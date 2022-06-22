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    Pazartesi akşamı ekranlara giriş yapan 'Sevmek Zamanı' izleyiciyi mest etti!

    Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı, pazartesi akşamı ekrenlara giriş yaptı. İmkansızlığın içinde doğan bir aşkı anlatan Sevmek Zamanı izleyiciler tarafından tam not aldı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Sevmek Zamanı izleyicinin kalbini çaldı

    ATV'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Sevmek Zamanı, pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı. Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. İlk bölümüyle izleyicilere hüznü ve neşeyi birlikte yaşatan Sevmek Zamanı sosyal medyada da çok konuşuldu. 1.bölüm etiketi #SevmekZamanı bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Sevmek Zamanı'nın ekran yolculuğuna başladığı akşamda, oyuncular, yapım ekibi ve atv yönetimi ilk bölümü düzenlenen organizasyonda birlikte izledi.



    HEP BİRLİKTE İZLEDİLER
    İlk bölümü oyuncular, yapım ekibi ve atv yönetimi, yapımcılar Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun ev sahipliğindeki organizasyona, atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, Dramalar Müdürü Gürhan Özçiftçi, Yayın Müdürü Ali Sezer birlikte izlediler.



    HANDE OLAY YARATTI
    Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, son kareleriyle olay yarattı. Vogue Türkiye dergisi için birbirinden çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hande Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.



        SAHNEYE POS MAKİNESİYLE ÇIKTI
        İlk kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Ödülleri" önceki akşam gerçekleşti. Gülmek İyileştirir Derneği'ne destek olmak amacıyla gerçekleşen gecede kanser hastası çocuklara yardım eli uzatıldı. İlker Ayrık, kanser tedavisi gören çocukların yararına gecede pos makinesiyle bağış topladı. Geceye katılan Demet Akalın, daha önce Ayrık'ın sunduğu yarışma programından araba aldığını hatırlatıp ünlü sunucuya "Senin çok paranı aldık, senden araba aldık. İlk bağışı ben yapacağım. Okan oradan yolla kredi kartımı" diye seslendi. Eşi Okan Kurt'un kulisten kredi kartını yollamasıyla ünlü şarkıcı, hemen yanına gelen Ayrık'ın elindeki pos makinesinden 20 bin liralık ödeme yaparak, takdir topladı.



        EN BÜYÜK GÜÇ SEVGİ
        Babalar Günü'ne özel hazırlanan 'Babam' adlı kısa filmin galası yapıldı. Yapımcılığını Bülent Barman, yönetmenliğini Faik Bozdağ'ın yaptığı filmin başrollerinde Hakan Dinçkol, Esra Ocak ve Rüzgar Koca yer aldı. 'Hayatta en büyük güç sevgidir' mottosuyla hazırlanan kısa film, bir babanın oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için gösterdiği yoğun çabayı ve fedakarlığı duygusal bir formatta anlatıyor.



        SOĞUK VAZGEÇİRDİ
        Pop müziğinin başarılı ismi Tan Taşcı, konser sonrası soluğu Bodrum'da aldı. Tilkicik Koyu'nda görüntülenen Taşçı, her zamanki gibi yine tek başına güneş ve denizin keyfini çıkardı. Ünlü sanatçı bir ara iskelenin merdiveninden ayağını suya soktu. Soğuk olduğunu fark edince de denize girmekten vazgeçti.



            TOSUN PAŞA TATİLDE
            İngiltere Primier Ligi ekiplerinden Everton'da forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, tatil sezonunu ailesi ile birlikte Bodrum'da açtı. Ece Tosun ve çocukları Arden ve Alin ile birlikte tatil yapan milli futbolcu, gün boyu denize girip çocuklarıyla ilgilendi. Eşi Ece Hanım ise suya girmeyi tercih etmedi.
            (Ersin AL)



            YEĞEN SEVDİ
            Ünlü manken Şevval Şahin, Bodrum tatilini seçenler ünlüler arasındaydı. Her yaz partilerinde ismi anılan Şevval Şahin, bu kez şaşırttı. Ablası ile tatile çıkan ünlü manken gün boyu yeğeni Evamay'ı sevdi. Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Şahin, serinlemek için girdiği denize girince herkesin meraklı bakışların içerisindeydi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



            DENİZE GİRMEDİ
            Güzel oyuncu Özge Yağız, önceki gün Bodrum tatilinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla beach'te hararetli tartışmalar yaşayan Yağız, gün boyu güneşin tadını çıkardı. Denize girmeyi tercih etmedi.



                SEVİMLİ DOSTLUK
                Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı renklendirdi. Her zamanki cool görüntüsünün aksine bu kez eğlenceli yanını gözler önüne seren Deniz, bir atla verdiği bu renkli karelerle "Burak'ın eğlenceli yüzü" yorumları yaptırdı.



                ÜNLÜ YAĞMURU
                Sanat dünyasının yakından tanıdığı genç iş insanı Onur Ateş, yeni yaşını ünlü dostlarıyla birlikte kutladı. Ayakkabıya fısıldayan adam olarak tanınan Onur Ateş'in 35. yaş gününde dostları kendisini yalnız bırakmadı. Sanat dünyasından Serdar Ortaç, Ferman Toprak, Nilay Dorsa, Murat Kurşun, Tuğba Özay ve Futbol Camiasının efsanesi Emre Aşık ve Yılmaz Vural gibi isimlerin yer aldığı doğum günü partisinde konuklar Tuğba Özay'ın şarkılarıyla eğlendi.



                TÜRK OYUNCULAR VAZGEÇİLMEZ
                Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Selim Bayraktar, uzun dizi sürelerinin oyunculara ayrı motivasyon ve dayanıklılık getirdiğini, bu durumun Türk oyuncularına yurtdışında avantaj sağlayabileceğini söyledi. Bayraktar, "Çok yetenekli oyuncularımız var, bu sektör dünyada eşi benzeri olmayan bir sektör. Uzun süreler çalışıyoruz, doğaçlamayı geliştirip, dayanıklılığı artıran ciddi bir süreç. Bu Türkiye'deki oyuncuları vazgeçilmez kılar, dışarıda iş yapmak için ama bunun için dil lazım" dedi. Öte yandan kız arkadaşı Emel Karaköse ile şimdilik evlenmeyi düşünmediklerini belirtip "Şu an proje yok, tamamlamam gereken işler var. Şimdilik düğün yok ama belki yakında olabilir" dedi.



                    ANNE KIZ GEZMESİ
                    Eski manken Demet Şener, önceki gün kızı İrem ile AVM'deydi. Mağazaları dolaşan anne kız gazetecilerle de ayak üstü sohbet etti. Programının devam ettiğini söyleyen Demet Şener, "Her şey yolunda. Önümüzdeki haftalarda tatile çıkacağız" dedi.



                    TATİL PLANI YOK
                    Güzel oyuncu Bade İşçil ve oğlu Azur Sualp, geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken İşçil ve oğlu, okulların tatile girmesiyle birlikte birbirlerine zaman ayırdıklarını söylediler. İşçil, gazetecilerin yaz tatili planı var mı? Sorusuna; "Şimdilik bir planımız yok ama oğlumla birlikte bir tatile çıkarız" demekle yetindi.



                    AŞK FİLMİ
                    Ayça Ayşin Turan'ın sevilen oyuncu Ekin Koç ile partner olacağı iddia edilmişti. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yeni partneri Koç ile bir araya gelen Ayça Ayşin Turan, haberi doğruladı. Ünlü oyuncu, "Önümüzdeki günlerde sette olacağız, naif bir aşk hikayesi diyebilirim ama daha fazla detay veremiyorum" diyerek film hakkında konuşmaktan kaçındı. (Doğan SAVAŞ)



                        EFSANE GELİYOR
                        Robert De Niro, ortağı oldu bir Japon restoranı için 26 Haziran'da İstanbul'a geliyor. Londra'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek olan efsane aktörü, mekanın Türkiye ortağı Baran Süzer ağırlayacak. İstanbul'da 'Sake Seremonisi'ne katılacak De Niro, seremoni sonrasında 27 Haziran'da İstanbul'dan ayrılacak.



                        KEYİFLER YERİNDE
                        Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda arkadaş grubu ile görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren çiftten Elçin "Güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Uzun zaman olmuştu arkadaşlarımız ile bir araya gelmeyeli" dedi.

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                        Haberler Saklambaç Pazartesi akşamı ekranlara giriş yapan 'Sevmek Zamanı' izleyiciyi mest etti!
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