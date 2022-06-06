Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i Bodrum'da 'Yıldırım' çarptı!

Şimdilerde Türkiye'ye girişi yasak olan Yiğit Marcus Aral'la aşkı sona eren Şevval Şahin, bu kez sert kayaya çarptı. Aralarında Fethi Kamışlı'nın da olduğu birçok çapkının gözdesi olan güzel model, geçtiğimiz günlerde Baran Süzer'in Bodrum'daki yeni mekanının açılış partisine gitti.
Güzelliğiyle her zamanki gibi tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki güzel, partide gördüğü Muzaffer Yıldırım'dan çok etkilendi.
YAŞ FARKINI UMURSAMADI
İddiaya göre gece boyunca 60 yaşındaki yapımcı ile sohbet etmeye çalışan Şevval Şahin, Yıldırım'ı etkilemeyi başaramadı. Yine dedikodulara göre daha önce de Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü yapımcı, partide Şevval Şahin ile değil açılış için Türkiye'ye gelen yabancı modellerden biriyle sohbeti ilerletti.
Bu yüzden amacına ulaşamayan Şevval Şahin hakkındaki bu iddia ise "Miss Turkey 2018 Güzeli'ni yıldırım çarptı" esprileri yaptırdı.
Şeyma Subaşı, sarı mini elbisesiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.