Pazartesi akşamı ekranlara giriş yapan 'Sevmek Zamanı' izleyiciyi mest etti!

ATV'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Sevmek Zamanı, pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı. Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. İlk bölümüyle izleyicilere hüznü ve neşeyi birlikte yaşatan Sevmek Zamanı sosyal medyada da çok konuşuldu. 1.bölüm etiketi #SevmekZamanı bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Sevmek Zamanı'nın ekran yolculuğuna başladığı akşamda, oyuncular, yapım ekibi ve atv yönetimi ilk bölümü düzenlenen organizasyonda birlikte izledi.
HEP BİRLİKTE İZLEDİLER
İlk bölümü oyuncular, yapım ekibi ve atv yönetimi, yapımcılar Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun ev sahipliğindeki organizasyona, atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, Dramalar Müdürü Gürhan Özçiftçi, Yayın Müdürü Ali Sezer birlikte izlediler.
HANDE OLAY YARATTI
Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, son kareleriyle olay yarattı. Vogue Türkiye dergisi için birbirinden çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hande Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.