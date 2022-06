Hande Erçel, Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım hakkında son kez konuştu

HER ŞEY YOLUNDA

Miray Daner, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Dijital platformda yayınlanan son projesinin başarısıyla ilgili konuşan Daner, "Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum, çok gururluyum" dedi. Miray Daner, Oğulcan Engin'le ilişkisi sorulunca da "Her şey çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda" ifadeleri kullandı. Aynı dakikalarda ise Oğulcan Engin, Bebek'te motoru üzerinde görüntülendi.

(Aydın HAMZA)