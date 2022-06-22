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    Bodrum'daki beach ile restoranlardan 1.499 TL'lik servis bedeli vurgunu!

    Fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken Bodrum’daki beach ile restoranlar, bu sene yüklü hesaplara bir de en az yüzde 10’luk servis bedeli katmaya başladı. Yalıkavak’taki bir mekana giden beş kişi de toplam 16 bin 497 TL’lik hesap ödedi. Bunun 1.499 TL’si servis bedeliydi.

    Servisin bedeli: 1499 TL

    Bodrum, bu sene cepleri yakmaya kararlı...



    İstanbul'daki popüler balıkçılardan sonra şimdi de Bodrum'daki en pahalı ve popüler mekanlarda da servis uygulaması başladı.



    Müşteriden hem kuver hem de en az yüzde 10'luk servis bedeli alan uyanıklar, bu sayede zaten kabarık olan adisyonları iyice kabarttı.



        Geçtiğimiz gün Yalıkavak'taki bir mekana giden beş kişiye gece sonunda toplam 16 bin 497 TL hesap geldi.



        Hayli yüksek olan bu hesabın bin 499 TL'lik bölümü de alınan servis ücretiydi.



        'BAHŞİŞ BIRAKMAYALIM'
        Yine Türkbükü'ndeki bir başka beach de dört kişilik gruba 5 bin 506 TL hesap çıkarttı.



            Deniz ve güneş keyfi yapmak için kişi başı bin TL'den fazla ödeyen grubun ödediği hesabın 611 TL'si de alınan yüzde 12'lik servis bedeliydi.



            Başta Bodrum olmak üzere birçok popüler mekandan yansıyan hesaplarda görülen yüksek servis ücretleri de tartışmaları beraberinde getirdi.



            Birçok vatandaş, alınan servis bedeli için "Bu ücreti ödeyince ekstra bahşiş bırakmamız gerekiyor" yorumları yaptı. (Evren ABDULLAHOĞLU)

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            Haberler Saklambaç Bodrum'daki beach ile restoranlardan 1.499 TL'lik servis bedeli vurgunu!
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