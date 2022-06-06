Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i Bodrum'da 'Yıldırım' çarptı!





YAŞ FARKINI UMURSAMADI

İddiaya göre gece boyunca 60 yaşındaki yapımcı ile sohbet etmeye çalışan Şevval Şahin, Yıldırım'ı etkilemeyi başaramadı. Yine dedikodulara göre daha önce de Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü yapımcı, partide Şevval Şahin ile değil açılış için Türkiye'ye gelen yabancı modellerden biriyle sohbeti ilerletti.



Bu yüzden amacına ulaşamayan Şevval Şahin hakkındaki bu iddia ise "Miss Turkey 2018 Güzeli'ni yıldırım çarptı" esprileri yaptırdı.