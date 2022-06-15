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    Hande Erçel, Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım hakkında son kez konuştu

    Etiler'de görüntülenen Hande Erçel, Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım hakkında son kez konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Hande ’kas’ıldı

    Önceki gün Etiler'de görüntülenen Hande Erçel, kendisine başka bir oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım'la ilgili son kez konuştu. Güzel oyuncu, Yıldırım'la ilgili sorular karşısında önce yüzünü buruşturdu ve ardından ekledi: "Hayatımda kimse yok. Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak." Hande Erçel'in önce Londra ve ardından Marmaris'te baş başa tatil yaptığı Kaan Yıldırım'la ilgili 'arkadaş' ifadesi, 'kırgınlık' olarak yorumlandı. Bu arada göbeğini açıkta bırakan kombiniyle karın kaslarını da gözler önüne seren güzel oyuncunun, kıyafetlerinin toplam fiyatı da yaklaşık 25 bin TL'ydi. (Doğan SAVAŞ)



    SÜPER FİKİR!
    Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Derya Taşbaşı, önceki yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratacak. Taşbaşı, gazetecilerin "Dijitale yapılan işler mi yoksa ana akıma yapılan işleri mi tercih edersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Halkı kapsamak, Türkiye'de geniş kitlelere ulaşmak noktasında televizyonlar çok daha etkili." Derya Taşbaşı, iş kazanç konusuna gelince ise espriyi patlattı: "Dijital işlerden dijital para alsak süper olurdu."



    YİYİN BİRBİRİNİZİ
    Renkli kişiliğiyle sık sık gündem olan İrem Derici, yoğun konser maratonu arasında fırsat bulup tatil yaptı. Alaçatı'dan verdiği bu pozla son dönemde verdiği kilolarını da gözler önüne seren ünlü popçu, paylaşımının altına da yazdığı şu cümleyle de espriyi patlattı: "Tatildeyim, yiyin birbirinizi!"



        HER ŞEY YOLUNDA
        Miray Daner, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Dijital platformda yayınlanan son projesinin başarısıyla ilgili konuşan Daner, "Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum, çok gururluyum" dedi. Miray Daner, Oğulcan Engin'le ilişkisi sorulunca da "Her şey çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda" ifadeleri kullandı. Aynı dakikalarda ise Oğulcan Engin, Bebek'te motoru üzerinde görüntülendi.
        (Aydın HAMZA)



        ÖRNEK ÇİFT
        NurFettahoğlu, önceki gün iki kez boşandığı eşi Levent Veziroğlu'yla Etiler'deki bir mekanda bir araya geldi. Fettahoğlu, görüntülendiğini fark edince panikledi. Çantasından gözlüklerini çıkartıp takmaya çalışan oyuncunun gözündeki morluk dikkat çekti. Güzel oyuncu, özündeki morluk için "Düştüm" açıklamasını yaptı. Bu arada ünlü iş adamı, eski eşinin yaptığı "En iyi arkadaşım Levent" açıklaması hatırlatılınca şöyle diyerek magazin dünyasında kavgalı bir şekilde boşanan diğer birçok çifte de örnek oldu: "Doğru söylüyor. Medeni insan başarır yani. Bir kızımız var bizim, dolayısıyla hayat bizi bir yere getiriyor." (Aydın HAMZA)



        FOTO-MESAJ
        Gökhan Alkan, geçtiğimiz gün bu yaz nikah masasına oturacağı konuşulan Nesrin Cavadzade'yi Instagram'da takibi bırakmış ve kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medyasından silmişti. Ayrılık iddialarının ardından gözlerin çevrildiği yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili sessiz kaldı. Ancak Gökhan Alkan, önceki gün gittiği Gelibolu'dan yaptığı paylaşımla adeta bir mesaj verir gibiydi. 'Çilehane' tabelası önünden bu karesini paylaşan Gökhan Alkan için "Aşk acısı çekiyor" yorumları yapıldı.



            GÜL GİBİ GÜZELLİK
            Şimdilerde estetisyenler yetiştireceği bir merkez açmaya hazırlanan Gül Gölge, yoğun iş temposu öncesinde kısa bir tatile çıktı. Ege'de yakın dostlarıyla deniz ve güneşin keyfini süren 41 yaşındaki eski sunucu, Instagram paylaşımlarıyla bir kez daha kusursuz güzelliğini gözler önüne serdi.



            KOMŞU STYLE
            Eda Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'ta yıllar önce 400 bin Euro'ya aldığı evine gitti. Yıllarca Bodrum'da sergilediği kendine özgü giyim tarzını Komşu'da da gözler önüne seren ikoncan, sarı kıyafetiyle nefes kesti. Eda Taşpınar, Mikanos'tan adını sır gibi sakladığı gizemli aşkıyla da romantik pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.



            KOLYE JESTİ
            Defne Samyeli'nin kendisi gibi model ve oyuncu kızı Deren Talu, tatil için Alaçatı'yı tercih eden ünlüler arasındaydı. Önceki gün şezlongdan yaptığı paylaşımla kusursuz güzelliğini bir kez daha ilan eden 25 yaşındaki Talu'nun boynundaki kolyesinde ise sevgilisi Baran Tınaz'ın isminin baş harfinin olması gözden kaçmadı.



                ROMANTİZMİN ALASI
                Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, bir süre önce adını Survivor yarışmasıyla duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen genç çift, önceki gün gittikleri Fethiye'den de bu romantik fotoğraflarını yayınladı.



                YAT BUSESİ
                Şarkıcı Neslim Güngen, geçtiğimiz hafta sonu 36. yaşını dostlarıyla birlikte Şile'deki bir otelde kutladı. Son olarak Sinan Akçıl ile 'Mecburum Sana' isimli şarkısında düet yapan şarkıcı Güngen'in doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Şarkıcı, hediye olarak yat alan eşi İnanç Güngen'i sahnede öpücük yağmuruna tuttu.



                BABA BENZERLİK
                Eşi Hakan Baş ile çıktığı tekne tatilini noktalayan Bensu Soral, önceki gün bir davete katıldı. Kendisi gibi oyuncu ablası Hande Soral'ın kısa süre önce anne olması hatırlatılan güzel oyuncu, "Yeğenim daha çok babasına (İsmail Demirci) benziyor. Ama çocuk bu, ilerleyen zamanlarda ablama da benzeyebilir" dedi. Yeni proje görüşmelerinin de devam ettiğini dile getiren Bensu Soral, projeler hakkında ser verip sır vermedi.
                (Aydın HAMZA)



                    HAVALI DOSTLUK
                    Şarkıcı Nez, önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde karavanla 10 gün tatile çıktığını söyleyen Nez, "Her gün başka bir koyda uyandım. Yıldızların altında yattım. Müthiş bir şey. Datça'nın tüm koylarını gezdim, inanılmaz keyifliydi" dedi.
                    (Aydın HAMZA)



                    ALAÇATI NEŞESİ
                    Şükran Ovalı ile Caner Erkin, mutluluklarını dün sosyal medyadan bir kez daha gözler önüne serdi. Alaçatı'daki evlerinde yazın keyfini doyasıya çıkaran ünlü çifte takipçilerinden "Maşallah" yorumları ve beğeni yağdı.

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                    Bu bayram yetime kurban
                    Haberler Saklambaç Hande Erçel, Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım hakkında son kez konuştu
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