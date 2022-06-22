Pazartesi akşamı ekranlara giriş yapan 'Sevmek Zamanı' izleyiciyi mest etti!





TÜRK OYUNCULAR VAZGEÇİLMEZ

Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Selim Bayraktar, uzun dizi sürelerinin oyunculara ayrı motivasyon ve dayanıklılık getirdiğini, bu durumun Türk oyuncularına yurtdışında avantaj sağlayabileceğini söyledi. Bayraktar, "Çok yetenekli oyuncularımız var, bu sektör dünyada eşi benzeri olmayan bir sektör. Uzun süreler çalışıyoruz, doğaçlamayı geliştirip, dayanıklılığı artıran ciddi bir süreç. Bu Türkiye'deki oyuncuları vazgeçilmez kılar, dışarıda iş yapmak için ama bunun için dil lazım" dedi. Öte yandan kız arkadaşı Emel Karaköse ile şimdilik evlenmeyi düşünmediklerini belirtip "Şu an proje yok, tamamlamam gereken işler var. Şimdilik düğün yok ama belki yakında olabilir" dedi.