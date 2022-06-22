Bodrum'daki beach ile restoranlardan 1.499 TL'lik servis bedeli vurgunu!

Bodrum, bu sene cepleri yakmaya kararlı...
Müşteriden hem kuver hem de en az yüzde 10'luk servis bedeli alan uyanıklar, bu sayede zaten kabarık olan adisyonları iyice kabarttı.
Bodrum, bu sene cepleri yakmaya kararlı...
Müşteriden hem kuver hem de en az yüzde 10'luk servis bedeli alan uyanıklar, bu sayede zaten kabarık olan adisyonları iyice kabarttı.
Deniz ve güneş keyfi yapmak için kişi başı bin TL'den fazla ödeyen grubun ödediği hesabın 611 TL'si de alınan yüzde 12'lik servis bedeliydi.
Başta Bodrum olmak üzere birçok popüler mekandan yansıyan hesaplarda görülen yüksek servis ücretleri de tartışmaları beraberinde getirdi.