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    Ailesi çekimleri istememişti, merhum usta sanatçı Neşet Ertaş'ın filmi için mahkemeden onay çıktı!

    Merhum Neşet Ertaş’ın ailesi usta sanatçının hayatını anlatan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme, filmin çekilmesinde sakınca olmadığına karar verdi.

    Ustanın filmine onay çıktı

    Dijital Sanatlar Yapımevi, büyük usta Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan, yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi için çalışmalara başlamış, filmin fragmanı da geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşmuştu. Bu süreçte sanatçının ailesi tarafından açılan dava ile çekimlere sete çıkılamadan ara verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinde görülen dava Dijital Sanatlar lehine sonuçlandı ve kararda; sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz bilgisi yer aldı. Bir televizyon kanalının arşivinden çıkan söyleşiye dayanarak verilen kararla yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği film sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

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    Babalar Günü
    Haberler Saklambaç Ailesi çekimleri istememişti, merhum usta sanatçı Neşet Ertaş'ın filmi için mahkemeden onay çıktı!
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