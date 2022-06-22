Melis Sütşurup ile Bodrum'a balayına giden Mustafa Sandal'a Emina Jahovic şoku

Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta ikinci evliliğini yaptı. Sosyetik Melis Sütşurup ile Roma'da nikah kıydı.
Ardından Marmaris'teki lüks otelde dostlarıyla birlikte evliliğini kutladı.
Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta ikinci evliliğini yaptı. Sosyetik Melis Sütşurup ile Roma'da nikah kıydı.
Ardından Marmaris'teki lüks otelde dostlarıyla birlikte evliliğini kutladı.
Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ünlü popçudan olan küçük oğlu Yavuz ile tatile çıktı.
Turgutreis'teki bir otelde kalmaya başladı. Telefonu elinden bir an bile bırakmadı.
Sık sık telefon görüşmeleri yapan Emina daha sonra güneş kremini sürüp güneşli havanın tadını çıkardı.
İkili tatil keyfi yaşasa da bir araya gelmemek için çaba harcadı. Adeta köşe kapmaca oynadı.
Sandal'a yakın kaynaklar ikilinin tesadüfen bile bir araya gelmemek için çalıştığını yazdı.
Çünkü ikili arasındaki nafaka davası ipleri koparmıştı. Emina Jahovic, nafaka alamadığı gerekçesi ile dava açmıştı.
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e 1.8 milyon ödediğini kanıtlamıştı. İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, "Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Mustafa Sandal'ın durdurma talebini kabul etmişti. (Ersin AL)