantolonun turkuaz renk ceketle kombinlendiği bir takımla sahneye çıkan Evgin, gece boyunca söylediği dillere marş olmuş şarkılarıyla müzikseverlere rüya gibi bir gece yaşattı.



                BİR DÜNYA DİLEK
                Fantazi-arabesk müziğinin yeni sesi Merve Ege, ilk single çalışması olan 'Ayrılmayalım' şarkısını müzikseverler ile buluşturdu. Ege, şarkısı için şöyle dedi: "Şarkımız ayrılıkların ve küslüklerin olmadığı, aşkların bitmediği, sevgilerin tükenmediği bir dünya için olsun. Umarım sizler de 'Ayrılmayalım'ı benim gibi sarıp sarmalarsınız."



                MİS GİBİ DEFİLE
                Ünlü mankenler, önceki gün "Lavanta Tarla Günleri" etkinliğ kapsamında düzenlenen defilede boy gösterdi. İlk kez bir lavanta bahçesinde defile düzenlendiğini belirten modacı Cafer Andıç. "Mis kokulu lavantalar, arılar arasında doğal bir podyum üzerinde defile yaptık" dedi. Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel ve Şebnem Schafer gibi isimlerin lavanta bahçesindeki defilesi, renkli görüntülere sahne oldu. Defilenin mankenlerinden Ulusoy, topuklu ayakkabılarla yürümekte zorlanınca ayakkabılarını çıkarıp eline aldı.

                    ROBERT DE NİRO İSTANBUL'DA
                    Hollwood yıldızı Robert De Niro, ortağı olduğu zincir Japon restoranının İstanbul şubesindeki bir etkinlik için Türkiye'ye geldi. De Niro, "Burada çok güzel yemekler yediğimi hatırlıyorum. Sokak yemekleri tattığımı da hatırlıyorum" dedi. Ünlü oyuncu, "İstanbul'da film yapmak çok eğlenceli olur. Kapalıçarşı ve Sultanahmet'i çok beğeniyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir şehir. Film için çok güzel bir yer. Şehir kocaman ve çok güzel. 20 sene önce gelmiştim, şehir çok büyük ve burada anlatılması gereken çok hikaye var. Çok büyülü bir yer" diye konuştu.
                    (Doğan SAVAŞ)



                    AŞKA TESLİM
                    ATV'nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı", bu akşam 2.bölümü ile ekrana geliyor. İlhan Şen ve Deniz Işın'ın başrolünde yer aldığı dizinin bu akşamki bölümünün konusu şöyle: Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkum gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır. Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla ise büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.



                    MÜZİĞE ODAKLI
                    Oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen Kızılay, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü sohbet etti. Furkan Kızılay; "Televizyonda oyunculuk düşünmüyorum, şu an sadece müzik odaklıyım. Her ay bir şarkı yazıyorum" dedi.



                        NİŞANLANDILAR
                        Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Demet Özdemir'in evinde gerçekleşen nişanda, çiftin yüzüklerini Oğuzhan Koç'un babası Bahattin Koç taktı. Ünlü şarkıcının, nişanlısının getirdiği tuzlu kahveyi içtikten sonra "Mükemmel bir karışım olmuş" sözleri herkesi kahkahaya boğdu.

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                        Sınır güvenliği bilgilerini paylaştım
                        Haberler Saklambaç Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay’ın üçlü karesi sosyal medyayı salladı! " Fotoğrafa bakınca...."
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