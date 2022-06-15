Hande Erçel, Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım hakkında son kez konuştu

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Hande Erçel, kendisine başka bir oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım'la ilgili son kez konuştu. Güzel oyuncu, Yıldırım'la ilgili sorular karşısında önce yüzünü buruşturdu ve ardından ekledi: "Hayatımda kimse yok. Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak." Hande Erçel'in önce Londra ve ardından Marmaris'te baş başa tatil yaptığı Kaan Yıldırım'la ilgili 'arkadaş' ifadesi, 'kırgınlık' olarak yorumlandı. Bu arada göbeğini açıkta bırakan kombiniyle karın kaslarını da gözler önüne seren güzel oyuncunun, kıyafetlerinin toplam fiyatı da yaklaşık 25 bin TL'ydi. (Doğan SAVAŞ)
SÜPER FİKİR!
Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Derya Taşbaşı, önceki yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratacak. Taşbaşı, gazetecilerin "Dijitale yapılan işler mi yoksa ana akıma yapılan işleri mi tercih edersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Halkı kapsamak, Türkiye'de geniş kitlelere ulaşmak noktasında televizyonlar çok daha etkili." Derya Taşbaşı, iş kazanç konusuna gelince ise espriyi patlattı: "Dijital işlerden dijital para alsak süper olurdu."
YİYİN BİRBİRİNİZİ
Renkli kişiliğiyle sık sık gündem olan İrem Derici, yoğun konser maratonu arasında fırsat bulup tatil yaptı. Alaçatı'dan verdiği bu pozla son dönemde verdiği kilolarını da gözler önüne seren ünlü popçu, paylaşımının altına da yazdığı şu cümleyle de espriyi patlattı: "Tatildeyim, yiyin birbirinizi!"