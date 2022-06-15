Hande Erçel, Tuğçe Açıkgöz ile ihanet ettiği iddia edilen Kaan Yıldırım hakkında son kez konuştu





ÖRNEK ÇİFT

NurFettahoğlu, önceki gün iki kez boşandığı eşi Levent Veziroğlu'yla Etiler'deki bir mekanda bir araya geldi. Fettahoğlu, görüntülendiğini fark edince panikledi. Çantasından gözlüklerini çıkartıp takmaya çalışan oyuncunun gözündeki morluk dikkat çekti. Güzel oyuncu, özündeki morluk için "Düştüm" açıklamasını yaptı. Bu arada ünlü iş adamı, eski eşinin yaptığı "En iyi arkadaşım Levent" açıklaması hatırlatılınca şöyle diyerek magazin dünyasında kavgalı bir şekilde boşanan diğer birçok çifte de örnek oldu: "Doğru söylüyor. Medeni insan başarır yani. Bir kızımız var bizim, dolayısıyla hayat bizi bir yere getiriyor." (Aydın HAMZA)